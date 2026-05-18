La Presentazione del libro di Fabrizio Lobasso “M’importa di te. Sul sentiero della leadership rotonda” tenuta a Palazzo Branciforte sabato 16 maggio 2026

Una sala gremita, un dialogo intenso e una riflessione profonda sul significato contemporaneo della leadership: questo il clima che ha accompagnato la presentazione del libro di Fabrizio Lobasso “M’importa di te. Sul sentiero della leadership rotonda”, Anima Edizioni, Roma, sabato 16 maggio 2026, con inizio alle ore 18:00, presso la Sala delle Conferenze di Palazzo Branciforte, Largo Gae Aulenti 2, a Palermo, organizzata dall’Associazione “Settimana delle Culture”.

È stato un pomeriggio intenso, ricco di contenuti, stimolante, partecipato (la Sala Conferenze era stracolma!), con tante domande e tante riflessioni su come sta cambiando e come occorre modificare la concezione di leader. Oggi non basta più guidare organizzazioni finalizzate al miglior rendimento e alla massima produzione. Occorre prima imparare a guidare sé stessi. È da questa riflessione che parte il libro di Fabrizio Lobasso.

Il mio intervento, proprio a partire dall’interessante lettura del libro di Fabrizio Lobasso, ha focalizzato l’attenzione sulla necessità di costruire e formare Giovani Leader del Mediterraneo che non possono più avere una formazione e un modello di leadership fordista o taylorista, ma occorre una leadership frutto dell’Umanesimo moderno, contemporaneo, dei nostri giorni difficili e caratterizzati da policrisi e da crisi permanenti, che metta al centro l’Uomo, le Culture, le Religioni, i Costumi e le Tradizioni dei popoli di questo mondo. Un’evoluzione della concezione della leadership che non può più fare a meno della centralità dell’Uomo e della sua Umanità.

Nel dibattito del pomeriggio è inoltre emersa la necessità di modelli di leadership capaci di integrare competenze relazionali, intelligenza emotiva e visione interculturale e interreligiosa, elementi oggi centrali nella letteratura internazionale sulla leadership trasformativa, e nella visione di una leadership umanista.

All’evento, oltre all’autore Fabrizio Lobasso, hanno partecipato Vincenzo Caretti, Andrea Giostra e Clara Monroy di Giampilieri.

La chiacchierata e il successivo dibattito si è concentrato sul fatto che molti di noi, pur vivendo vite apparentemente soddisfacenti, sentono un’inquietudine profonda che ostacola l’autenticità. Da questa prospettiva il saggio di Fabrizio Lobasso, “M’importa di te”, è una guida per chi desidera intraprendere un viaggio interiore, riconoscendo le proprie maschere e abbracciando la propria essenza. Crisi e cambiamento diventano opportunità per riscoprire il proprio centro, accedere alla consapevolezza e vivere relazioni significative. Il concetto di leadership rotonda proposto da Lobasso richiama modelli contemporanei di leadership relazionale e consapevole, centrati sull’ascolto, sull’autenticità e sulla qualità delle relazioni, invitandoci a sentirci parte di un disegno più grande. Ogni gesto autentico rivolto agli altri diventa un atto di bene che ci trasforma, generando impatto e risonanza positiva nel mondo.

Andrea Giostra

L’AUTORE:

– Fabrizio Lobasso è un diplomatico italiano, docente di diplomazia interculturale e formatore sui temi della leadership consapevole, della mediazione e della comunicazione gentile. Nel libro “M’importa di Te. Sul sentiero della leadership rotonda” propone un percorso di crescita personale e relazionale centrato su autenticità, ascolto interiore e sviluppo della coscienza. Ha studiato Public Leadership alla Harvard Kennedy School e tiene corsi e conferenze su negoziazione, conflitti e relazioni umane con un approccio umanistico e interculturale.

I RELATORI:

– Clara Monroy di Giampilieri è una figura attiva nel panorama culturale e istituzionale palermitano, impegnata nella promozione dell’arte, del dialogo interculturale e della valorizzazione del patrimonio storico siciliano. Ha ricoperto ruoli di responsabilità in associazioni culturali e sociali, tra cui il festival internazionale Sole Luna Doc Film Festival e la Settimana delle Culture, curando relazioni istituzionali e progetti culturali. È inoltre legata a storiche iniziative civiche e filantropiche di Palermo, collaborando con enti come il FAI e associazioni dedicate alla solidarietà e alla tutela del territorio.

– Vincenzo Caretti, psicologo clinico, psicanalista junghiano (AIPA), Ordinario f.r. di Psicologia Dinamica e Clinica presso la Università LUMSA e Direttore di diversi istituti di psicoterapia in Italia; noto per i suoi studi su trauma, dipendenze e psicopatologia dello sviluppo. Ha pubblicato numerosi lavori scientifici e contribuito all’adattamento italiano di importanti strumenti psicodiagnostici.

– Andrea Giostra, psicologo clinico e criminologo. Responsabile dell’Ufficio sviluppo e progettazione della Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia. Autore di diversi saggi e articoli di psicologia clinica, criminologia.

La Sala Conferenza di Palazzo Branciforte Vincenzo Caretti, Fabrizio Lobasso e Andrea Giostra Vincenzo Caretti, Fabrizio Lobasso e Andrea Giostra Fabrizio Lobasso e Andrea Giostra Clara Monroy di Giampilieri, Vincenzo Caretti, Fabrizio Lobasso e Andrea Giostra Clara Monroy di Giamp

ilieri, Vincenzo Caretti, Fabrizio Lobasso e Andrea Giostra

RASSEGNA STAMPA:

Presentazione del libro: “M’importa di te. Sul sentiero della leadership rotonda” di Fabrizio Lobasso” – 15-05-2026

https://www.fattitaliani.it/2026/05/palermo-stasera-presentazione-del-libro.html

Il Libro:

CREDIT FOTO:

– Vincenzo Caretti, Fabrizio Lobasso e Andrea Giostra

– Clara Monroy di Giampilieri, Vincenzo Caretti, Fabrizio Lobasso e Andrea Giostra

– La Sala delle Conferenze di Palazzo Branciforte