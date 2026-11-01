Unitre Randazzo per la lotta contro il tumore al seno: conoscere, prevenire e curare

In chiusura del “mese rosa” dedicato alla sensibilizzazione sui tumori femminili, l’Unitre di Randazzo, con il patrocinio del Comune di Randazzo, ha dato vita presso l’aula didattica dell’Unitre ad una interessante conferenza sul tumore al seno curata dalla Dott.ssa Francesca Milone, Medico Specialista in Radiologia.

La Dott.ssa Milone ha affrontato le fondamentali tematiche che riguardano il cancro al seno: conoscere, prevenire e curare.

La conoscenza dei fattori di rischio, modificabili e non modificabili, hanno molto interessato il pubblico presente.

La prevenzione è stato il tema centrale su cui bisogna fare forza per una diagnosi precoce e garantire così cure sempre più mirate e personalizzate grazie anche all’appassionato lavoro dei ricercatori.

Le domande che sono arrivate dal pubblico hanno ricevuto risposte empatiche e professionali da parte della Dott.ssa Francesca Milone che è riuscita a far prendere coscienza dell’importanza della prevenzione al punto che molte donne presenti hanno colto l’occasione per prenotare gli screening oncologici presso un apposito sportello gestito dalla referente screening del Distretto Sanitario di Bronte, Dott.ssa Stefania Longhitano.

Un intenso momento di emozione è stato quello della lettura da parte della Presidente dell’Unitre Dott.ssa Pina Salanitri, di un racconto di grande impatto dal titolo “le mie due cadute: la ferita che diventa testimonianza”, scritto da una donna che ha affrontato il cancro al seno per ben due volte, ha deciso di rialzarsi e tendere la mano ad altre donne per supportare un percorso fatto di paure e di incertezze e che solo attraverso la solidarietà e l’amore per la vita può essere affrontato.

La Presidente Unitre ha ricordato che nessuna donna deve essere lasciata da sola e che affrontare il tumore al seno significa fare rete non solo tra donne ma tra tutte le istituzioni per costruire una trama finissima tale da intrappolare il tumore e dare speranza alle generazioni future.

Si ringraziano: il Direttivo Unitre di Randazzo per aver sostenuto l’iniziativa e aver dato luce ad un evento di grande interesse scientifico e sociale, la Direzione del Distretto Sanitario di Bronte, la Dott.ssa Francesca Milone, l’Associazione AROT Randazzo e tutto il pubblico presente che ha partecipato con interesse e curiosità.