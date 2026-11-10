LA “LENINGRADO” DI ŠOSTAKOVIČ AL POLITEAMA GARIBALDI: JÉRÉMIE RHORER DIRIGE L’ORCHESTRA SINFONICA SICILIANA

PER LA 67ª STAGIONE DELL’ORCHESTRA SINFONICA SICILIANA

“CONNESSIONI. La musica incontra le idee, le persone, le storie”

La Settima Sinfonia composta nel 1941 durante l’assedio della città sovietica protagonista dei nuovi concerti settimanali

Politeama Garibaldi

venerdì 13 novembre, ore 20.30

sabato 14 novembre, ore 17.30

LaSettima Sinfonia in do maggioreop. 70 di Dmitrij Šostakovič, conosciuta comeLeningrado, è l’imponente brano scelto per il prossimo appuntamento della 67ª Stagione concertistica dell’Orchestra Sinfonica Siciliana, “CONNESSIONI. La musica incontra le idee, le persone, le storie”. A dirigerlo,venerdì 13 novembre alle ore 20.30 e sabato 14 novembre alle ore 17.30al Politeama Garibaldi di Palermo, torneràJérémie Rhorer, musicista francese dalla carriera internazionale, apprezzato per le sue interpretazioni del repertorio sinfonico e operistico, dal Settecento alla musica contemporanea.

Una delle opere più rappresentative del Novecento, laLeningradoè strettamente legata a uno dei momenti più drammatici della Seconda guerra mondiale. Composta nel 1941, mentre l’Unione Sovietica subiva l’invasione nazista e Leningrado si preparava ad affrontare un assedio destinato a durare quasi novecento giorni, la Sinfonia divenne immediatamente un simbolo della resistenza della popolazione civile e della lotta contro il nazifascismo. Ma è anche un’opera che supera il proprio contesto storico, affrontando attraverso la musica temi universali come la violenza, la sofferenza, la memoria e la capacità dell’uomo di opporsi alla distruzione.

Šostakovič, nato a Pietroburgo nel 1906, aveva iniziato a lavorare allaSettima Sinfoniail 19 luglio 1941, poche settimane dopo l’invasione tedesca dell’Unione Sovietica. Il compositore rimase inizialmente a Leningrado, dove continuò a scrivere nonostante i bombardamenti e gli allarmi aerei. Completò i primi tre movimenti entro il 29 settembre, lavorando con una rapidità che egli stesso avrebbe ricordato con stupore. All’’nizio di ottobre fu evacuato insieme alla famiglia, prima a Mosca e successivamente a Kuybyshev, dove il 27 dicembre portò a termine la partitura. La prima esecuzione ebbe luogo proprio a Kuybyshev il 5 marzo 1942, con l’Orchestra del Teatro Bol’šoj diretta da Samuil Samosud. Fu un evento musicale ma anche politico, destinato ad assumere immediatamente un significato che andava ben oltre la sala da concerto. LaSinfoniafu accolta come testimonianza della capacità di resistenza del popolo sovietico e iniziò rapidamente a circolare in tutto il Paese, mentre la partitura raggiungeva anche l’Europa e gli Stati Uniti, suscitando l’interesse dei maggiori direttori d’orchestra dell’epoca, tra cui Arturo Toscanini. Lo stesso Šostakovič, in un’intervista pubblicata sulla «Pravda» il 18 marzo 1942, dichiarò: «Dedico la mia Settima sinfonia alla nostra battaglia contro il fascismo, alla nostra vittoria ineluttabile sul nemico e a Leningrado, mia città natale». Parole che restituiscono il significato attribuito dal compositore al proprio lavoro e il rapporto diretto tra la creazione artistica e gli avvenimenti storici di quei mesi.

Articolata in quattro movimenti, per una durata di circa 75 minuti, laSinfonia n. 7richiede un grande organico orchestrale e si distingue per l’ampiezza della costruzione, la varietà delle soluzioni timbriche e la forza dei contrasti espressivi.

Il primo movimento,Allegretto, è il più celebre dell’intera partitura. Dopo l’esposizione di due temi, uno di carattere energico e affermativo e l’altro più lirico, Šostakovič introduce il cosiddetto “tema dell’invasione”, una semplice idea musicale che viene ripetuta dodici volte, con un progressivo crescendo e un’’rchestrazione ogni volta differente. Il ritmo ostinato del tamburo militare accompagna una trasformazione graduale che conduce da un’apparente innocenza iniziale a una rappresentazione sempre più minacciosa e opprimente della violenza. È una delle pagine più riconoscibili del sinfonismo novecentesco, nella quale il compositore costruisce la tensione attraverso la ripetizione e l’accumulo sonoro. Il movimento si conclude con una ripresa del materiale iniziale che assume il carattere di una commemorazione delle vittime della guerra. Il secondo movimento,Moderato (poco allegretto), introduce un clima differente. Concepito inizialmente con il titolo diMemorie, presenta la struttura di uno Scherzo e alterna episodi di apparente leggerezza a momenti più inquieti, nei quali affiora quell’ironia sottile e ambigua che costituisce uno dei tratti caratteristici del linguaggio di Šostakovič. Il compositore sembra qui evocare il ricordo della vita quotidiana e di un mondo che il conflitto ha profondamente trasformato. Il terzo movimento,Adagio, costituisce il centro espressivo dellaSinfonia, un «Adagio patetico». La scrittura si sviluppa attraverso ampie linee melodiche e sonorità di particolare intensità, alternando momenti di raccoglimento a episodi più concitati. È una pagina nella quale il dolore individuale e quello collettivo sembrano trovare una dimensione comune, affidata alla capacità dell’orchestra di passare da sonorità intime e rarefatte a grandi espansioni drammatiche. Senza soluzione di continuità si apre il quarto movimento,Allegro non troppo, originariamente associato all’idea della vittoria. Dopo un inizio segnato ancora dalla tensione e dall’incertezza, la musica procede verso una progressiva affermazione sonora. Il ritorno del grande tema del primo movimento, affidato agli ottoni, conduce alla conclusione monumentale dell’opera. Una vittoria che, dopo il percorso dei movimenti precedenti, conserva tuttavia la memoria della sofferenza e delle perdite attraversate.

A dirigere l’Orchestra Sinfonica Siciliana in questa pagina simbolica e impegnativa, saràJérémie Rhorer, musicista francese che affianca all’attività direttoriale quella di compositore. Fondatore e direttore musicale dell’ensemble Le Cercle de l’Harmonie, con il quale da quasi vent’anni approfondisce il repertorio del XVIII e XIX secolo attraverso l’utilizzo di strumenti storici e il recupero delle prassi esecutive originali, Rhorer ha sviluppato parallelamente un’intensa carriera sul podio delle principali orchestre internazionali, distinguendosi anche nell’interpretazione del repertorio post-romantico e contemporaneo. Formatosi al Conservatorio di Parigi, dove è stato allievo di Thierry Escaich, e vincitore del Premio Pierre Cardin, ha diretto la Philharmonia Orchestra di Londra, la Gewandhausorchester di Lipsia, l’Orchestre de Paris e la Czech Philharmonic. Collabora regolarmente con l’Orchestre symphonique de Montréal, la Philharmonie Luxembourg e la Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, con la quale sta realizzando un ciclo dedicato a Čajkovskij, destinato anche all’incisione discografica. Nel giugno 2026 ha concluso con la formazione tedesca una tournée che ha toccato diverse città europee, tra cui Uppsala, Helsinki, Riga, Copenaghen e Amburgo.

Particolarmente intensa anche la sua attività nel teatro musicale, che lo ha portato a dirigere produzioni alla Staatsoper di Vienna, alla Bayerische Staatsoper di Monaco, all’Opéra National de Lyon, alla Monnaie di Bruxelles, alla Dutch National Opera di Amsterdam, al Teatro Real di Madrid e all’Opernhaus Zürich. È stato a lungo uno degli interpreti mozartiani di riferimento del Festival di Aix-en-Provence e ha partecipato a importanti manifestazioni internazionali, tra cui Glyndebourne, il Festival di Salisburgo, i BBC Proms di Londra e il Festival di Edimburgo. In Italia è stato ospite del Festival dei Due Mondi di Spoleto, del Ravello Festival, del Teatro Comunale di Bologna, del Teatro dell’Opera di Roma, del Maggio Musicale Fiorentino, dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, del Teatro La Fenice di Venezia e del Teatro Regio di Torino.

PROGRAMMA

MUSICA CONTRO LA GUERRA

Venerdì 13 novembre 2026, ore 20.30

Sabato 14 novembre 2026, ore 17.30

Dmitrij Šostakovič(1906–1975)

Sinfonia n. 7 in do maggiore “Leningrado” op. 70

Allegretto

Moderato (poco allegretto)

Adagio

Allegro non troppo

Jérémie Rhorer, direttore

Orchestra Sinfonica Siciliana

Durata: circa 75 minuti

67a stagione 2026/2027 – Info e biglietteria

Orari

I concerti hanno inizio il venerdì (turno serale) alle ore 20.30; il sabato alle ore 17.30 (turno pomeridiano), ad eccezione del Sesto concerto in programma giovedì 19 novembre alle ore 30.30 (turno serale) e venerdi 20 novembre alle ore 17.30 (turno pomeridiano).

Il concerto di Capodanno è alle ore 18.

Le attività Education sono in programma alle ore 9.30 e 11.30.

I Family Concert alle ore 17.30 (sabato) oppure ore 18.30 (domenica).

Gli”Incontri musicali del Terzo Tipo – Late Night Concert” hanno inizio alle ore 22.

Ibigliettiper i singoli concerti hanno un costo da 18 a 30 euro (intero), da 14 a 24 euro (ridotto -20%), da 9 a 15 euro (ridotto -50%).

La riduzione -20% è valida per abbonati, docenti e convenzioni.

La riduzione -50% è valida per studenti under16 e disabili con accompagnatore.

I biglietti per il concerto di Capodanno hanno un costo da 50 a 70 euro (intero), da 40 a 60 euro (ridotto), da 25 a 35 euro (ridotto -50%).

La riduzione è valida per abbonati, studenti under16 e accompagnatore.

I disabili con accompagnatore hanno diritto a una riduzione del 50%.

I biglietti per il concerto di Natale e per i concerti fuori abbonamento della Stagione e di quella Family hanno un costo da 20 a 30 euro (intero), da 15 a 25 euro (ridotto), da 10 a 15 euro (ridotto -50%).

La riduzione è valida per abbonati, studenti under16 e accompagnatore.

I disabili con accompagnatore hanno diritto a una riduzione del 50%.

I biglietti per i concerti della rassegna Family Concert hanno un costo da 10 a 16 euro (intero), da 5 a 8 euro (ridotto -50%).

La riduzione -50% è valida per studenti under16 e disabili con accompagnatore, famiglie.

I biglietti per i concerti della rassegna “Incontri musicali del Terzo Tipo – Late Night Concert” hanno un costo di 10 euro.

I biglietti per le manifestazioni Education scuole hanno un costo di 5 euro

Botteghino Politeama Garibaldi

Piazza Ruggiero Settimo – Palermo

Tel.091 6072532/533

biglietteria@ orchestrasinfonicasiciliana.it

Convenzioni e-mail:info@ orchestrasinfonicasiciliana.it

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