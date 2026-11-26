La XII edizione di “Storie di Donne – Eccellenze Italiane” ha celebrato a Roma sette protagoniste dell’universo femminile provenienti dai mondi dell’informazione, della giustizia, della cultura, dello sport e dell’impegno sociale, annunciando al tempo stesso un importante sviluppo internazionale per il progetto.

La grande novità emersa nel corso della cerimonia è infatti l’approdo del Premio negli Stati Uniti: il 4 marzo 2027 la manifestazione farà tappa per la prima volta a Miami, in Florida, ospite dell’Istituto Italiano di Cultura e con il sostegno del Consolato Generale d’Italia a Miami.

Si tratta di un passaggio significativo per un’iniziativa che, dopo dodici edizioni, sceglie di ampliare i propri orizzonti e di portare oltreoceano il racconto delle eccellenze femminili italiane. Alla tappa estera collaborerà la testata Italia Report USA, diretta da Enza Michienzi, contribuendo a rafforzare il ponte culturale tra Italia e Stati Uniti nel segno del coraggio, della determinazione e del talento delle donne italiane nel mondo.

La XII edizione, svoltasi il 23 novembre 2026 al Centro Studi Americani di Roma, ha riunito rappresentanti delle istituzioni, professionisti della comunicazione, esponenti del panorama culturale e protagoniste di esperienze umane e professionali di particolare rilievo. L’evento, ideato e diretto artisticamente dalla giornalista Lisa Bernardini, è promosso dall’Associazione culturale Occhio dell’Arte APS e da ACSI – Associazione di Cultura Sport e Tempo Libero e ha sviluppato il proprio percorso 2026 attorno al tema “Donne ed Attualità”.

Ad accogliere gli ospiti è stato il prefetto Roberto Sgalla, Direttore del Centro Studi Americani, mentre tra le presenze istituzionali è intervenuta la senatrice Stefania Craxi, che ha portato il proprio saluto alla manifestazione. A sottolineare il significato dell’iniziativa è stato il Presidente Nazionale ACSI, dott. Antonino Viti, che ha ribadito come il Premio rappresenti non soltanto un’occasione celebrativa, ma anche un momento di riflessione sul ruolo centrale delle donne nella società contemporanea.

Particolarmente toccante è stato il momento dedicato alla memoria della giornalista Christiana Ruggeri, compianta caporedattrice della Redazione Scienze e Multimedia del TG2, recentemente scomparsa. Protagonista della precedente edizione del Premio, Christiana Ruggeri è stata ricordata attraverso un minuto di silenzio, in un omaggio collettivo che ne ha sottolineato il valore professionale e umano, riaffermando uno dei principi fondanti della manifestazione: custodire la memoria delle donne che, attraverso il proprio lavoro e la propria testimonianza, hanno contribuito ad arricchire la società.

Il cuore dell’edizione 2026 è stato rappresentato dalle sette protagoniste della winner’s list, interpreti di altrettante storie di determinazione, responsabilità e coraggio. Marina Conte, madre di Marco Vannini, ha incarnato la forza di una maternità che ha trasformato un immenso dolore in una battaglia instancabile per la verità e la giustizia. Civita Di Russo, attuale vicecapo di Gabinetto con funzioni vicarie del Presidente della Regione Lazio, ha condiviso il racconto di una lunga esperienza nell’avvocatura penale, all’insegna della legalità e del contrasto alla criminalità organizzata, percorso testimoniato anche nel suo libro “Indomita – La mia battaglia contro le mafie”, pubblicato da Castelvecchi.

La presenza di Giovanna Arcangeli, neopromossa al grado di capitano e appartenente all’Esercito Italiano, ha portato al centro della riflessione il ruolo delle donne nelle Forze Armate, il valore della formazione militare, il senso delle istituzioni e le responsabilità del comando. A introdurne la testimonianza è stato il Generale di Corpo d’Armata Mauro D’Ubaldi, Vicesegretario Generale della Difesa.

