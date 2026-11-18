Il 18 novembre, all’INMP e online, la Conferenza annuale della Universities Network for Children in Armed Conflict dedicata ai diritti e alla protezione dell’infanzia. Tra i premiati all’Award: Patrizia Emiliani, Nedžad Avdić e Donne for Peace APS.

Rafforzare la tutela dei bambini e delle bambine coinvolti nei conflitti armati, mettendo a confronto competenze ed esperienze per rispondere alle sfide della loro protezione.È questo il filo conduttore dellaConferenza annuale dellaUniversities Network for Children in Armed Conflict –UNETCHAC, in programmamercoledì 18 novembre 2026, alle ore 10:00, presso l’Aula Agostini dell’INMP,in via di San Gallicano 25/a Roma, con possibilità di partecipare anche online.

Organizzato dal Network in collaborazione conl’Istituto di Studi Politici “S. Pio V”, l’incontro è ospitatodall’Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà (INMP).

Interverranno prestigiosi relatori: il ProfessorFausto Pocar,Presidente di UNETCHAC e Professore emerito di Diritto internazionale presso l’Università di Milano; il ProfessorPaolo De Nardis,Vicepresidente del Network e Presidente dell’Istituto di Studi Politici “S. Pio V”; la ConsiglieraPaolina Massidda, Avvocato principale dell’Ufficio indipendente di Rappresentanza Legale delle Vittime (OPCV) e membro del Consiglio scientifico di UNETCHAC; la ProfessoressaLaura Guercio,segretario generale del Network e docente presso la Link Campus University; l’avvocataCristina Perozzi,membro del Consiglio scientifico di UNETCHAC. È prevista la partecipazione dirappresentanti dell’INMP.

«La protezione dei bambini nei conflitti armati non può esaurirsi nella denuncia delle violazioni dei loro diritti, ma deve tradursi in un impegno concreto e condiviso per prevenire le violenze, rafforzare gli strumenti di tutela e restituire ai bambini la possibilità di costruire il proprio futuro», ha dichiaratoLaura Guercio,segretario generale dellaUniversities Network for Children in Armed Conflict.«Con UNETCHAC – prosegue – vogliamo creare uno spazio di collaborazione tra università, istituzioni e società civile, nella consapevolezza che la conoscenza, la formazione e la cooperazione internazionale siano strumenti essenziali per promuovere una protezione effettiva dell’infanzia. L’Annual Award rappresenta, in questa prospettiva, anche un riconoscimento a donne, uomini e organizzazioni che, attraverso il loro impegno quotidiano, dimostrano che la tutela dei bambini può e deve diventare una responsabilità concreta di tutti.»

Dalla medicina alla letteratura, fino all’accoglienza, l’impegno per i più vulnerabili sarà al centro dell’UNETCHAC Annual Award 2026,la cui cerimonia di conferimento si terrà nel corso della conferenza. Il riconoscimento premia personalità e organizzazioni che si sono distinte nella tutela e nella promozione dei diritti dei minori coinvolti nei conflitti armati, valorizzando le buone pratiche di cooperazione e sensibilizzando sulle conseguenze della guerra.

Tra i premiati,la Dottoressa Patrizia Emiliani,da anni medico volontario nella Repubblica Centrafricana, dove dirige un ospedale pediatrico delle missioni cattoliche; il Sig.Nedžad Avdić,scrittore bosniaco sopravvissuto al genocidio di Srebrenica, impegnato nella trasmissione della memoria, nel contrasto all’oblio e al negazionismo e nella difesa dei diritti umani; l’associazioneDonne for Peace APS,che favorisce l’inclusione delle donne rifugiate o provenienti da contesti di vulnerabilità e dei loro figli, rappresentatadalla presidente Volha Marozava.

«Accolgo con emozione e gratitudine questo riconoscimento conferito da UNETCHAC, che dà valore all’impegno di Donne for Peace e ai piccoli passi compiuti ogni giorno accanto alle giovani donne e alle madri costrette a fuggire da guerre e conflitti, spesso insieme ai propri figli. Continueremo a essere al loro fianco, offrendo una presenza sicura e uno spazio di ascolto e condivisione, dove ritrovare fiducia, costruire legami e sentirsi parte di una comunità pronta ad accoglierle», ha sottolineatoMarozava.

La Conferenza e il Premio esprimono l’impegno istituzionale e accademico di UNETCHAC per diffondere la conoscenza alimentare, il dialogo e rafforzare gli strumenti di protezione dell’infanzia nei contesti di conflitto armato.

Alle attività della rete partecipano oggi oltre 40 università e centri di ricerca daEuropa, Africa, Medio Oriente e Americhe.Il Network opera anche grazie al supporto delMinistero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale in Italiaattraverso programmi formativi, studi scientifici, conferenze, webinar ed eventi artistici e culturali, con il contributo di ricercatori, giuristi, giovani studenti epeacekeeperinternazionali.