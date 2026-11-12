Per la rassegna autunnale di chitarra classica dell’Associazione Le Ore di Apollo

Il 13 novembre Dario Macaluso all’Oratorio di San Mercurio: l’integrale dei venti Studi di Fernando Sor nella celebre selezione Sor-Segovia.Un appuntamento dedicato a uno dei capisaldi della letteratura chitarristica, tra approfondimento storico, rigore tecnico e ricerca interpretativa. Il concerto è organizzato dall’Associazione Le Ore di Apollo in collaborazione con Amici dei Musei Siciliani.

La chitarra classica e uno dei suoi repertori più importanti saranno protagonisti giovedì 13 novembre, alle ore 18.30, all’Oratorio di San Mercurio, dove si esibirà il chitarristaDario Macaluso,docente presso il Conservatorio di Palermo e presidente dell’Associazione Le Ore di Apollo.

Al centro del concerto, l’esecuzione integrale dei venti Studi di Fernando Sor (1778-1839), nella celebre selezione curata da Andrés Segovia, una raccolta che ha segnato profondamente la storia della didattica e dell’interpretazione chitarristica, diventando un riferimento imprescindibile per generazioni di musicisti.

L’appuntamento si inserisce nella rassegna autunnale di concerti promossa dall’Associazione Le Ore di Apollo, un percorso musicale dedicato alla valorizzazione della chitarra classica attraverso la riscoperta del repertorio storico, l’approfondimento musicologico e il confronto con differenti tradizioni interpretative.

Fernando Sor, compositore e chitarrista spagnolo tra i maggiori protagonisti della stagione classica europea, ha lasciato un patrimonio musicale nel quale la ricerca tecnica si accompagna costantemente all’equilibrio formale e alla qualità espressiva. I suoi studi non sono semplici esercizi destinati al perfezionamento strumentale, ma vere e proprie composizioni, nelle quali ogni difficoltà tecnica diventa occasione di ricerca musicale.

La selezione realizzata da Andrés Segovia ha contribuito a restituire centralità a queste pagine, consolidandone il ruolo nella formazione dei chitarristi e nella pratica concertistica. Attraverso la scelta e la valorizzazione di venti studi, Segovia ha delineato un percorso capace di coniugare le esigenze della tecnica con quelle di una piena maturità interpretativa.

L’esecuzione integrale proposta da Dario Macaluso offrirà al pubblico l’opportunità di ascoltare l’intera raccolta in una prospettiva unitaria, cogliendo la varietà delle soluzioni compositive, la ricchezza del linguaggio musicale di Sor e la straordinaria attualità di un repertorio che continua a rappresentare una pietra miliare nella letteratura per chitarra.

Il concerto sarà preceduto da un’introduzione storico-filologica dedicata alla figura di Fernando Sor, al contesto musicale nel quale si sviluppò la sua produzione e alla genesi della selezione curata da Segovia. Un momento di approfondimento pensato per accompagnare gli ascoltatori nella comprensione di un repertorio fondamentale, mettendone in luce il valore storico, didattico e artistico.

La serata rappresenta il secondo appuntamento della rassegna autunnale dell’Associazione Le Ore di Apollo, che si concluderà il 12 dicembre all’Oratorio di San Lorenzo con il duo chitarristico formato da Davide Velardi e Salvatore Di Giorgio.

La manifestazione è realizzata in collaborazione con l’associazione Amici dei Musei Siciliani, presieduta dal principe Bernardo Tortorici, e con il supporto della Cooperativa Le Baccanti.

Al termine del concerto sarà offerto al pubblico presente un calice di vino delle Tenute Baglio di Pianetto di Santa Cristina Gela. Un ringraziamento particolare va all’amico Fabrizio Carrera per il sostegno all’iniziativa.

INFORMAZIONI SUL CONCERTO

Giovedì 13 novembre – ore 18.30

Oratorio di San Mercurio – Palermo

DARIO MACALUSO, chitarra

Fernando Sor (1778-1839)

20 Studi – Integrale della raccolta Sor-Segovia

Introduzione storico-filologica a cura dell’organizzazione.

Organizzazione:Associazione Le Ore di Apollo.

In collaborazione con:Amici dei Musei Siciliani, presieduta dal principe Bernardo Tortorici.

Con il supporto di:Cooperativa Le Baccanti.

Al termine del concerto sarà offerto un calice di vino delle Tenute Baglio di Pianetto.

La rassegna si concluderà sabato 12 dicembre alle ore 19.30 nella cornice dell’Oratorio di San Lorenzo con il duo di chitarre formato da Davide Velardi e Salvatore Di Giorgio, interpreti uniti da un solido percorso artistico.

Il programma propone un itinerario che parte dal repertorio ottocentesco per chitarra e attraversa alcune celebri pagine della musica europea, rilette attraverso le possibilità timbriche e dialogiche della formazione a due chitarre. Accanto alla tradizione italiana di Mauro Giuliani, trovano spazio le atmosfere di Gabriel Fauré e Claude Debussy, la densità espressiva di Johannes Brahms e il colore della scuola nazionale spagnola con Enrique Granados e Manuel de Falla.

La serata si aprirà con leTre Polonesi Concertanti, op. 137, di Mauro Giuliani (1781-1829), seguite dallaPavane, op. 50, di Fauré (1845-1924), proposta in trascrizione per duo di chitarre, e daClair de Lunedi Debussy (1862-1918), dallaSuite bergamasque, anch’essa trascritta per questa formazione.

Il programma proseguirà con ilTema e Variazioni, op. 18b, di Brahms (1833-1897), tratto dal Sestetto per archi n. 1, op. 18, nella trascrizione per duo, e con laSinfoniadall’operaIl Barbiere di Sivigliadi Giuliani.

La parte conclusiva sarà dedicata alla tradizione spagnola con laDanza Española n. 2 “Oriental”, dalle12 Danzas Españolas, op. 3, di Granados (1867-1916), e laDanza del Molinero, dal ballettoEl sombrero de tres picos, di Manuel de Falla (1876-1946).

Un percorso che mette in evidenza le possibilità espressive della chitarra in ambito cameristico, attraverso trascrizioni e riletture capaci di valorizzare la ricchezza melodica e armonica di pagine nate per organici differenti.

La musica incontra i luoghi della cultura palermitana

I tre concerti si svolgeranno in due luoghi di particolare valore storico e artistico del centro di Palermo, gli Oratori di San Mercurio e San Lorenzo, spazi nei quali la musica dialoga con il patrimonio monumentale e con la tradizione culturale della città.

La rassegna è organizzata dall’Associazione Le Ore di Apollo in collaborazione con l’associazione Amici dei Musei Siciliani, presieduta dal principe Bernardo Tortorici, e si propone di promuovere la conoscenza del repertorio chitarristico attraverso proposte di qualità, approfondimenti musicologici e occasioni di incontro tra interpreti e pubblico.

Tre appuntamenti, tre prospettive diverse e un unico strumento al centro del percorso: la chitarra classica, protagonista di una stagione che guarda alla memoria musicale come a un patrimonio vivo, da riscoprire e condividere. A fine concerto al pubblico presente sarà offerto un calice di vino delle tenute Baglio di Pianetto di Santa Cristina Gela. Un ringraziamento particolare va all’amico Fabrizio Carrera.