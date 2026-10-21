L’autunno dei libri a Falconara torna ad arricchirsi di storie, incontri e amicizie che diventano cultura condivisa

Tra gli appuntamenti più attesi della rassegna “In Autunno Piovono Libri 2026”, in programma domenica 25 ottobre alle ore 17.30 presso il Centro Pergoli, spicca la presentazione del romanzo “V come Vittoria”, firmato da Andrea Ansevini e Alessandra Montali.

L’evento, organizzato nell’ambito della storica manifestazione culturale promossa dal Comune di Falconara Marittima e curato dalla Libreria Tomo d’Oro, offrirà al pubblico l’occasione di incontrare due autori accomunati non soltanto dalla passione per la scrittura, ma da una solida amicizia che dura da oltre vent’anni.

Nel corso degli anni Ansevini e Montali hanno costruito un percorso letterario condiviso, pubblicando diverse opere e distinguendosi per una collaborazione fondata su stima reciproca, confronto creativo e una comune attenzione alle emozioni e ai temi della vita quotidiana. Un sodalizio umano e artistico che trova oggi una nuova espressione in V come Vittoria, romanzo che si propone di accompagnare il lettore in un viaggio fatto di speranza, rinascita e forza interiore.

La coppia di autori si è inoltre fatta conoscere nel panorama culturale locale e regionale grazie all’ideazione del format “Presentazione a Colazione”, iniziativa che nel tempo ha saputo avvicinare il pubblico alla letteratura attraverso incontri informali, dialoghi con gli autori e momenti di condivisione particolarmente apprezzati dai lettori.

A confermare la crescita e il valore del percorso letterario di Andrea Ansevini è arrivato nel 2019 un importante riconoscimento: durante la manifestazione “Gli Oscar delle Stelle”, lo scrittore ha ricevuto il premio come Migliore Scrittore Emergente Nazionale, attestato che ha contribuito a consolidarne la notorietà nel mondo della narrativa contemporanea.

Oltre all’attività di scrittura, Ansevini porta avanti con entusiasmo anche la conduzione di eventi culturali e letterari, collaborando con diverse amiche e professioniste del settore in iniziative dedicate alla promozione della lettura, della cultura e del dialogo tra autori e pubblico.

La presentazione di V come Vittoria sarà impreziosita dagli interventi di Catia Ventura e dagli intermezzi musicali del chitarrista Maestro Massimo Agostinelli, in una formula che unirà parole e musica per creare un pomeriggio di cultura e partecipazione.

L’appuntamento del 25 ottobre rappresenta quindi non solo l’occasione per scoprire un nuovo libro, ma anche per conoscere da vicino il percorso di due autori che, grazie a una lunga amicizia e a una continua progettualità, continuano a investire energie nella diffusione della cultura. E i progetti non mancano: Ansevini e Montali stanno già lavorando a nuove iniziative editoriali e culturali che vedranno la luce nei prossimi mesi, confermando una collaborazione che guarda con entusiasmo al futuro.

In un tempo in cui la cultura ha sempre più bisogno di luoghi di incontro e di dialogo, la loro esperienza dimostra come la passione per la scrittura, quando si intreccia con l’amicizia e la condivisione, possa trasformarsi in un percorso capace di lasciare un segno nel cuore dei lettori.

Andrea Ansevini