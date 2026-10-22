Che strazio vedere la mia città a ferro e fuoco
Giovanissimi in Duomo con le pietre già in mano
Con la volontà di combattere come fosse un gioco
Una furia cieca scatenata da uno stile di vita malsano.
Quanta ipocrisia in tutti quelli che li giustificano
Un buonismo che non sta né in cielo né in terra
Il pugno di ferro e il guanto di velluto non bastano
Ché dentro casa nostra è scoppiata l’atroce guerra.
Qui non si tratta di fare il processo alle intenzioni
Ché la violenza sotto la Madonnina è stata concreta
E’ giusto usare la Piazza per pacifiche manifestazioni
Ma distruggere e saccheggiare non è l’agognata meta.
A Parigi han cominciato a rubare negli appartamenti
E certo l’emulazione d’oltralpe non chiede il permesso
Si stanno organizzando per ancor più cruenti interventi
La minaccia di violentare ché non andranno a processo.
Tantissimi sono i ragazzi fermati, perlopiù minorenni
Si ritrovano sui social e indicano i negozi da colpire
“Chi rompe paga” non possono sempre uscire indenni
La situazione è grave, bisogna fin da subito intervenire.
Ma chi sono questi ragazzi? C’è di tutto, non solo maranza
Ma non lo fanno per il diritto allo studio, il lavoro, la casa
Saccheggiare i marchi del lusso, e un odio senza speranza
Il problema dell’immigrazione preoccupa, fan tabula rasa.
I commercianti hanno paura e hanno deciso di armarsi
La tensione è altissima, un dispiegamento di polizia enorme
Cinquecento militari in più a Milano, e dovranno fermarsi
Minaccia di attaccare ogni sabato: “teoria del caos” conforme.
Se questa è la meglio gioventù del futuro, l’Italia è spacciata
Se per motivi futili si feriscono a morte i compagni di scuola
Se la violenza nasce per noia in minicar, è gioventù bruciata
Se poi non sanno perché lo fanno, ci lasciano senza parola.
Maria Rosa Bernasconi