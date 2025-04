Uscito in audiolibro “Passi di morte” di Maria Masella, il 26° capitolo della serie “Le indagini del commissario Antonio Mariani”

In uscita dall’1 aprile in audiolibro per il Narratore il ventiseiesimo capitolo della serie sul commissario Antonio Mariani nata dalla penna di Maria Masella, candidata al Premio Strega nel 2024, dal titolo Passi di Morte.

Con la voce narrante di Riccardo Ricobello, il commissario Mariani riceve una telefonata dalla commissaria Nicoli che gli chiede informazioni sul suicidio di Biagio Ferrero, un caro amico di suo marito Luca.

Mariani non ne sa molto perché aveva delegato tutto all’ispettore Lorenza Petri, ma comincia a raccogliere informazioni: Ferrero si era “tuffato”, come ha riferito una testimone, in una voragine causata dalle piogge dei mesi precedenti, voragine in cui era precipitata una donna. Quando riceve una chiamata per un uomo ucciso nella zona di Campomorone fatica a essere lucido e segue la pista più semplice indicata dalla vicina di Claudio Alvari, la vittima: l’omosessualità. Presto non ne è più convinto ma ormai il PM e il questore vogliono trascurare altre ipotesi e lo ostacolano quando cerca di approfondire le indagini sull’omicidio. Nelle pause continua a lavorare sulla morte di Ferrero, anche se i casi di suicidio sono per lui dolorosi.

Sono giorni difficili perché la Petri è di pessimo umore e sua moglie Francesca è fredda, distante e Antonio non riesce a capirne il motivo. Ma deve accantonare la sua vita privata perché c’è un nuovo omicidio.

“Il personaggio di Antonio Mariani è nato per caso, doveva essere un romanzo soltanto e poi mi sono ‘innamorata’ – ha dichiarato la scrittrice Maria Masella. Storia dopo storia ho scoperto dettagli del suo passato; un esempio? Ho scoperto che era navigante quando ho scritto il prequel (Primo) e ne avevo già sei o sette alle spalle. Cosa mi sorprende? Che in ogni storia mi racconti qualcosa che ancora non sapevo. Come capita con vecchi amici: si crede di conoscerli al centouno per cento e ogni volta che li ritroviamo c’è quel dettaglio… Le persone non sono sempre identiche; quindi, i personaggi non devono restare sempre uguali”.

“Siamo stati molto felici di poter realizzare e dar vita, attraverso la produzione in Audiolibro, con la lettura di Francesco Carlo Zanetti prima e di Riccardo Ricobello dal 16° capitolo ad oggi, a questa fortunata serie del commissario Antonio Mariani – ha aggiunto l’editrice Cristiana Giacometti.

Si tratta di un personaggio molto amato da tantissime lettrici e altrettanti lettori. Già 15 anni fa ricevemmo le prime richieste dal pubblico dei nostri ascoltatori di poter ascoltare le sue indagini, che si svolgono a Genova e nel territorio limitrofo. Grazie alla preziosa collaborazione dei Fratelli Frilli Editori dal 2023 finalmente sono disponibili anche per il grande pubblico delle ascoltatrici e ascoltatori ben 26 romanzi, pubblicati dalla nostra casa editrice il Narratore. Sono storie che, indagine dopo indagine, la virtuosa penna di Maria Masella ci regala sviluppando nuovi intrecci narrativi sorprendenti nell’evoluzione dei personaggi e del protagonista che oramai è diventato un amico per tutti noi”.

Uscito, infatti, nella versione cartacea nel 2024 con Fratelli Frilli Editori, oggi in audiolibro l’opera è disponibile in tutte le piattaforme in subscription tra le più importanti Audible, Storytel, Bookbeat, Voxa e “ à la carte” su ilnarratore.com e Google Play Audiolibri.

Maria Masella

Dati tecnici Audiolibro

lettura di: Riccardo Ricobello

durata: 9h 09’ 15”

codice ISBN: 9788868165772 Audiolibro

Copyright audio: il Narratore S.r.l., 2024

Prezzo: € 9,99

Cover art Stefano Zattera

Copyright audio: il Narratore S.r.l., 2025

Copyright a stampa: Fratelli Frilli Editori, 2024

Biografia

https://www.ilnarratore.com/it/schede-biografiche/masella-maria

Maria Masella è nata a Genova. Ha partecipato varie volte al Mystfest di Cattolica ed è stata premiata in due edizioni (1987 e 1988). Ha pubblicato una raccolta di racconti – Non son chi fui – con Solfanelli e un’altra – Trappole – con la Clessidra. Sempre con la Clessidra è uscito nel 1999 il romanzo poliziesco Per sapere la verità. La Giuria del XXVIII Premio “Gran Giallo Città di Cattolica” (edizione 2001) ha segnalato un suo racconto, La parabola dei ciechi, inserito successivamente nell’antologia Liguria in giallo e nero (Fratelli Frilli Editori, 2006). Ha scritto articoli e racconti sulla rivista “Marea”. Per Fratelli Frilli Editori ha pubblicato Morte a domicilio (2002), Il dubbio (2004), La segreta causa (2005), Il cartomante di via Venti (2005), Giorni contati (2006), Mariani. Il caso cuorenero (2006), Io so L’enigma di Mariani (2007), Primo (2008), Ultima chiamata per Mariani (2009), Mariani e il caso irrisolto (2010), Recita per Mariani (2011), Per sapere la verità (2012), Celtique (2012, terzo classificato al Premio Azzeccagarbugli 2013), Mariani allo specchio (2013), Mariani e le mezze verità (2014), Mariani e le porte chiuse (2015), Testimone. Sette indagini per Antonio Mariani (2016), Mariani e il peso della colpa (2016), Mariani e la cagna (2017), Mariani e le parole taciute (2018), Matematiche certezze (2019 scritto a quattro mani con lo scrittore Rocco Ballacchino), Mariani e le giuste scelte (2019), Mariani e le ferite del passato (2020), Tempesta su Mariani (2021), Mariani e il secondo colpo (2022), Nessun ricordo muore (2017), Vittime e delitti (2018), Le porte della notte (2019) e Un posto per morire (2021), questi ultimi quattro con protagonista la coppia Teresa Maritano e Marco Ardini. Per Corbaccio ha pubblicato Belle sceme! (2009). Per Rizzoli, nella collana youfeel, sono usciti: Il cliente (2014), La preda (2014) e Il tesoro del melograno (2016), per Castelvecchi il romanzo Tracce di Ada (2021). Morte a domicilio e Il dubbio sono stati pubblicati in Germania dalla Goldmann. Nel 2015 le è stato conferito il premio “La Vie en Rose”. 2018, terza classificata alla prima edizione del Premio EWWA. Premio Tigulliana, 2019. Premio alla carriera La Quercia del Myr, 2020.