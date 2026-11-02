L’addio per sempre

Nelle giornate di novembre tristi e nebbiose

Quando malinconia e solitudine bussano più forte

La vita ch’era un sogno senza crisantemi e con rose

Ora che la puoi solo immaginare, disprezzi la morte.

Il suo arrivo è veloce, senza preavviso

Ovunque vai lei ti segue come un’ombra

Ha un sorriso beffardo che non sa di paradiso

Morire bisogna, ma non è facile come sembra.

Libera da tutti i mali, ma è terribile morire

Il ricordo di chi non c’è più è senza conforto

I buoni muoiono prima, si è soliti dire

Al colpo di falce che distrugge il giardino e l’orto.

Da qui a cent’anni più non vivremo

Ma è come se fossimo certi di vivere per sempre

Tutti indistintamente all’altro mondo andremo

Ché non ci sono miracolose cure né forti tempre.

La vita sulla terra è solo un breve passaggio

Il pensiero dell’addio per sempre quello più amaro

Allo stesso calice si beve tutti alla fine del viaggio

Il cielo non ha preferenze e non può nulla il denaro.

Solo la fede in qualche modo l’abbellisce

Ma non è possibile guardarla fissamente

Camminiamo nel buio e poi la luce ci riunisce

Nell’eternità dei secoli a Dio padre onnipotente.

Maria Rosa Bernasconi