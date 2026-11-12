Netiquette: regole di buona educazione in ambito Social

No agli approcci confidenziali – no all’invadenza su messenger

E’ innegabile che il mondo virtuale, parallelamente a quello reale, contribuisca ad allargare il giro delle conoscenze, peraltro non escludendo la trasformazione in amicizie o addirittura in fidanzamenti e matrimoni. Tuttavia, la“funzione protettiva” del video induce molte – troppe – persone di ogni età, sesso e status ad approcci eccessivamente confidenziali.

Non mi riferisco solo a uomini“che ci provano”appena gli viene accordata l’amicizia da una donna, ma anche adonne che appena entrano in contatto fra loro, si comportano immediatamente da “amiche del cuore”, permettendosi di porre domande strettamente personali, talvolta persino inerenti la sfera intima della “neo amica”.

Le parole – tutte – detengono significato e valore, pertanto, dovrebbero essere utilizzate con appropriatezza.Ecco che la prima stonatura, oggettivamente riscontrabile, è proprio lasuperficialitàcon la quale si elargiscono impropriamente i varivezzeggiativi. “Oh, cara!”/”Tesoro, come stai?”/”Ciao bellissima”, ecc. E’ improbabile che la lettura di un post, apprezzata con un like ed un click per accordare quella che il Social definisce – impropriamente – “amicizia”, possano suggellare un rapporto profondo ed affettuoso: semplicemente si tratta disimpatiasuscitata dall’espressione di un pensiero, che sfocia in una conoscenza e, forse, in una premessa per una futura amicizia. Solo nel concretizzarsi di una vera amicizia, io per prima sono prodiga di affettuosità, ma in tempi assurdamente prematuri, i vari “amore/tesoro/vita mia/ donna eccezionale/ ecc.” m’infastidiscono perché inadeguati.

Se poi la succitata terminologia proviene dal sesso opposto, si passa dall’inadeguatezza all’indisponenza:personalmente sono – spero – l’amore ed il tesoro di mio marito ed esclusivamente da lui apprezzo l’utilizzo di tali espressioni.

Denotainvadenzaanche il conferire soprannomia persone appena conosciute o, peggio,l’infantile storpiamento e la banale allusione relativa ai cognomi… No, non succede solo alla scuola materna, fidatevi di me… Cavallini suscita tutt’oggi la scontata, mediocre fantasia!!

Un altro aspetto fastidioso èl’insistenza nel voler chattare quando si evince – o si dovrebbe evincere – da una laconica risposta dell’interlocutore/trice, che non è al momento propenso/a. I più indiscreti si permettono anche di sollecitare le risposte.Un po’ di tempo fa, un rappresentante della categoria “indiscreti”, dopo avermi assillata con un approccio del genere sopra descritto e non aver “ottenuto soddisfazione”, si permise d’insistere, addirittura chiedendomi come mai ero in chat e non con lui: gli risposi seccamente:“evidentemente sono occupata in altra conversazione” e lo bloccai. Stessa sorte toccò a qualcun altro che mi assillava quotidianamente per “sentire la mia voce” al telefono. I più invadenti, constatandomi on line, telefonano direttamente e sono rifiutati all’istante.

Molte donne si lamentano perché ricevono avances espliciteed – infastidite – mi chiedono“ma tu cosa ne pensi?”. Rispondo sempre con sincerità, anche a costo di crearmi delle inimicizie. Non per piaggeria, ma definisco le mie Amiche – reali e virtuali – delle Signore, talvolta subenti da parte di maschi “disattenti” il mancato distinguo con femmine in esposizione. Tuttavia, navigando nei social, è innegabile vedere donne che si espongono, ammiccanti ed invitanti, in continui selfie che ne ritraggono le loro grazie (e talvolta… “disgrazie”!!). Certo questo non autorizza il sesso maschile a scadere in approcci grossolani, tuttavia un po’ di riservatezza femminile, conferisce classe e magari minimamente protegge.

Infine, anche per quanto concernepost ecommenti “pubblici”, è dovuto rispettare l’opinione altruisenza mai degenerare.Se qualcuno si mostra “diversamente educato” e polemizza, credo che chiudere la querelle sia manifestazione di rispetto verso le altre persone coinvolte. Compito spesso ignorato dal/la “padrone/a di casa”.

Naturalmente è correttoevidenziare anche i tanti rapporti che nascono e si consolidano nel tempo con persone garbate ed eleganti.

Daniela Cavallini