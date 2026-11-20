In programma laSonata in La maggioredi César Franck, tre movimenti daSchéhérazadedi Nikolay Rimsky-Korsakov e leSiete canciones populares españolasdi Manuel de Falla in trascrizione per flauto e pianoforte, preceduti dallaRomanzae dall’Allegrodi Eliodoro Sollima, omaggi a Fauré e Hindemith

Martedì 24 novembre 2026 ore 20.45, Politeama Garibaldi, Palermo

Biglietti suwww.amicidellamusicapalermo. net e TicketOne

Le Mille e una nottedi Rimsky-Korsakov affidate a flauto e pianoforte: accade per la Stagione dell’Associazione Siciliana Amici della Musicamartedì 24 novembre alle 20.45 al Politeama Garibaldi, dove sono protagonisti il flautista spagnoloFrancisco Lópeze il pianistaLuca Lione, impegnati anche nell’esecuzione dellaSonata in La maggioredi César Franck, nata per violino, e delleSiete canciones populares españolasdi Manuel de Falla, scritte per voce e pianoforte. Ogni brano del programma guarda, in modi diversi, a un originale: le musiche di Franck, Rimsky-Korsakov e de Falla saranno infatti proposte nelle trascrizioni per flauto e pianoforte, mentre ad aprire la serata saranno due pagine del siciliano Eliodoro Sollima, nate per questo organico e ispirate agli stili di Fauré e di Hindemith. Il concerto tesse così un gioco di rimandi tra modello e rilettura, lungo un percorso che dalla Sicilia approda alla Spagna. L’appuntamento è inoltre realizzato in collaborazione con l’Istituto Cervantes di Palermo.

Due giovani talenti dalla carriera già affermata debutteranno agli Amici della Musica: originario dell’Estremadura, Francisco López si è formato al Conservatorio Superior de Música de Aragón e all’Università di Göteborg. Primo flauto solista dell’Orquesta Sinfónica de Barcelona y Nacional de Catalunya, ha ricoperto in precedenza lo stesso ruolo nella Filarmonica di Oslo, all’Opera di Göteborg, nell’Orchestra della Radio Danese e nell’Orchestra Nazionale di Norvegia, ed è stato invitato a collaborare con la Mahler Chamber Orchestra e la Chamber Orchestra of Europe. Ha vinto quattro premi all’ARD-Musikwettbewerb di Monaco, tra cui il Secondo Premio e il Premio del Pubblico, e il Primo Premio al Concorso Pedro Bote. Luca Lione ha all’attivo oltre quaranta riconoscimenti nazionali e internazionali, tra cui la medaglia d’oro al Grand Prize Virtuoso di Bonn e la medaglia d’argento ai Global Music Awards in California. Dopo gli studi nei conservatori di Cosenza e Potenza si è perfezionato alla Hochschule für Musik di Colonia con Nina Tichman, tra le ultime allieve di Wilhelm Kempff, e ha seguito le lezioni di Aldo Ciccolini e Benedetto Lupo. Si è esibito alla Gläserner Saal del Musikverein di Vienna, alla Cappella Palatina della Reggia di Caserta e nella residenza veneziana di Richard Wagner. Il suo primo disco, dedicato a Schumann, è pubblicato da Da Vinci Classics. Insegna pianoforte al Conservatorio «Stanislao Giacomantonio» di Cosenza.

Nella produzione diEliodoro Sollima, di cui ricorre quest’anno il centenario della nascita, occupa un posto di rilievo il filone degli omaggi ai grandi autori della storia musicale, che attraversa soprattutto gli ultimi decenni della sua attività. Come ricorda la figlia Anna Maria Sollima nel saggioEliodoro Sollima: una lezione di rigore e libertà(2013), il compositore riconduceva questi lavori al cicloÀ la manière de…, nato dal desiderio di dialogare con i musicisti del passato, e ne rivendicava il «piacere dell’ammiccamento, della citazione tematica, dell’ironia». Non esercizi di stile, dunque, ma occasioni di confronto con linguaggi differenti, filtrati dalla sua personalità: è il caso dellaRomanza, dedicata a Fauré, e dell’Allegro, omaggio a Hindemith.

LaSonata in La maggiorediCésar Francknacque nel 1886 come dono di nozze per il violinista Eugène Ysaÿe, che la eseguì per la prima volta a Bruxelles nel dicembre dello stesso anno. Unica sonata per violino di un compositore ormai sessantatreenne, è uno degli esempi più compiuti della forma ciclica: i temi nascono da poche cellule comuni e ritornano trasformati lungo i quattro movimenti, fino al canone del finale. Della pagina esistono numerose trascrizioni. Quella per flauto, annunciata dall’editore Hamelle già nel 1910, si è affermata nel repertorio soprattutto grazie a Jean-Pierre Rampal.

ConSchéhérazadeOp. 35, composta nel 1888 e ispirata alleMille e una notte,Nikolay Rimsky-Korsakovfirmò una delle partiture più celebri dell’Ottocento russo. Nell’originale orchestrale la voce della narratrice è affidata al violino solista, che con le sue volute introduce e collega i racconti. Nella trascrizione è il flauto a raccoglierne il ruolo, mentre il pianoforte restituisce la tavolozza di un maestro dell’orchestrazione nei tre movimenti in programma:Il mare e il vascello di Sinbad,Il racconto del principe KalendereIl giovane principe e la giovane principessa.

Chiudono la serata leSiete canciones populares españolasdiManuel de Falla, composte a Parigi nel 1914 per voce e pianoforte, poco prima che la guerra riportasse il compositore in Spagna, ed eseguite per la prima volta all’Ateneo di Madrid nel gennaio 1915. de Falla attinge a melodie di diverse regioni spagnole e le riveste di una scrittura pianistica raffinatissima che spesso evoca la chitarra. Dal ritmo diEl paño morunoal lamento dell’Asturiana, dall’energia dellaJotaalla ninna nanna andalusaNana, fino ai melismi del cante jondo nelPolo, le sette canzoni sono proposte nella loro sequenza originale.