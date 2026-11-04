La grande kermesse internazionale di Fondazione Costanza al Caffè Letterario
Piramide.
Il Premio Arte Roma 2026 si è svolto giovedì 29 ottobre 2026 presso il Caffè Letterario Piramide a Rom
L’evento internazionale, ideato e organizzato da Fondazione Costanza in collaborazione con l’art
manager Filippo Lo Iacono, ha celebrato l’eccellenza dell’arte contemporanea, della moda, della musica
e dello spettacolo, riunendo artisti globali e illustri ospiti del panorama culturale italiano.
Conduzione e Direzione Artistica
Alessandro Costanza: Presidente di Fondazione Costanza, imprenditore, storico dell’arte e scrittore.
Filippo Lo Iacono: Pittore internazionale, Art Manager e co-conduttore dell’evento. Lo Iacono da anni
svolge un’intensa attività come organizzatore di eventi legati all’arte, alla moda, ai convegni e allo
spettacolo, curando la direzione artistica di sfilate, rassegne, festival, convention e manifestazioni
culturali di rilievo. Conduttore e presentatore elegante e carismatico, è volto noto di eventi, galà e
format dedicati alla valorizzazione del talento del Made in Italy.
Nuccio Castellino: Cantautore e scrittore, co-conduttore e curatore della colonna sonora live della
kermesse.
Ospiti d’Onore e Premiati Speciali
- Amedeo Goria (storico giornalista e conduttore televisivo nazionale)
- Laura Efrikian (stimata attrice, scrittrice e pittrice)
- Gabriele Marconi (attore, comico, cabarettista e presentatore TV)
- Walter Festuccia (storico e critico d’arte)
- Albert Colajanni (musicista, attore e intrattenitore televisivo)
- Caterina Novak (cantante lirica, scrittrice e personaggio TV)
- Alessandro Errico (cantautore di successo, tornato alla ribalta in occasione dei suoi concerti romani)
- Claudio Di Napoli (regista e video maker)
- Angioina Marchese (celebre artista e curatrice d’arte attiva nella Capitale)
- Stefano Donato (scenografo e artista pluripremiato con oltre 50 anni di carriera espositiva)
Alta Moda e Fascino in Passerella
- MVM shop di Maggie: Brand siciliano che ha presentato creazioni capaci di coniugare sobrietà ed
eleganza.
- Zina Bensalem: Stilista internazionale che ha portato in scena l’alta moda delle passerelle globali.
- Rosy Carta: Modella siciliana che ha interpretato gli abiti delle due maison, ricevendo un premio per
lo charme e la professionalità.
- Modelle in passerella: Alessia Veglia e Sara De Angelis hanno indossato alcuni degli abiti dell’evento.
- Gli Artisti in Mostra (Italia)
- Provenienza Artisti
Palermo Marco Troia, Angelo Cannova, Valeria Muzio, Carla
Perez, Rosangela Rutella.
Udine Pierobon Michela, Antonella Gatti, Elena Bullo,
Valentina Zedda
Altre città e regioni Rosaria Schillaci (Catania); Paola Vitaggio
(Marsala); Moreno Lonardi (Verona); Orietta
Blasizza (Gorizia); Daniel Franzo (Venezia); Lorena
Ferrari (Modena); Cinzia Corti (Milano); Claudio
Carole (Calabria); Ferdinando Ragni (Sardegna)
Gli Artisti in Mostra (Estero)
Provenienza Artisti
Europa Lamia Perkauskiene (Lituania); Caroline Hardy,
Robin Dubois (Francia); Lola Llinares Ausina
(Spagna); Angela Thouless; Frederic Steinlaender
Resto del Mondo Josefina Temin (Messico)
Musica, Poesia e Spettacolo
- Musicisti e Cantautori: Mirko Bertolini, Claudio Carnevali, Maurizio Catroppa, Alessandro Cives,
Marcella Foranna e il duo Corde Scoperte (Daniele Savelli & Laura Mirò) si sono esibiti arricchendo la
serata.
- Poeti e Attori: Maria Francesca Mainmar, Mario Pino Toscano, Amalia Viti, Patrizia Palombi, Norma
Valenti e Antonella Bianchi hanno offerto intensi momenti culturali tra letture e performance
recitative.