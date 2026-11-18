Non c’è giorno in cui un essere umano esterni la propria invidia nei confronti di un altro individuo e questo accade sistematicamente su ogni fronte: all’interno delle famiglie, nel campo lavorativo, nelle amicizie o semplici conoscenze e, addirittura, nei confronti di persone che nemmeno conosciamo.

Con l’avanzare del progresso tecnologico, in particolare internet e i vari social, c’è stato un notevole incremento e il diffondersi di questo sentimento negativo rispetto al passato. L’invidia è considerata come “un ‘ emozione o passione triste che nasce dal desiderio di possedere ciò che appartiene a un altro individuo, accompagnata da insoddisfazione, risentimento e un senso di inferiorità rispetto all’altro, che viene percepito come colui che ha ciò che si vorrebbe”.

Secondo il filosofo Spinoza, l’invidia sarebbe “una passione triste”, perché non dona energia, ma deriva da un senso di inadeguatezza e da un depotenziamento del proprio essere. E spesso, l’invidia si può addirittura trasformare in odio, quel sentimento negativo che può trascinare l’essere umano in una totale voragine distruttiva.

M. Klein sostiene che non esista un solo tipo di invidia, bensì una sorta di declinazione di sentimenti complessi che si intrecciano tra loro: gelosia, rabbia, avidità e anche rivalità e sarebbe un concetto cardine, un affetto primario radicato fin dalla primissima infanzia e legato soprattutto al rapporto materno. Per altri studiosi, invece, come lo psicanalista britannico Donald Winnicott, l’invidia verrebbe considerata come il risultato di un contesto ambientale alquanto complesso, di stimolazioni eccessive a reali carenze nella relazione con gli oggetti.

Ogni volta che l’invidia si manifesta è come se l’invidioso stesse proiettando sull’altro le proprie insoddisfazioni, le sconfitte subite e ogni sorta di insuccesso accumulato nella propria vita. Quindi l’invidia non sarebbe altro che un sentimento ostile che culmina nella cattiveria e si tradurrebbe come l’aspirazione a possedere quelle qualità altrui.

Ma il vero interrogativo che dovremmo porci è: “gli esseri umani hanno veramente bisogno di tutto ciò che invidiano?” Nell’ambito delle relazioni umane, esisterebbe un netto confine tra l’invidia comune, che in alcuni casi potrebbe anche trasformarsi in una sorta di stimolo di crescita del proprio essere e l’invidia patologica, che invece, costituisce un fattore dominante del disturbo narcisistico della personalità, a causa di un vuoto identitario.

In tal caso, il narcisista non invidierebbe solo ciò che ha l’altro, ma tutto quello che l’altro rappresenterebbe, in particolare quell’energia che a lui manca, a causa di una personalità fragile, sostenuta semplicemente da una maschera grandiosa oltre che da un costante bisogno di convalida esterna.

Avv. Aurora d’Errico