Il libro: “M’importa di te. Sul sentiero della leadership rotonda” di Fabrizio Lobasso | Presentazione il 16 maggio a Palermo Palazzo Branciforte

da | 15 Maggio 2026 | Libri

Sabato 16 magio 2026, ore 18:00 a Palermo, presso Palazzo Branciforte, sarà presentato il libro di Fabrizio Lobasso “M’importa di te. Sul sentiero della leadership rotonda” (Anima edizioni).

Dialoga con l’autore Vincenzo Caretti, intervengono Andrea Giostra e Clara Monroy di Giampilieri.

Molti, pur vivendo vite apparentemente soddisfacenti, sentono un’inquietudine profonda che ostacola l’autenticità. “M’importa di te” è una guida per chi desidera intraprendere un viaggio interiore, riconoscendo le proprie maschere e abbracciando la propria essenza. Crisi e cambiamento diventano opportunità per riscoprire il proprio centro, accedere alla consapevolezza e vivere relazioni significative.
Il sentiero della leadership rotonda porta al sé profondo e all’ascolto dell’anima, invitandoci a sentirci parte di un disegno più grande. Ogni gesto autentico rivolto agli altri diventa un atto di bene che ci trasforma, generando impatto e risonanza positiva nel mondo.

Fabrizio Lobasso


Ingresso libero.

Palazzo Branciforte, Largo Gae Aulenti 2, Palermo

“M’importa di te. Sul sentiero della leadership rotonda” di Fabrizio Lobasso

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