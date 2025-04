Mostre: “Quotidiano” di Tommaso Chiappa allo Splendid Hotel La Torre di Mondello

“Quotidiano”, la mostra dell’artista palermitano Tommaso Chiappa allo Splendid Hotel La Torre di Mondello a Palermo. L’inaugurazione è in programma domenica 6 Aprile 2025, alle ore 11.00, in via Piano Gallo, 11, a Palermo. La mostra sarà visitabile fino al 20 settembre 2025

Arriva, a Palermo, la mostra “Quotidiano” dell’artista Tommaso Chiappa. Un’installazione site-specific nata in esclusiva per lo Splendid Hotel La Torre di Mondello a Palermo.

In “Quotidiano”, Chiappa, attraverso una parola che contiene al suo interno tantissimo, vuole trasportarci in ciò che avviene o che si ripete ogni giorno, come ad esempio una passeggiata, una routine, un modo di vivere ordinario.

L’inaugurazione è in programma domenica 6 Aprile 2025, alle ore 11.00, in via Piano Gallo, 11, a Palermo. La mostra sarà visitabile fino al 20 settembre 2025 negli orari dell’hotel Splendid La Torre.

“Intanto inizio col dire che proporre la mostra all’interno di un hotel, di un luogo di tutti, sicuramente di turisti, non è casuale – spiega Tommaso Chiappa -. Negli ultimi anni del mio lavoro mi sono sempre più allontanato da un sistema di mostre in contesti usuali: questo, credo, sia il futuro dell’arte contemporanea. Troppo spesso noi artisti, curatori o galleristi ci sentiamo gli unici eletti a comprendere o a divulgare l’arte, ma io reputo che la pittura, il creare arte, nasca da un’esigenza di esprimersi e di riosservare il mondo e proporne una visione. La location è fondamentale, perché, allargando le possibilità, una fabbrica, uno studio, un muro, un’azienda diventano portatori di messaggi, divulgatori di cultura. Mondello, ad esempio, per me è un luogo carico di ricordi legati alla mia infanzia, al rapporto con il mare, all’osservazione dell’infinito, insomma sta all’origine della mia pittura “. Nelle opere di quotidiano l’artista quindi partendo dal reale apparentemente scontato vai in profondità cercando una penetrazione nel reale di fondamentale importanza. Questo andare in profondità rileggendo la realtà sospendendola è una caratteristica dell’artista che cerca un possibile incontro con qualcosa di inatteso”.

Per visite guidate e per incontrare l’artista si consiglia di mandare un whatsapp al seguente numero 339/8697986 o mandare una email a tommasochiappa7@gmail.com –www.tommasochiappa.eu.

Indirizzo Splendid Hotel La Torre: via Piano Gallo n 11, 90151 Palermo, tel 091/450222, latorre@latorrehotel.it, www.latorre.it

Bio artista

Tommaso Chiappa nasce nel 1983 a Palermo. Si forma artisticamente a Milano, compiendo i suoi studi all’Accademia di Brera e legando il proprio nome alla Galleria di Luciano Inga-Pin con alcune mostre che lo hanno fatto conoscere a un più vasto pubblico. Ha partecipato a numerose personali e collettive in Italia e all’estero. Tra gli altri, la Clio Art Fair di New York (2017). Al suo percorso artistico la critica e storica dell’arte Vera Agosti ha dedicato il libro “Origine di Tommaso Chiappa (Prearo Editore). L’artista predilige per le mostre contesti insoliti e luoghi di lavoro, come fabbriche (Electrolux, Solaro), studi legali (La Scala, Milano; ospedali (IRCCS Maugeri, Pavia), sedi di ordini professionali (Villa Magnisi sede Ordine dei Medici), alberghi e ristoranti (Hotel Excelsior Hilton, Palermo; Antica Focacceria San Francesco, Milano e Palermo).

Di recente ha curato la direzione artistica del progetto espositivo Genio italiano al Museo Onda Rossa di Caronno Pertusella (VA) dedicato a Leonardo da Vinci. Sempre nel 2020 ha ideato e curato l’installazione Restart city presso la sede di Ucimu – sistemi per produrre, Associazione Costruttori Italiani Macchine Utensili, Robot e Automazione – a Cinisello Balsamo (MI). Ha realizzato progetti di riqualificazione urbana a Bagheria (facciata dell’istituto professionale D’Acquisto, “Umano colors street”, 2018 – facciata laterale “People and Peace” 2022), Termini Imerese (zona adiacente al Liceo artistico “Ugdulena” e murales “Energy Street Social” all’esterno e all’interno dell’azienda Genovese nella zona industriale, 2019) e Palermo (parcheggio sopraelevato “Multicultural-educarnival” del Centro Commerciale La Torre, 2020 e nello stesso parcheggio” Resilienza” 2022; People Air Basket riqualificazione facciata interna Scuola Elementare Lambruschini 2022).Nel 2023 la personale nello Studio Legale Associato Brugnoletti con sedi a Palermo roma bologna e Milano e la personale Ideale nello studio Legale Ferrara di Palermo nel 2024.