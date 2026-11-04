La grande kermesse internazionale di Fondazione Costanza al Caffè Letterario

Piramide.



Il Premio Arte Roma 2026 si è svolto giovedì 29 ottobre 2026 presso il Caffè Letterario Piramide a Rom

L’evento internazionale, ideato e organizzato da Fondazione Costanza in collaborazione con l’art

manager Filippo Lo Iacono, ha celebrato l’eccellenza dell’arte contemporanea, della moda, della musica

e dello spettacolo, riunendo artisti globali e illustri ospiti del panorama culturale italiano.

Conduzione e Direzione Artistica

Alessandro Costanza: Presidente di Fondazione Costanza, imprenditore, storico dell’arte e scrittore.

Filippo Lo Iacono: Pittore internazionale, Art Manager e co-conduttore dell’evento. Lo Iacono da anni

svolge un’intensa attività come organizzatore di eventi legati all’arte, alla moda, ai convegni e allo

spettacolo, curando la direzione artistica di sfilate, rassegne, festival, convention e manifestazioni

culturali di rilievo. Conduttore e presentatore elegante e carismatico, è volto noto di eventi, galà e

format dedicati alla valorizzazione del talento del Made in Italy.

Nuccio Castellino: Cantautore e scrittore, co-conduttore e curatore della colonna sonora live della

kermesse.

Ospiti d’Onore e Premiati Speciali