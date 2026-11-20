Grande successo di partecipazione alla Conferenza UNETCHAC e all’Annual Award 2026 dedicata alla protezione dell’infanzia nei conflitti armati.

Il 18 novembre, a Roma presso l’INMP e online, la Conferenza annuale della Universities Network for Children in Armed Conflict ha riunito rappresentanti del mondo accademico, istituzionale e dell’associazionismo. Tra i premiati: Patrizia Emiliani, Nedžad Avdić e Donne for Peace APS. Alla conferenza c’è stata una grande partecipazione e si è svolta presso l’Aula Agostini dell’INMP, in via di San Gallicano 25/a a Roma, con possibilità di partecipazione anche online.

Rafforzare la tutela dei bambini e delle bambine coinvolti nei conflitti armati, mettendo a confronto competenze ed esperienze per rispondere alle sfide della loro protezione:è stato questo il filo conduttore dell’incontro, organizzato dal Network in collaborazione con l’Istituto di Studi Politici “S. Pio V” e ospitato dall’Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà (INMP).

L’evento si è aperto con i saluti istituzionali diChristian Napoli,Direttore Sanitario dell’INMP, che ha espresso il proprio apprezzamento per l’impegno portato avanti dal Network, ricordando la missione dell’Istituto e le progettualità, che sta sviluppando a livello internazionale, con particolare attenzione alle condizioni di vulnerabilità: «La missione di INMP è garantire accesso alle cure delle fasce più vulnerabili della popolazione, tra le attività rientrano compiti istituzionali in campo internazionale anche in paesi dove i conflitti armati sono ancora in atto. Per questo, INMP rappresenta una cornice appropriata per ospitare il meeting annuale di UNETCHAC», ha dichiarato.

La Conferenza ha visto il contributo dei rappresentanti di UNETCHAC, autorevoli esponenti del mondo accademico, giuridico e istituzionale, tra i qualiRiccardo Gugliotta, in rappresentanza dell’Istituto di Studi Politici “S. Pio V”; la ProfessoressaLaura Guercio, segretario generale del Network e docente presso la Link Campus University; l’AvvocataCristina Perozzi,membro del Consiglio scientifico di UNETCHAC. Hanno inoltre fatto pervenire i propri messaggi, contribuendo alla riflessione sui temi al centro dell’incontro, l’illustre ProfessorFausto Pocar, presidente di UNETCHAC e professore emerito di Diritto internazionale presso l’Università di Milano e la ConsiglieraPaolina Massidda,Avvocato principale dell’Ufficio indipendente di Rappresentanza Legale delle Vittime (OPCV) e membro del Consiglio scientifico di UNETCHAC.

Nel corso del suo intervento, il segretario generale UNETCHAC Laura Guercio ha inoltre annunciato l’imminente progetto di cooperazione giudiziaria in Medio Oriente “MENA SafeYouth” che coinvolgerà, in particolare Iraq, Egitto e Giordania. L’iniziativa sarà realizzata dal Network in collaborazione con l’Istituto di Studi Politici “S. Pio V” con il supporto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale italiano.

«La protezione dei bambini nei conflitti armati non può esaurirsi nella denuncia delle violazioni dei loro diritti, ma deve tradursi in un impegno concreto e condiviso per prevenire le violenze, rafforzare gli strumenti di tutela e restituire ai bambini la possibilità di costruire il proprio futuro», ha precisatoGuercio. «Con UNETCHAC – prosegue – vogliamo creare uno spazio di collaborazione tra università, istituzioni e società civile, nella consapevolezza che la conoscenza, la formazione e la cooperazione internazionale siano strumenti essenziali per promuovere una protezione effettiva dell’infanzia. L’Annual Award rappresenta, in questa prospettiva, anche un riconoscimento a donne, uomini e organizzazioni che, attraverso il loro impegno quotidiano, dimostrano che la tutela dei bambini può e deve diventare una responsabilità concreta di tutti.»

Dalla medicina alla letteratura, fino all’accoglienza, l’impegno a favore delle persone più vulnerabili è stato al centro dell’UNETCHAC Annual Award 2026, la cui cerimonia di conferimento si è svolta nel corso della Conferenza. Il riconoscimento ha premiato personalità e organizzazioni che si sono distinte nella tutela e nella promozione dei diritti dei minori coinvolti nei conflitti armati, valorizzando le buone pratiche di cooperazione e sensibilizzando sulle conseguenze della guerra.

Tra i premiati, la DottoressaPatrizia Emiliani, da anni medico volontario nella Repubblica Centrafricana, dove dirige un ospedale pediatrico delle missioni cattoliche;Nedžad Avdić,scrittore bosniaco sopravvissuto al genocidio di Srebrenica, impegnato nella trasmissione della memoria, nel contrasto all’oblio e al negazionismo e nella difesa dei diritti umani; l’associazioneDonne for Peace APSche favorisce l’inclusione delle donne rifugiate o provenienti da contesti di vulnerabilità e dei loro figli, rappresentata dalla PresidenteVolha Marozava.

«Siamo onorate di questo riconoscimento, che va a tutta la nostra Associazione. Il punto cruciale emerso oggi da questa Conferenza crea un terreno fertile per nuove progettualità che speriamo ci vedano al fianco del Network, per contribuire alla protezione delle donne rifugiate, ma soprattutto dei loro figli, che continuano a subire le conseguenze della violenza, delle guerre e dei conflitti creati dagli adulti», ha dichiaratoVolha Marozava.

L’evento si è concluso con il conferimento delle borse di studio agli studenti,che si sono particolarmente distinti nell’ambito delle attività di formazione sostenute dal Network, a testimonianza dell’attenzione di UNETCHAC verso le nuove generazioni e della centralità della formazione nella promozione dei diritti umani e della protezione dell’infanzia.

La Conferenza e l’Annual Award 2026 hanno consolidato il ruolo di UNETCHAC quale autorevole punto di riferimento internazionale per la tutela dell’infanzia, grazie a una rete di oltre 40 università e centri di ricerca nel mondo. Una realtà capace di creare sinergie tra il mondo accademico e giuridico, le istituzioni e la società civile, trasformando il dialogo in opportunità di cooperazione e azioni concrete a favore dei bambini che continuano a subire le conseguenze delle guerre.