Spazio anche al giornalismo culturale con Carola Carulli, giornalista, conduttrice e autrice, responsabile fra l’altro di TG2 Achab Libri, che ha condiviso il proprio percorso professionale e narrativo, soffermandosi sul valore della cultura come strumento di interpretazione della realtà. Nel corso dell’incontro ha inoltre annunciato in anteprima il suo nuovo libro, “Per sempre Sal. Autobiografia di uno che ci ha creduto sempre”, pubblicato da Mondadori.

Con Antonella Pallante, caposervizio e conduttrice della TGR Lazio di Rai 3, il racconto si è concentrato sul giornalismo di servizio pubblico e sulla capacità dell’informazione di avvicinare il pubblico ai grandi temi della cronaca, della cultura, dell’ambiente e della ricerca.

Valeria Ancione, giornalista del Corriere dello Sport e scrittrice, ha invece rappresentato l’impegno per il riconoscimento del calcio femminile e per il superamento delle discriminazioni di genere nello sport. In occasione dell’evento ha presentato anche “Effetti collaterali di bellezza”, antologia nata dal laboratorio di scrittura “L’arte di vincere il foglio bianco”, da lei ideato e condotto per L’Arcobaleno della Speranza ODV: una raccolta di testimonianze di persone con esperienza oncologica che, attraverso la scrittura, hanno trasformato la malattia in condivisione, partecipazione e speranza.

A completare il quadro delle premiate è stata Norma Gimondi, avvocato e dirigente sportiva, figlia dell’indimenticato campione di ciclismo Felice Gimondi. La sua testimonianza ha posto l’accento sulla cultura sportiva e sull’inclusione, con particolare riferimento al Gimondi Camp, il progetto ludico-educativo da lei fondato per avvicinare bambini dai 5 ai 12 anni, con e senza disabilità, alla bicicletta e ai valori dello sport.

Sette esperienze differenti, ma profondamente complementari, che hanno restituito il ritratto di un universo femminile complesso e multiforme, capace di incidere concretamente sulla società attraverso professioni, passioni e scelte di vita.

A imprimere alla dodicesima edizione un significato destinato ad andare oltre la cerimonia romana è stato però soprattutto l’annuncio della prima tappa internazionale a Miami. La scelta della Florida, e in particolare di una città dalla forte vocazione internazionale e caratterizzata da una vivace presenza della comunità italiana, rappresenta una preziosa opportunità per costruire nuove relazioni culturali e promuovere il talento femminile italiano oltre i confini nazionali.

L’ospitalità dell’Istituto Italiano di Cultura di Miami, diretto da Stefano Cerrato, e il sostegno del Console Generale d’Italia a Miami, Michele Mistò, conferiranno particolare rilievo all’iniziativa, che si inserirà nel calendario delle celebrazioni dedicate alla Giornata Internazionale della Donna. Il progetto intende così creare un ponte ideale tra l’Italia e gli Stati Uniti, dando spazio a storie di competenza, emancipazione, creatività e resilienza e favorendo il confronto tra esperienze professionali e umane maturate in contesti differenti.

La dimensione internazionale non modifica l’identità originaria del Premio, ma vi si affianca e ne amplia la portata: raccontare differenti esperienze a confronto, per riconoscerne il valore e incoraggiare nuove generazioni a credere nelle proprie possibilità. Nel corso di dodici edizioni, “Storie di Donne – Eccellenze Italiane” ha costruito un percorso fondato sulla valorizzazione delle esperienze femminili, senza distinzioni tra notorietà e quotidianità, tra carriere prestigiose e battaglie personali vissute lontano dall’attenzione mediatica.

Se Roma ha rappresentato il luogo nel quale celebrare dodici anni di storie e conquiste, Miami sarà il palcoscenico sul quale iniziare a scriverne di nuove. Da Roma a Miami, dall’Italia alla Florida, “Storie di Donne – Eccellenze Italiane” si prepara così a varcare l’Oceano portando con sé un messaggio universale: il talento non conosce confini e il valore delle donne merita di essere raccontato ovunque.

Tra le protagoniste della futura tappa estera, presenti già a Roma, figurano le editor-in-chief della testata estera Italy Now, Alina Trabattoni e Sabina Castelfranco, insieme al mezzosoprano Rosaria Miglionico.

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