PREMIO ARTE ROMA 2026

da|04 Novembre 2026|Attualità,Eventi,Libri

La grande kermesse internazionale di Fondazione Costanza al Caffè Letterario
Piramide.


Il Premio Arte Roma 2026 si è svolto giovedì 29 ottobre 2026 presso il Caffè Letterario Piramide a Rom
L’evento internazionale, ideato e organizzato da Fondazione Costanza in collaborazione con l’art
manager Filippo Lo Iacono, ha celebrato l’eccellenza dell’arte contemporanea, della moda, della musica
e dello spettacolo, riunendo artisti globali e illustri ospiti del panorama culturale italiano.
Conduzione e Direzione Artistica
Alessandro Costanza: Presidente di Fondazione Costanza, imprenditore, storico dell’arte e scrittore.
Filippo Lo Iacono: Pittore internazionale, Art Manager e co-conduttore dell’evento. Lo Iacono da anni
svolge un’intensa attività come organizzatore di eventi legati all’arte, alla moda, ai convegni e allo
spettacolo, curando la direzione artistica di sfilate, rassegne, festival, convention e manifestazioni
culturali di rilievo. Conduttore e presentatore elegante e carismatico, è volto noto di eventi, galà e
format dedicati alla valorizzazione del talento del Made in Italy.
Nuccio Castellino: Cantautore e scrittore, co-conduttore e curatore della colonna sonora live della
kermesse.

Ospiti d’Onore e Premiati Speciali

  • Amedeo Goria (storico giornalista e conduttore televisivo nazionale)
  • Laura Efrikian (stimata attrice, scrittrice e pittrice)
  • Gabriele Marconi (attore, comico, cabarettista e presentatore TV)
  • Walter Festuccia (storico e critico d’arte)
  • Albert Colajanni (musicista, attore e intrattenitore televisivo)
  • Caterina Novak (cantante lirica, scrittrice e personaggio TV)
  • Alessandro Errico (cantautore di successo, tornato alla ribalta in occasione dei suoi concerti romani)
  • Claudio Di Napoli (regista e video maker)
  • Angioina Marchese (celebre artista e curatrice d’arte attiva nella Capitale)
  • Stefano Donato (scenografo e artista pluripremiato con oltre 50 anni di carriera espositiva)
    Alta Moda e Fascino in Passerella
  • MVM shop di Maggie: Brand siciliano che ha presentato creazioni capaci di coniugare sobrietà ed
    eleganza.
  • Zina Bensalem: Stilista internazionale che ha portato in scena l’alta moda delle passerelle globali.
  • Rosy Carta: Modella siciliana che ha interpretato gli abiti delle due maison, ricevendo un premio per
    lo charme e la professionalità.
  • Modelle in passerella: Alessia Veglia e Sara De Angelis hanno indossato alcuni degli abiti dell’evento.
  • Gli Artisti in Mostra (Italia)
  • Provenienza Artisti
    Palermo Marco Troia, Angelo Cannova, Valeria Muzio, Carla
    Perez, Rosangela Rutella.
    Udine Pierobon Michela, Antonella Gatti, Elena Bullo,
    Valentina Zedda
    Altre città e regioni Rosaria Schillaci (Catania); Paola Vitaggio
    (Marsala); Moreno Lonardi (Verona); Orietta
    Blasizza (Gorizia); Daniel Franzo (Venezia); Lorena
    Ferrari (Modena); Cinzia Corti (Milano); Claudio
    Carole (Calabria); Ferdinando Ragni (Sardegna)
    Gli Artisti in Mostra (Estero)
    Provenienza Artisti
    Europa Lamia Perkauskiene (Lituania); Caroline Hardy,
    Robin Dubois (Francia); Lola Llinares Ausina
    (Spagna); Angela Thouless; Frederic Steinlaender
    Resto del Mondo Josefina Temin (Messico)
    Musica, Poesia e Spettacolo
  • Musicisti e Cantautori: Mirko Bertolini, Claudio Carnevali, Maurizio Catroppa, Alessandro Cives,
    Marcella Foranna e il duo Corde Scoperte (Daniele Savelli & Laura Mirò) si sono esibiti arricchendo la
    serata.
  • Poeti e Attori: Maria Francesca Mainmar, Mario Pino Toscano, Amalia Viti, Patrizia Palombi, Norma
    Valenti e Antonella Bianchi hanno offerto intensi momenti culturali tra letture e performance
    recitative.

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