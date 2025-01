Le prime 100 interviste ad Andrea Giostra, psicologo, criminologo, scrittore ed editorialista culturale

Questo articolo raccoglie le prime 100 interviste (e oltre…) ad Andrea Giostra, psicologo, criminologo, scrittore ed editorialista culturale.

03/01/2025 | Su Alessandria Today | Andrea Giostra è psicologo clinico, criminologo, editorialista culturale e project manager:

10/12/2024 | Uno sguardo profondo sulla violenza di genere e la narrativa: intervista al Dott. Andrea Giostra di Giuseppina Tesauro per “L’Epoca Culturale”:

03/12/2024 | Alberto Raffaelli per Segnalazioni Letterarie intervista Antonietta Micoli e Andrea Giostra | Roma, martedì 3 dicembre 2024 ore 21:30

Facebook Watch:

https://www.facebook.com/share/v/1DGE1Mgzkd

YouTube:

28/11/2024 | Milena Bonvissuto intervista Andrea Giostra sulle “Novelle brevi di Sicilia” per l’editore Rupe Mutevole

da Facebook Watch:

https://fb.watch/wc68A5f6_V

da YouTube:

09/11/2024 | Gabriella Di Carlo intervista Andrea Giostra sul Convegno “Violenza di Genere, Femminicidio e Narcisismo Patologico” del 9 novembre 2024 presso la Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia | 7 novembre 2024

24/10/2024 | Roberto Vitale, Oriana Di Trapani e Fausta Santagati intervistano Andrea Giostra per Radio Amica | Partinico, giovedì 24 ottobre 2024 ore 16:30

da YouTube:

da Facebook Watch:

https://fb.watch/vrAugszw-6

24/10/2024 | Oriana Di Trapani intervista Andrea Giostra per Radio Amica | Partinico, giovedì 24 ottobre 2024 ore 16:30

da Facebook Watch

https://www.facebook.com/share/v/1DyyKWzqJX

da YouTube

24/10/2024 | La scuola adotta il Saggio: Fausta Santagati intervista Andrea Giostra per Radio Amica | Partinico, giovedì 24 ottobre 2024 ore 16:30

da Facebook Watch

https://www.facebook.com/share/v/1E9co2Tg47

da YouTube

03/09/2024 | Omicidi familiari: Panorama intervista Andrea Giostra | articolo di Linda Di Benedetto

https://www.panorama.it/news/omicidi-familiari-in-italia-sono-oltre-2000-negli-ultimi-10-anni

24/05/2024 | Tele Jato intervista Andrea Giostra in occasione del Convegno “Il mondo della Donna: verso nuovi orizzonti” tenuto a Montelepre presso la Torre Ventimiglia, organizzato dall’Associazione Ventimiglia con il patrocinio dei Comuni di Montelepre e di Giardinello

da YouTube:

da Facebook Watch:

https://fb.watch/u5VBtFx5-2

05/04/2024 | Roberto Vitale intervista Andrea Giostra per Radio Amica di Partinico in occasione della presentazione del Saggio “Femminicidio e Narcisismo Patologico..” presso l’Istituto Tecnico Statale “Carlo Alberto Dalla Chiesa” di Partinico (PA):

https://fb.watch/uurtlUBGe0

17/03/2024 | Andrea Giostra intervistato da Serena Derea Squanquerillo per “DIALOGHI” | Venerdì 17 marzo 2023 ore 15:00

da YouTube su “Il blog di Derea – Serena Squanquerillo”

da YouTube su “Andrea Giostra FILM”

da Facebook Watch

https://fb.watch/jmXoCwtPeT

08/03/2024 | “Presentazione del Saggio Femminicidio e narcisismo patologico…” di Andrea Giostra e AA.VV. | Conferenza stampa di Fabio Porta | 8 marzo, Festa della Donna, alla Sala Stampa della Camera dei Deputati la Presentazione del Saggio organizzata dall’Accademia Italiana d’Arte e Letteratura:

08/03/2024 | Andrea Giostra, presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati, presenta il Saggio “Femminicidio e narcisismo patologico…” | Conferenza stampa dell’On. Fabio Porta | 8 marzo 2024, Festa della Donna, Presentazione organizzata dall’Accademia Italiana d’Arte e Letteratura

https://fb.watch/wV6hyrnC26

17/02/2024 | Salvina Vinci intervista Andrea Giostra per Radio Amica sul Saggio “Femminicidio e Narcisismo Patologico…” ospite in studio Oriana Di Trapani | Partinico, sabato 17 febbraio 2024 ore 11:45

da Facebook Watch:

https://fb.watch/qpXx02veIk

da YouTube:

25/01/2024 | A Radio Amica: Femminicidio e Narcisismo Patologico. Francesca Tola intervista l’Avv. Rosa Maria Sciortino e il Dott. Andrea Giostra sul Saggio che si legge gratuitamente online | Partinico, giovedì 25 gennaio 2023 ore 19:00.

https://www.facebook.com/share/v/Qxa9WBfD5fsKKAB1

08/03/2024 | Filippo Virzì intervista Andrea Giostra sul Saggio “Femminicidio e Narcisismo Patologico…” presentato a Roma presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati l’8 marzo 2024 in occasione della Festa della Donna |

da Facebook Watch:

https://fb.watch/raGK9-hzF2

da YouTube:

25/01/2024 | Il successo di Andrea Giostra alla FUIS di Sicilia | Intervista per SenzaBarcode:

22/09/2023 | Patrizia Faiello intervista Andrea Giostra | Intervista al criminologo Andrea Giostra: «La nostra mente si compone di tante parti molte delle quali sono assolutamente sconosciute e indescrivibili, ma che possiamo conoscere solo dalle azioni commesse»

13/01/2023 | Andrea Giostra, scrittore grazie ai “cunti” della nonna. L’intervista di Angela Caputo per fattitaliani.it:

https://www.fattitaliani.it/2024/01/andrea-giostra-scrittore-grazie-ai.html

05/05/2022 | “Lombardia TV” – “Un autore dietro le quinte” La Sicilia di Andrea Giostra. Novellistica o antropologia? | Antonello Di Carlo, Valentina Zambon e Claudio Fontana

22/04/2022 | “Lombardia TV” – “Un autore dietro le quinte” Editori e scrittori: perché i talenti in Italia non emergono? Antonello Di Carlo, Valentina Zambon e Claudio Fontana:

08/04/2022 | “Lombardia TV” – “Un autore dietro le quinte” Letteratura, marketing e comunicazione. Antonello Di Carlo, Valentina Zambon e Claudio Fontana:

23/03/2022 | Canale di Sicilia. Novelle brevi di Sicilia. Joey Borruso:

http://www.canaledisicilia.it/2022/03/23/intervista-allo-scrittore-palermitano-andrea-giostra/

09/03/2022 | “Lombardia TV” – “Un autore dietro le quinte” Novelle brevi di Sicilia Claudio Fontana, Valentina Zambon e Lidia Simonetti:

08/03/2022 | Radio CTR Lamezia Terme | Amore e non Amore. Narcisismo Patologico e relazioni problematiche Anna Maria Esposito

02/03/2022 | “Lombardia TV” – “Occhio all’evento” Amore e non Amore. Narcisismo Patologico e relazioni problematiche | Laura Magnani

18/02/2022 | #GlitterPeople su “Radio in” | Narcisismo Patologico e relazioni problematiche | Sara Priolo e Milvia Averna

17/02/2022 | Galleria d’Arte Moderna Aréa | Simposio sull’Amore e non Amore | Giorgia Görner Enrile

16/02/2022 | Medianews Tele One 1^ edizione Simposio sull’Amore | Alessandra Costanza:

08/02/2022 | Radiomia di Bari “Viva la radio” | Femminicidio e Narcisismo Patologico | Cinzia Tattini

