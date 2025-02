20-02-2025 | Francesca Ghezzani intervista Andrea Giostra per “La Sinossi Agenzia Letteraria” per parlare del Saggio “Femminicidio e Narcisismo Patologico: quale correlazione e come prevenire relazioni pericolose” e di Violenza di Genere.

L’approccio a questo grave fenomeno sociale e relazionale di Andrea Giostra, e del gruppo di 20 coautori che hanno scritto il Saggio, è un approccio concreto, clinico, giuridico, sociologico, di storie reali che hanno vissuto le 12 Donne coautrici del Saggio, di suggerimenti semplici ma realistici, privo di prospettive ideologiche e pregiudiziali che purtroppo confondono le persone e, in particolare, le Donne che sono vittime di abusi e di violenza.

La prospettiva ideologica portata all’estremo, come vediamo spesso in interviste a esperti o pseudo tali nei maggiori Media nazionali (sia pubblici che privati), non dà nessun aiuto concreto e di fatto lascia che il problema del quotidiano che vivono le Donne che si trovano in questi terribili situazioni non si risolva lasciandole sole e spesso nella disperazione!

Ecco i link dai quali guardare l’intervista:

da YouTube:

da Facebook Watch:

https://fb.watch/xS_95ip_lL

da Google Blogspot:

https://andreagiostrafilm.blogspot.com/2025/02/FrancescaGhezzaniIntervistaAndreaGiostra.html

da YouTube de “La Sinossi Agenzia Letteraria”:

Il Saggio:

Andrea Giostra e AA.VV., “Femminicidio e Narcisismo Patologico: quale correlazione e come prevenire relazioni pericolose”, Independently published, V ed. ottobre 2024

Dove scaricarlo gratuitamente:

LINK DELLA CARTELLA GOOGLE DRIVE DALLA QUALE SCARICARE GRATUITAMENTE IL PDF DEL SAGGIO:

https://drive.google.com/drive/folders/198XV2HVPsgJjklPANR1TJMQmgn-7FKmk?usp=sharing

LINK DI GOOGLE BLOGSPOT DAL QUALE LEGGERE GRATUITAMENTE IN DIGITALE IL SAGGIO:

https://andreagiostrafilm.blogspot.com/2023/12/FemminicidioeNarcisismoPatologico.html

IL SAGGIO SU AMAZON:

Formato cartaceo (copertina rigida):

https://amzn.eu/d/hukRtej

Formato cartaceo (copertina flessibile):

https://amzn.eu/d/2O9pGD4

Formato Kindle:

https://amzn.eu/d/15qhYcr

NOTE E FONTI:

La Sinossi Agenzia Letteraria:

https://www.youtube.com/@lasinossiagenzialetteraria4359

Francesca Ghezzani:

https://francescaghezzani.it

https://www.facebook.com/profile.php?id=100027305934088

https://www.instagram.com/francescaghezzani

https://www.linkedin.com/in/francesca-ghezzani-a9036954

https://www.youtube.com/user/francybrescia

Francesca Ghezzani

FONTE VIDEOCLIP: