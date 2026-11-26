Non semplicemente un omaggio ai grandi maestri dell’Ottocento, ma un’occasione per interrogarsi sull’eredità di una delle più rivoluzionarie stagioni della storia dell’arte, che trasformò la luce in materia pittorica, conferendo al colore una nuova autonomia espressiva. Il fiore e la composizione diventano territori d’indagine attraverso i quali esplorare la mutevolezza della natura e le molteplici possibilità del linguaggio pittorico.

Sabato 28 novembre 2026, alle ore 17.00, nelle sale di Palazzo Cutò Aragona a Bagheria, sarà inaugurata “La Fleur et la Composition”, rassegna di arte contemporanea dedicata al movimento impressionista, organizzata dall’Accademia di Sicilia e da Mauri Lucchese, che ne firma la direzione artistica.Il progetto nasce dalla passione che accompagna Lucchese, pittore, scrittore e operatore culturale palermitano, sin dagli anni della sua formazione.

«Fin da ragazzo, studente liceale, sono sempre stato attratto da questi grandi maestri dell’ultimo Ottocento», dichiara il direttore artistico, richiamando la lezionedi Monet, Manet, Renoir, Pissarro, Degas, Cézanne e Sisley. «Le pennellate giustapposte che questi grandi maestri di fine Ottocento incidono sulle loro tele formano una sorta di tessitura dai toni puri dalla quale il nero è praticamente escluso».

Gli artisti selezionati, alcuni già affermati in ambito nazionale e internazionale, si confrontano con la complessità tecnica ed espressiva del tema, anche attraverso rivisitazioni di celebri capolavori, offrendo al pubblico un’occasione di riflessione critica.

Porteranno i saluti istituzionaliUmberto Palma, presidente dell’Accademia di Sicilia;Salvatore Lo Bue,presidente onorario;Daniele Vella, vicesindaco di Bagheria;Pina Castronovo, tesoriere della Genius Loci Pro Loco, eAntonio Rini, assessore alla Cultura del Comune di Palermo. L’introduzione sarà affidata aMaria Patrizia Allotta, presidente del Senato Accademico, e la presentazione adAldo Gerbino.

La rassegna, aperta fino al 4 dicembre, invita a riscoprire il senso più profondo della rivoluzione impressionista: non soltanto un nuovo modo di dipingere, ma soprattutto un nuovo modo di vedere.