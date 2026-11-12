Attraversare l’oceano dell’ansia: la rinascita e il richiamo ne “La voce dell’anima”

Una riflessione intima e necessaria sulla salute mentale, la depressione e la forza di chiedere aiuto.

Il libro dell’autrice parte spiegando dei dati UNICEF e ISTAT alquanto preoccupanti su come entro il 2030 la depressione diventerà la malattia più diffusa al mondo, soprattutto tra i giovani. Arriverà addirittura a superare il cancro. Queste sono le pagine con cui si apre il libro e fin da subito conquista l’attenzione.

Una protagonista senza nome

Una cosa particolare nel romanzo di Mirilena è che la protagonista non ha un nome, e credo che sia stata una scelta stilistica precisa: la protagonista non ha nome perché tutti potremmo essere la fanciulla di quindici anni, poi giovane donna, moglie e madre, alle prese con ansia, panico, rabbia e poi la depressione.

Nomi senza un volto

La protagonista, quando parla della sua paura, la chiama ansia, che poi sfocia nel panico. Due nomi così tanto conosciuti, ma che non hanno un volto se non quello della fuga. Perché sì, si vuole fuggire, provare a seminarla e lo si fa attaccandosi alle cose, alle persone, scegliendo posti che si credono sicuri, ma che alla fine diventano la nostra prigione.

A questo proposito, è significativo riportare anche il pensiero dell’autrice: «È vero che se ne parla poco, ma quando se ne parla, spesso se ne parla come se fossimo malati. Ci sono assolutamente casi specifici in cui si tratta di una patologia, ma nel libro non mi soffermo e non mi “intrometto” nella diagnosi clinica: il messaggio nuovo che vorrei passasse è che c’è un altro modo di percepire l’ansia».

Ci sono stati dei passaggi molto intensi nel libro, soprattutto quando la protagonista, ormai madre, decide di chiedere aiuto per superare la depressione post-partum, ed è da qui che ha inizio il percorso di rinascita o, per evocare l’immagine del libro, quello di un navigatore in un grande oceano. Perché rinascere è proprio questo: navigare nel mare senza sapere quando arriverà l’altra sponda. E quando si è nel mezzo, allora le paure possono aumentare, perché non siamo altro che involucri che stanno tornando a vivere.

Cristalli

Ed è in questo viaggio che ansia e paura tornano più forti, più potenti, perché quelli che credevamo punti fermi di sicurezza riprendono le loro sembianze trasformandosi in ciò che erano sempre stati: affetti cari, ma non armi contro panico ed ansia. Ed è qui allora che la protagonista crede di aver fallito quando nemmeno le persone care riescono a tenerla al sicuro, ma in realtà è solo un altro passo avanti.

Lei non ha più bisogno di sostegno, non ha più bisogno di qualcun altro che la protegga, perché sta imparando che la sua protezione è lei stessa. Ed ecco che all’inizio si rinchiude in sé, nella sua dimora, ma poi comprende, grazie alla terapeuta, che quello è solo l’inizio del viaggio.

Chiedere aiuto

La nostra protagonista ha atteso anni prima di chiedere aiuto, soffrendo in silenzio, senza mai decidersi davvero di pronunciare quella parola: aiuto. Solo la nascita di una una nuova vita l’ha portata a decidersi. Alle volte, per timore, vergogna, per la paura dei giudizi, si nasconde ciò che proviamo nel cuore; si nascondono ansia, paura, rabbia, depressione e fragilità, ma più le nascondiamo, più le temiamo, più queste emergono potenti ed invincibili, e noi soffochiamo cercando di restare a galla.

Chiedere aiuto, ammettere di avere paura o di provare qualcosa che ci spaventa non è una debolezza, ma una grande forza. Leggere libri di spiritualità, come nel caso della protagonista, e comprendere che intorno a noi c’è molto altro, assaporare il diritto a dire“ci sono anch’io, ed io ho bisogno di aiuto”, è una vittoria a scacchi. È un inizio.

Non c’è vergogna nella depressione, non c’è vergogna nell’ansia, non c’è vergogna nel panico. E soprattutto non c’è vergogna nel chiedere aiuto.

Siamo circondati da migliaia di persone eppure, dentro, siamo soli più che mai, proprio perché nessuno parla e si resta rinchiusi nel proprio dolore, caparbi nel mostrare la maschera migliore e il sorriso più smagliante anche se dentro stiamo morendo ogni giorno un po’.

È da noi adulti che deve partire il cambiamento; siamo noi a dover dimostrare che si può star male, si può chiedere aiuto e che non è sbagliato farlo. I giovani ormai si rinchiudono nei loro mondi fatti di social, play, TV e cellulari ed è lì che sfogano la loro solitudine, ma se non siamo noi adulti a mostrare per primi che il dolore, l’ansia e la paura esistono, come possono loro affrontarli?

L’ascolto è l’unica via per cercare di fermare il vuoto che si avvicina ogni giorno di più dentro di noi.