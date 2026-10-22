Che strazio vedere la mia città a ferro e fuoco

Giovanissimi in Duomo con le pietre già in mano

Con la volontà di combattere come fosse un gioco

Una furia cieca scatenata da uno stile di vita malsano.

Quanta ipocrisia in tutti quelli che li giustificano

Un buonismo che non sta né in cielo né in terra

Il pugno di ferro e il guanto di velluto non bastano

Ché dentro casa nostra è scoppiata l’atroce guerra.

Qui non si tratta di fare il processo alle intenzioni

Ché la violenza sotto la Madonnina è stata concreta

E’ giusto usare la Piazza per pacifiche manifestazioni

Ma distruggere e saccheggiare non è l’agognata meta.

A Parigi han cominciato a rubare negli appartamenti

E certo l’emulazione d’oltralpe non chiede il permesso

Si stanno organizzando per ancor più cruenti interventi

La minaccia di violentare ché non andranno a processo.

Tantissimi sono i ragazzi fermati, perlopiù minorenni

Si ritrovano sui social e indicano i negozi da colpire

“Chi rompe paga” non possono sempre uscire indenni

La situazione è grave, bisogna fin da subito intervenire.

Ma chi sono questi ragazzi? C’è di tutto, non solo maranza

Ma non lo fanno per il diritto allo studio, il lavoro, la casa

Saccheggiare i marchi del lusso, e un odio senza speranza

Il problema dell’immigrazione preoccupa, fan tabula rasa.

I commercianti hanno paura e hanno deciso di armarsi

La tensione è altissima, un dispiegamento di polizia enorme

Cinquecento militari in più a Milano, e dovranno fermarsi

Minaccia di attaccare ogni sabato: “teoria del caos” conforme.

Se questa è la meglio gioventù del futuro, l’Italia è spacciata

Se per motivi futili si feriscono a morte i compagni di scuola

Se la violenza nasce per noia in minicar, è gioventù bruciata

Se poi non sanno perché lo fanno, ci lasciano senza parola.

Maria Rosa Bernasconi