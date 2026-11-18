Ciao Antonella, benvenuta e grazie per aver accettato il nostro invito. Come ti vuoi presentare ai nostri lettori che volessero sapere di te quale scrittrice?

Sono sempre stata una lettrice. Per anni ho redatto soltanto atti giudiziari. La scrittura è arrivata in un secondo momento. Ho pubblicato con Ferrari Editore i romanziGiuèeMalavuci, arrivato in finale al Premio Nabokov; ho scritto, e scrivo, racconti per blog, riviste e volumi collettanei; ho curato il saggioNoi, domanidella professoressa Daniela Piana per Divergenze Edizioni; ho fondatoSine Pagina, un contenitore online di libere scritture. Nel 2026 è iniziata la collaborazione con Edizioni Spartaco, che ha pubblicato il mio ultimo romanzo, Mi volevano di pietra, appena uscito in libreria. Credo molto nella forza dell’informazione, della lettura e, di riflesso, della scrittura. Come afferma la protagonista diMi volevano di pietra, “I libri aprono la mente a pensieri nuovi”. E c’è bisogno di sviluppare pensieri nuovi, ossia di maturare un autonomo punto di vista su ciò che ci circonda e ci accade. C’è bisogno di comprendere meglio e meglio interpretare un mondo che cambia velocemente per non restarne vittime inconsapevoli. C’è bisogno di porsi domande, seppure scomode, e di nutrire dubbi. Quelli che nel mio ultimo romanzo sono definiti momenti grigi, néjianchi né niuri.

Chi è invece Antonella al di là della sua passione per la scrittura, per la letteratura e la lettura? Cosa puoi raccontarci di te e della tua quotidianità?

La mia quotidianità non ha nulla di particolare: è divisa tra impegni lavorativi e familiari come quella di ognuno di noi, con l’eccezione delle ore dedicate alla scrittura che rappresentano per me momenti di pace.

Qual è la tua attività professionale, quale il valore del tuo lavoro che pensi ti arricchisca come uomo e come professionista, e sia utile per la società, e come la tua professione abbia inciso e incida nei tuoi libri e nei tuoi scritti?

Ho esercitato la professione di avvocato per più di vent’anni e ho davvero pensato che la conoscenza del diritto potesse rappresentare uno scudo per difendere se stessi, gli altri e la giustizia in genere. E, fermo quanto sopra detto in merito alla necessità di informarsi e aprire la mente a “pensieri altri”, lo penso ancora. Se partiamo dalla considerazione che il diritto interviene per disciplinare le esigenze sociali, esistenti o emergenti, e che pertanto funge da lente d’ingrandimento sulla società, lo studio del diritto consente di guardare attraverso la lente. La professione consente di approcciarsi ai problemi reali delle persone. Spesso, però, resta l’amaro in bocca. E tutto questo si riflette negli scritti.

Qual è il tuo percorso accademico, formativo, professionale ed esperienziale che hai seguito e che ti ha portato oggi a vestire i panni dello scrittore?

In parte ti ho già risposto. Non ho frequentato scuole di scrittura. Ho soltanto letto molto e continuo a farlo. Ovviamente la tecnica narrativa richiede allenamento, capacità empatica e sperimentazione stilistica. La sfida sta nel plasmare una voce autonoma, che permetta a chi legge di individuare subito la propria cifra espressiva.

Come nasce la tua passione per scrittura, per la lettura e per i libri? Chi sono stati i tuoi maestri e quali gli autori che da questo punto di vista ti hanno segnato e insegnato ad amare i libri, le storie da scrivere e raccontare, la lettura e la scrittura?

Devo a mia madre, insegnante di lettere, l’amore per i libri. Quando ero bambina, a Natale e ai compleanni mi regalava libri. Non ne ero molto entusiasta all’epoca, anche se li leggevo con piacere. Durante l’adolescenza ho attinto dalla sua biblioteca personale, facendomi conquistare dai classici. Per me ogni grande autore letto è stato, a suo modo, un maestro. Oggi leggo di tutto, ma mi incuriosiscono soprattutto gli autori che sperimentano forme espressive meno convenzionali.

Ci parli del tuo libro,“MI VOLEVANO DI PIETRA”,pubblicato nel Novembre 2026? Come nasce, qual è l’ispirazione che l’ha generato, quale il messaggio che vuoi che arrivi al lettore, quale le storie che ci racconti senza ovviamente farespoiler?

Mi volevano di pietraè un romanzo che segue il percorso di una giovane donna meridionale, Mimì Santamano, che vive gli anni della Seconda guerra e quelli successivi della Ricostruzione e delle speranze di rinascita. Cresce in un contesto di miseria, di ignoranza, di sfruttamento padronale, di dominio maschile e di silenzio omertoso e rassegnazione diffusa. Una rassegnazione che porta a confondere le speranze con le illusioni e a non reagire, preferendo accondiscendere, adattarsi, subire. Ma Mimì non ci sta. Lei rifiuta il destino riservato alle “fimmine”: tacere, servire, obbedire. Il suo sguardo sulla società e sugli eventi della Storia (la guerra, la Liberazione, la ricostruzione edilizia, le lotte contadine, l’emigrazione di massa verso il Nord Italia) è sempre critico, autonomo. Grazie allo studio e alla sua indole non remissiva, trasforma col tempo quelle che, inizialmente, sono solo intuizioni giovanili in consapevolezze che la portano negli anni a costruire e rafforzare un’identità indipendente dagli stereotipi femminili dell’epoca, fino a trasferirsi al Nord e a collaborare con l’UDI (Unione Donne in Italia). Il romanzo vuole mostrare come pensare con la propria testa sia il vero motore della libertà personale. Adotta una lingua viscerale, materica, “di terra”, pensata per riaffermare le proprie radici proprio mentre se ne misura il distacco.