06/02/2022 | “La Scintilla” rivista di Critica Letteraria | Novelle brevi di Sicilia | Giuseppe Possa:

28/01/2022 | Segnalazioni Letterarie di Alberto Raffaelli | Novelle brevi di Sicilia | Alberto Raffaelli

12/11/2021 | Tertuliaweb Leomar | Novelle brevi di Sicilia | Leonarda Brancato:

https://fb.watch/9fJDqwbdx7

19/11/2021 | Radio One Time | Novelle brevi di Sicilia Fabia Tonazzi:

24/11/2021 | “Istituto Comprensivo Novoli (Lecce)” | Femminicidio | Prof.ssa Marilù Murra:7

12/05/2021 | Talk City Verona – La stella dei venti | Novelle brevi di Sicilia | Flaviana Fusi:

https://youtu.be/yn4AWKvO9yI

03/05/2021 | Spazio Mattino – Tele Spazio Messina | Novelle brevi di Sicilia| Giusy Venuti:

19/04/2021| Il salotto di Aurora | Novelle brevi di Sicilia | Aurora d’Errico:

https://mobmagazine.it/blog/2021/04/19/intervista-al-dott-andrea-giostra-sulle-novelle-brevi-di-sicilia-di-aurora-derrico

07/04/2021 | Intervistando… “I-6” Blog magazine | Novelle brevi di Sicilia| Ilaria Sollazzo:

https://www.i-6.it/intervistando-andrea-giostra

04/04/2021 | Spazio Mattino – Tele Spazio Messina | L’autismo| Giusy Venuti

27/03/2021 | Spazio Mattino – Tele Spazio Messina | Il narcisismo patologico| Giusy Venuti:

20/03/2021 | Spazio Mattino – Tele Spazio Messina | I disturbi del sonno | Giusy Venuti:

15/03/2021 | Spazio Mattino – Tele Spazio Messina | I disturbi del comportamento alimentare | Giusy Venuti:

08/03/2021 | La consulta delle donne di Bolognetta | Le donne e il Quadrifoglio Rosa | Giuseppa Di Fresco:

01/03/2021 | Media News di Tele One | Novelle brevi di Sicilia | Alessandra Costanza:

12/02/2021 | EMIA edizioni | Intervista sul romanzo “Figlia della terra” | Italo Arcuri:

06/02/2021 | Raio In 102 – Arte a parte | I racconti di andrea giostra | Barbara Morana:

03/02/2021 | Spazio Mattino – Tele Spazio Messina | La salute mentale al tempo del Covid-19 | Giusy Venuti:

https://youtu.be/6TpoF–qbF8

03/12/2020 | Radio CRT di Lamezia Terme | Blaterando | “Il Tappeto persiano Gabbeh” e altri scritti… | Anna Maria Esposito:

06/11/2020 | Lombardia TV canale 99 – Occhio all’evento | Novelle brevi di Sicilia | Laura Magnani:

19/10/2020 | Radio IN 102 – Arte a Parte | Novelle brevi di Sicilia | Barbara Morana e Rossana Ingrassia:

25/09/2020 | Radio CRT di Lamezia Terme | Blaterando | I racconti e la scrittura | Anna Maria Esposito:

08/09/2020 | Radio Antenna Uno di Torino – Bello è possibile Un affresco della Sua e Nostra Sicilia | Carla Canapè:

https://youtu.be/KzbxBCtVBKc

08/08/2020 | Radio CRT di Lamezia Terme | Blaterando | Novelle brevi di Sicilia | Anna Maria Esposito:

https://youtu.be/1-zAeHydNxo

02/07/2020 | Radio Antenna Uno di Torino – Bello è possibile | Novelle brevi di Sicilia | Carla Canapè:

16/05/2020 | Radio IN 102 – Arte a Parte | Novelle brevi di Sicilia | Barbara Morana e Rossana Ingrassia:

