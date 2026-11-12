L’uomo più furbo: quattro chiacchiere con Fabrizio Barone

L’uomo più furboèl’esordio narrativo diFabrizio Barone.Tra le pagine di questo romanzo ci imbattiamo in un viaggio intimo e tagliente fatto di sogni d’arte, di eredità emotive pesanti e di quel legame viscerale e irrisolto tra padre e figlio che modella, spesso in silenzio, le nostre scelte di vita.

Al centro della narrazione c’è Fabri, un sognatore in bilico tra ammirazione e risentimento, costretto a fare i conti con un concetto di amore spigoloso, quasi “costruito” per sopravvivere alle aspettative e alla realtà. Con la sensibilità di chi mastica l’arte e la comunicazione – e con il calore di un vissuto che unisce radici profonde – Barone firma un’opera prima che ci spiazza fin dal titolo. Di quale furbizia stiamo parlando? E quanto costa, in termini di autenticità, indossare le corazze che ci salvano ma ci isolano? Ne parliamo direttamente con l’autore.

Fabrizio, cresci nel mondo dell’arte e della creatività fin da bambino grazie all’influenza paterna, il tuo percorso artistico ti ha visto prima regista, poi speaker radiofonico e oggi romanziere. In che modo la tua esperienza ha influenzato la scrittura e il ritmo di questo romanzo d’esordio?

Sicuramente la mia esperienza ha influenzato completamente la mia scrittura. Fin da bambino, a partire da mio padre, infatti ho sempre detto di avere l’arte nei globuli rossi. Poi crescendo, fino ad arrivare all’età adulta, tutto è diventato bagaglio per la creazione di questo mio primo romanzo. C’è tutto di me in questo romanzo, è un 30% cinematografico per il modo in cui il protagonista si racconta, un 30% musicale/radiofonico con alcune delle colonne sonore che hanno accompagnato la mia vita e un 30% è ciò che ho appreso con i miei traguardi e insuccessi, a fianco di mio padre. E da questo mix perfetto ne è uscita la mia prima opera letteraria.

Nel romanzo descrivi il padre di Fabri come un vero e proprio “self-made man”, un uomo straordinario e apparentemente invincibile, capace di suscitare sentimenti contrastanti: ammirazione, dedizione ma anche rabbia e risentimento. Scrivere di questa figura è stato un modo per fare i conti con un’eredità emotiva?

Diciamo che è stato un vero e proprio modo per esorcizzare il rapporto con il mio di padre e anche un mettermi alla prova. E forse sì, un “fare i conti”, mettere pace col mio rapporto paterno, mostrare al mondo tutto l’amore per mio padre.

La Torino degli anni Novanta fa da sfondo alle vicende, con le sue strade trafficate e i suoi edifici eleganti. Che ruolo gioca questa città nella formazione e nel senso di smarrimento del protagonista? Quanto la Torino di quel decennio riflette l’interiorità di Fabrizio?

Torino è parte integrante del romanzo, in un’altra città forse non sarebbe stato lo stesso, non sarei riuscito a esprimere al meglio il senso di meraviglia e al contempo di smarrimento e incertezza che prova il protagonista percorrendola. La città è come una culla per il protagonista e riflette ogni singola parte del suo essere: è come uno specchio riflesso della sua anima, anzi un’estensione.

Con “L’uomo più furbo” fai il tuo esordio ufficiale nella narrativa contemporanea. Ora che questo mondo ha preso vita e sta incontrando i primi lettori, cosa ti è rimasto addosso di questo viaggio? Hai già in cantiere una nuova storia da raccontare?

Ho sempre detto che un giorno il mondo avrebbe visto chi ero e cosa sapevo fare e adesso è così. Quando parlo con chi l’ha letto capisco di aver fatto un buon lavoro, perché mi ritorna tutto ciò che volevo la gente vedesse.Il mio più grande sogno è sempre stato quello di poter comunicare attraverso l’arte il mio sentire, il modo in cui sento il mondo. Volevo trovare il modo di poter parlare alle persone e soprattutto che le mie parole, attraverso il protagonista del romanzo, arrivassero dritte all’anima dei lettori. Sento di esserci riuscito. È stato un viaggio durato cinque anni (il tempo di scrittura) e credo che questa sia stata solo una delle tante fermate del lungo viaggio che spero di fare ancora, perché sto già scrivendo un nuovo romanzo e nel mentre sto preparando anche ilprequeldel L’uomo più furbo. Insomma, la mia fantasia è in costante movimento.