Chi sono i destinatari che hai immaginato mentre lo scrivevi?

Per dirla bene, i lettori interessati alla narrativa storica e sociale, ai temi del patriarcato, della violenza di genere, dell’emancipazione femminile e delle lotte sociali del dopoguerra, nonché i lettori che prediligono storie di crescita personale intrecciate a contesti sociali collettivi. Per dirla a modo mio, tutti coloro che si pongono domande, che provano rabbia verso ciò che percepiscono come ingiusto e che, come Mimì, vorrebbero “rivoltare le pagine storte.”

Qual è lo scopo che ti sei proposto nello scrivere questo libro e quali i risultati che ti attendi?

Sul mio scopo ho già detto qualcosa, ma non riguarda soltanto questo libro. È lo scopo che attribuisco alla lettura e alla scrittura in generale: scuotere. Mi sono chiesta il motivo per cui l’accondiscendenza sia spesso normalità; perché il sognare venga spesso scambiato per illusione; perché le cose, anche le più degradanti, siano a volte ritenute immutabili e il comandare e il governare, equivalenti; perché le donne vengano ancora oggi viste come cose da possedere, controllare, violentare, persino uccidere. E mi sono chiesta quanta responsabilità abbia ognuno di noi in tutto questo. Credo che finché si resta indifferenti alle ingiustizie che colpiscono gli altri ritenendo che non ci riguardino (“Ovunque le ingiustizie e le ruberie smettono di essere tali quando sono gli altri a patirle”, scrivo nel romanzo), non potrà mai davvero esserci nessun cambiamento collettivo. Io ci metto la mia penna e la mia firma, ma non mi attendo alcun risultato. I risultati sfuggono al nostro controllo, non sono preventivabili.

Tu hai scritto altri libri. Ci parli delle tue opere? Quali sono, come sono nate, quale il messaggio che contengono? Insomma, raccontaci della tua attività letteraria, dei romanzi.

Giuè(Ferrari Editore, 2019) è un legal storico ispirato a una vicenda reale accaduta in Calabria il 1° maggio 1920: al centro della trama c’è Giosué, un contadino ignorante e ignaro, scelto come capro espiatorio da consegnare a una giustizia che trasforma in verità una ricostruzione di convenienza.Malavuci(Ferrari Ed., 2022) si focalizza su una comunità rosa dal virus del pregiudizio, pronta a scagliarsi contro chi non si allinea al sentire comune. È una critica severa contro ogni forma di discriminazione, quella che trasforma la “diversità” in una colpa da punire, come accade nell’omofobia, nel bullismo e nell’intolleranza in generale. In entrambi i romanzi ho provato a unire ironia, leggerezza, spietatezza in una lingua “parlata”, accessibile a tutti, per ricostruire vizi e virtù di un microcosmo dalla valenza universale. Ciò che ho scritto e scrivo si può ritrovare anche sul sitoSine Paginache contiene racconti brevi, consigli di lettura e anche il resoconto della mia attività.

Una domanda difficile: perché i nostri lettori dovrebbero comprare“MI VOLEVANO DI PIETRA”o gli altri tuoi libri? Prova a incuriosirli perché vadano in libreria o nei portalionlineper acquistarlo.

Perché provo a instaurare una comunicazione immediata, quasi orale, col lettore. Nelle mie pagine affronto le nostre ferite interiori e i traumi della Storia, senza però azzerare la possibilità di un riscatto. I miei personaggi non sono eroi ideali, ma esseri umani imperfetti che resistono, sforzandosi di riprendere in mano il proprio destino. E in questo credo di essere abbastanza universale: chi non prova a suo modo a resistere?

C’è qualcuno che vuoi ringraziare che ti ha aiutato a realizzare le tue opere letterarie? Se sì, chi sono queste persone e perché le ringrazi pubblicamente?

Ringrazio gli editori che hanno scommesso sul mio lavoro e, soprattutto, i lettori che scelgono di dedicarmi il loro tempo. Ringrazio chi mi sta vicino con affetto e si prende cura di me.

Gli autori e i libri che secondo te andrebbero letti assolutamente quali sono? Consiglia ai nostri lettori almeno tre libri da leggere nei prossimi mesi dicendoci il motivo della tua scelta.

Suggerisco di dare un’occhiata sul blogSine Pagina. Oltre ai racconti, nella categoria Recensioni, c’è più di un consiglio di lettura.

Ci parli dei tuoi imminenti e prossimi impegni culturali e professionali, dei tuoi lavori in corso di realizzazione? A cosa stai lavorando in questo momento? In cosa sei impegnato che puoi raccontarci?

In questo momento mi sto concentrando sulla promozione del romanzo “Mi volevano di pietra” appena uscito. Sto fissando le prime date d’incontro coi lettori: il 28 e il 29 novembre nella sede della libreria Spartaco in Campania, nell’ambito del Programma Off della IX edizione del festival “L’eredità delle donne”, il 7 dicembre allo stand B47 di Edizioni Spartaco, PLPL, Roma. Poi il 12 dicembre si ritorna a casa, a Paola, in Calabria. Il seguito si vedrà. Un passo alla volta.

Dove potranno seguirti i nostri lettori?

Sul blogSine Paginae sui miei profili social. I miei libri sono disponibili in formato cartaceo e digitale e ordinabili attraverso le librerie fisiche e online.

Come vuoi concludere questa chiacchierata e cosa vuoi dire a chi leggerà questa breve intervista?

Ringrazio chi ha dedicato del tempo a questa intervista. Se queste parole avranno risvegliato anche solo un pizzico di interesse, allora il nostro confronto avrà già avuto un valore.

Antonella Perrotta Antonella Perrotta

ANTONELLA PERROTTA

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