27/07/2018 | LF Magazine di Roma | Novelle brevi di Sicilia | Merlene Loredana Filoni:

https://www.lfmagazine.it/andrea-giostra-e-stata-mia-nonna-vita-a-trasmettermi-la-capacita-di-raccontare-storie-in-grado-di-rapire-la-mente-di-chi-le-legge

12/05/2018 | La voce di Milano | Novelle brevi di Sicilia | Daniela Cavallini | “Dai racconti di Andrea…” letture leggiadre per riflettere sulle nostre emozioni | La Voce:

19/04/2018 | Blog Letterario Il mondo incantato dei libri | Novelle brevi di Sicilia | Teresa Anania:

16/04/2018 | Inchiestasicilia.it | Novelle brevi di Sicilia | Joey Borruso:

https://inchiestasicilia.com/2018/04/16/andrea-giostra-un-siciliano-premiato-a-pontremoli

29/03/2018 | iCrewPlay magazine | Novelle brevi di Sicilia | Cristiana Meneghin:

https://www.icrewplay.com/andrea-giostra-film

21/02/2018 | La Repubblica Palermo | Alla GAM la mostra di Cartier Bresson | Licia Raimondi e Roberto Leone:

https://youtu.be/jnDjfVa0LE8

18/02/2018 | Svoltare Pagina – Recensione Libri.org | Novelle brevi di Sicilia | Redazione:

13/12/2017 | LE Lady Bags blog magazine | Novelle brevi di Sicilia | Ester Campese:

29/11/2017 | Canale 91 – Parliamone Novelle brevi di Sicilia Dario Costantino:

https://youtu.be/LucQ1qXUhnU

19/11/2017 | Fattitaliani.it – Segna libro | Novelle brevi di Sicilia | Giovanni Zambito:

https://www.fattitaliani.it/2017/11/segnalibro-andrea-giostra-fattitaliani.html

20/09/2017 | Colors Radio Roma – Casa tua | Il cinema | Maria Teresa Bruni:

02/01/2008 | Feel Rouge informazione | Progetto NAP Commissione Europea | Redazione:

02/08/2007 RAI3 – COMINCIAMO BENE ESTATE | I minori vittime di abusi sessuali | Michele Mirabella:

13/08/2021 | Telespazio Messina 611 | “Gran Galà in TV 2021” di Torregrotta (ME) SICILIA | Giusy Venuti

09/05/2022 | “Web Raio Network” “L’isola che non c’è”| La Sicilia delle “Novelle” di Andrea Giostra | Giorgia Catalano:

18/08/2022 | Medianews Tele One | TG delle 14:00 | Alessandra Costanza

25/11/2022 | Medianews Tele One | TG delle 14:00 – Giornata mondiale contro la violenza sulle donne | Alessandra Costanza:

30/12/2022 | IlSicilia.it | Il cinema breve e le novelle: quale parallelismo artistico-letterario? | Alessandro Loprieno e Andrea Giostra conversano di cinema:

30/12/2022 | IlSicilia.it | Il cinema è solo divertimento o è anche una forma di filosofia contemporanea? | Alessandro Loprieno e Andrea Giostra conversano di cinema:

https://youtu.be/IqRxea2Wjso

30/12/2022 | IlSicilia.it | La cultura per il cinema e per i cortometraggi | Alessandro Loprieno e Andrea Giostra conversano di cinema:

https://youtu.be/YdQ2Pqy3RWY

01/02/2023 | Canale YouTube “Paolo Arigotti Giornalista” | Il fenomeno degli odiatori e dei Troll sui social | Paolo Arigotti:

da YouTube:

da Facebook Watch:

https://fb.watch/ipWhXTDq_L

da Fattitaliani.it

https://www.fattitaliani.it/2023/02/il-fenomeno-degli-odiatori-e-dei-troll.html

06/02/2023 | Over There | Andrea Giostra cantastorie della Sicilia | Silvia Azzaroli e Simona Ingrassia:

23/02/2023 | L’Urlo news di Catania | Andrea Giostra premiato con la “Segnalazione di Alto Merito” per la Letteratura | Giada Pagliari:

07/03/2023 | “Viva la radio” di “Radiomia” di Bari | “Femminicidio e Narcisismo Patologico: come difendersi e prevenire il problema?” | Cinzia Tattini:

17/03/2023 | “Dialoghi” | Letteratura e scrittura: Le novelle brevi di Sicilia | Serena Derea Squanquerillo:

25/03/2023 | Verona Sette | Andrea Giostra: Il piacere di scrivere con talento e abilità | Gianfranco Iovino | giornale cartaceo:

24/04/2023 | Radio Roma Capitale | “Curtigghia di Sicilia e siciliani” presentato al Salone Internazionale del Libro di Torino:

https://www.radioromacapitale.it/articolo/podcast/andrea-giostra

05/05/2023 | Segnalazioni Letterarie | 20 MILA Follower di SL | Alberto Raffaelli

08/05/2023 | Cusano News 7 | Curtigghia di Sicilia e siciliani | Gabriele Raho:

09/05/2023 | WEB LIVE TV | Le Novelle brevi di Sicilia di Andrea Giostra | Emanuela Bompadre:

24/05/2023 | Anima Mente e Corpo | Relazioni pericolose e Narcisismo Patologico | Mariateresa Rotola

08/06/2023 | Spotify di Rosanna Ingrassia | Le Novelle brevi di Sicilia di Andrea Giostra | Rosanna Ingrassia:

31/05/2023 | Rai Radio Uno AUDITORIUM | Il caso letterario delle “Novelle brevi di Sicilia | Eliana Escheri :

https://www.raiplaysound.it/audio/2023/06/Auditorium-del-31052023-30-Andrea-Giostra-d113f410-82ac-497a-b3ba-94dab26434ea.html

21/06/2023 | Quattro chiacchiere… di Paolo Arigotti | Il rifiuto e il ruolo dell’educazione familiare | Paolo Arigotti:

29/08/2023 | “Spunti di riflessione” di Paolo Arigotti | Le Novelle brevi di Sicilia di Andrea Giostra | Paolo Arigotti e Daniela Cavallini:

30/08/2023 | Cusano Italia TV – “La chiamano estate” | Curtigghia di Sicilia e siciliani | Tommaso Franchi:

07/09/2023 | Medianews Tele One | Violenza di genere: perché è in aumentano soprattutto tra i più giovani? | Alessandra Costanza:

30/08/2023 | Cusano Italia TV in “La chiamano estate” | Andrea Giostra su “Cusano Italia TV” parla di “Curtigghia di Sicilia e siciliani-Novelle brevi di Sicilia” | Tommaso Franchi:

30/08/2023 | Cusano Italia TV in “La chiamano estate” | Andrea Giostra su “Cusano Italia TV” parla di “Novelle brevi di Sicilia” montaggio P. Gallo | Tommaso Franchi:

07/09/2023 | Medianews Tele One | Violenza e crimini adolescenziali: perché accadono e sono in aumento in tutta Italia? | Alessandra Costanza

17/09/2023 | La Voce dell’Jonio | Violenza di genere: Non esiste più il modello educativo tradizional | Mariella Di Mauro

22/09/2023 | Arezzo Notizie | Raccogliamo i frutti del buonismo | Lucrezia Lombardo:

https://www.arezzonotizie.it/blog/coltivarcultura/violenza-giovanile-baby-gang-buonismo.html

23/09/2023 | DiTutto.it | La nostra mente si compone di tante parti… | Patrizia Faiello:

dal sito web del giornale:

dal giornale cartaceo:

https://www.ditutto.it/magazine/wp-content/uploads/2023/09/DITUTTO-SETTEMBRE-2023.pdf

28/09/2023 | Cusano Italia TV in “Pomeriggio con noi” | Immigrazione | Tommaso Franchi:

19/02/2023 | Premiato lo scrittore palermitano Andrea Giostra: “Alto premio per la letteratura”: