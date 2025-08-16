Paolo Arigotti intervista Andrea Giostra, psicologo e criminologo, sulla proposta di Legge sul “Femminicidio e contrasto alla violenza sulle donne” approvato in Senato il 23 luglio 2025 | Canale YouTube “Spunti di riflessione”, rubrica ideata e condotta da Paolo Arigotti

Data: 8 agosto 2025

da YouTube:

da Facebook Watch:

https://fb.watch/BvYCR_8P5r

da Google blogspot:

https://andreagiostrafilm.blogspot.com/2025/08/PaoloArigottiIntervistaAndreaGiostraSuLeggeFemminicidio.html

INFO:

Proposta di legge sulla “Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime”, titolo breve “Femminicidio e contrasto alla violenza sulle donne”, approvato con Atto del Senato della Repubblica Italiana n. 1433 il 23 luglio 2025.

Link istituzionale per approfondimenti:

https://www.senato.it/leggi-e-documenti/disegni-di-legge/scheda-ddl?did=59022

Info su Andrea Giostra:

https://www.facebook.com/AndreaGiostraPsicologoECriminologo

https://www.youtube.com/@AndreaGiostraFILMChannel

Le prime 100 interviste ad Andrea Giostra, psicologo, criminologo, scrittore ed editorialista culturale:

Paolo Arigotti (giornalista) info e contatti:

https://www.facebook.com/paolo.ari.5

https://www.youtube.com/@paoloarigottigiornalista

FONTE:

Paolo Arigotti intervista Andrea Giostra: DDL femminicidio, tra palco e realtà | Sul Canale YouTube per “Spunti di riflessione”, rubrica ideata e condotta da Paolo Arigotti

Dove acquistare le Novelle brevi di Sicilia di Andrea Giostra:

PandiLettere ed., Roma, 2023

https://www.pandilettere.com/inostrilibri/novellebrevidisicilia

https://www.amazon.it/Novelle-brevi-Sicilia-Andrea-Giostra/dp/B0CNYBZXK9/ref=sr_1_1

Novelle brevi di Sicilia

DOVE SCARICARE E/O LEGGERE GRATUITAMENTE IL SAGGIO “FEMMINICIDIO E NARCISISMO PATOLOGICO: QUALE CORRELAZIONE E COME PREVENIRE RELAZIONI PERICOLOSE”:

LINK DELLA CARTELLA GOOGLE DRIVE DALLA QUALE SCARICARE GRATUITAMENTE IL PDF DEL SAGGIO:

https://drive.google.com/file/d/1jUETHGwqwYVuEBhlNUCprfYU1YU7u4_0/view?usp=drive_link

LINK DI GOOGLE BLOGSPOT DAL QUALE LEGGERE GRATUITAMENTE IN DIGITALE IL SAGGIO:

https://andreagiostrafilm.blogspot.com/2023/12/FemminicidioeNarcisismoPatologico.html

IL SAGGIO SU AMAZON:

Andrea Giostra e AA. VV., “Femminicidio e Narcisismo Patologico: quale correlazione e come prevenire relazioni pericolose”, Independently published, V edizione, novembre 2024

Formato cartaceo (copertina rigida):

https://amzn.eu/d/hukRtej

Formato cartaceo (copertina flessibile):

https://amzn.eu/d/2O9pGD4

Formato Kindle:

https://amzn.eu/d/15qhYcr

QUESTA LA PAGINA FACEBOOK UFFICIALE DEL SAGGIO:

https://www.facebook.com/FemminicidioENarcisismoPatologico

Andrea Giostra e AA.VV., “Femminicidio e Narcisismo Patologico: quale correlazione e come prevenire relazioni pericolose”, Independently published, V ed. novembre 2024

TAG:

#violenza #violenzacontroledonne #violenzadigenere #andreagiostra #paoloarigotti #leggefemminicidio #femminicidio #narcisismopatologico