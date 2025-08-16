Paolo Arigotti intervista Andrea Giostra, psicologo e criminologo, sulla proposta di Legge sul “Femminicidio e contrasto alla violenza sulle donne”

Paolo Arigotti intervista Andrea Giostra, psicologo e criminologo, sulla proposta di Legge sul “Femminicidio e contrasto alla violenza sulle donne” approvato in Senato il 23 luglio 2025 | Canale YouTube “Spunti di riflessione”, rubrica ideata e condotta da Paolo Arigotti

Data: 8 agosto 2025

da YouTube:

da Facebook Watch:

https://fb.watch/BvYCR_8P5r

da Google blogspot:

https://andreagiostrafilm.blogspot.com/2025/08/PaoloArigottiIntervistaAndreaGiostraSuLeggeFemminicidio.html

INFO:

Proposta di legge sulla “Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime”, titolo breve “Femminicidio e contrasto alla violenza sulle donne”, approvato con Atto del Senato della Repubblica Italiana n. 1433 il 23 luglio 2025.

Link istituzionale per approfondimenti:

https://www.senato.it/leggi-e-documenti/disegni-di-legge/scheda-ddl?did=59022

Info su Andrea Giostra:

https://www.facebook.com/AndreaGiostraPsicologoECriminologo

https://www.youtube.com/@AndreaGiostraFILMChannel

Le prime 100 interviste ad Andrea Giostra, psicologo, criminologo, scrittore ed editorialista culturale:

Le prime 100 interviste ad Andrea Giostra, psicologo, criminologo, scrittore ed editorialista culturale

Paolo Arigotti (giornalista) info e contatti:

https://www.facebook.com/paolo.ari.5

https://www.youtube.com/@paoloarigottigiornalista

FONTE:

Paolo Arigotti intervista Andrea Giostra: DDL femminicidio, tra palco e realtà | Sul Canale YouTube per “Spunti di riflessione”, rubrica ideata e condotta da Paolo Arigotti

TAG:

#violenza #violenzacontroledonne #violenzadigenere #andreagiostra #paoloarigotti #leggefemminicidio #femminicidio #narcisismopatologico

Articoli correlati

Biodiversità e migrazioni: l’opera di Dulk a The Wallà, la street art internazionale protagonista nel Borgo Veneto

| | , , ,

Facebook Twitter Pinterest LinkedIn La stagione estiva dei murales entra nel vivo con l’opera dello street artist di fama internazionale originario della Spagna, il suo racconto visivo dedicato alla biodiversità e alla resistenza ai cambiamenti climatici. Boom di accessi al sito il suo virtual tour: un viaggio interattivo tra arte…

Burnout nel settore sanitario: in libreria un manuale per comprenderlo e prevenirlo

| |

Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Giovanni Muttillo, Dosolina Rapacchietta, Domenico De Berardis, Anna Ceci e Aviano Rossi sono gli autori del libro Burnout nelle professioni sanitarie – Strategie di prevenzione e benessere organizzativo pubblicato con la Casa Editrice Ambrosiana, Distribuzione esclusiva Zanichelli. Negli ultimi anni, la sindrome del burnout ha assunto proporzioni quasi…

Le “Novelle brevi di Sicilia”, tra introspezione ed erotismo, stupendi racconti brevi siciliani da leggere questa estate!

| | , , , ,

Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Recensione di Daniela Cavallini “Come lei eccita lui on line?”, narcisismo, erotismo, autoerotismo, “La doccia” è tutto questo, uno dei racconti brevi siciliani tratti dalla raccolta “Novelle brevi di Sicilia” di Andrea Giostra, psicologo, criminologo, saggista, ma in questo libricino scrittore di vite di Sicilia e…

