«La musica non divide, unisce»: a Palermo arriva “Il Duello – Il Musical

Rock, teatro e danza al Nuovo Teatro Zappalà, con due tribute band dal vivo e un’unica domanda: Roxy Bar o Bar Mario? Cosa succede quando il popolo di Vasco e la tribù di Ligabue si ritrovano nello stesso posto, alla stessa ora?

Lo scopriremo sabato 31 ottobre, alle 21:00, al Nuovo Teatro Zappalà,via dell’Autonomia Siciliana 123, Palermo, dove la Compagnia Teatrale dell’Aurora porta in scena “Il Duello – Il Musical”.

Una produzione teatrale, non un concerto tributo

Non è il solito concerto tributo, ma un vero spettacolo di teatro. A guidare la storia ci sono gli attori Calogero Spina, Mirko Donnarumma e Salvatore Badagliacca, mentre più di venti ballerini si muovono sulle coreografie di Violetta Cuchel, nate in collaborazione con Flashdance. La musica sarà tutta dal vivo, affidata a due tribute band: Gli Angeli 2.0 per Vasco Rossi e i 77giri – Ligabue Experience per Ligabue.

Al centro del palco c’è un solo bancone da bar, e due modi di viverlo: Roxy Bar o Bar Mario? Sarà il pubblico a decidere da che parte stare, canzone dopo canzone, tra i brani che hanno fatto la storia della musica italiana.

A spiegare cosa c’è dietro è Salvo Tarantino, regista e direttore artistico dello spettacolo:

«Con “Il Duello – Il Musical” non volevamo raccontare la biografia o le storie personali di Vasco Rossi e Ligabue, ma portare in scena l’impatto straordinario che le loro canzoni hanno sulla vita di tutti noi.»

E sul significato del titolo, precisa:

«Ci tengo a precisare che la parola “duello” non va intesa come una guerra o un tentativo di rispolverare vecchie rivalità tra le due tifoserie: al contrario, per noi è un pretesto per dimostrare che la musica non divide e non distrugge, ma unisce. La musica ha il potere immenso di salvare l’anima e di cambiare le vite.»

Poi l’impegno di chi è in scena, come racconta lo stesso Tarantino:

«Tutto il cast della “Compagnia Teatrale dell’Aurora” e lo straordinario corpo di ballo stanno mettendo anima e cuore in questo progetto, lavorando con un impegno enorme per offrire al pubblico un’esperienza ad alto voltaggio. Vedere due tribute band d’eccellenza che suonano dal vivo, integrate con attori, più di venti ballerini e l’atmosfera sospesa tra il Roxy Bar e il Bar Mario, rende questo spettacolo un’opera corale travolgente. Non vediamo l’ora di debuttare a Palermo al Nuovo Teatro Zappalà e condividere questa grande festa collettiva con la città!»

Informazioni

Biglietto: posto unico 15 €

Prevendita: online sul circuito VivaTicket

Info e prenotazioni: 389 0521868 (anche WhatsApp)