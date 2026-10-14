A Partanna parte INN-SO, il programma di accelerazione per 15 startup con il sostegno dei fondi europei 

A Partanna parte INN-SO, il programma di accelerazione per 15 startup

Il progetto“INN-SO – Polo di Innovazione della Sicilia Occidentale”è stato ammesso a finanziamento nell’ambito dell’Avviso pubblico “Open Innovation Sicilia” del PR FESR Sicilia 2021-2027 (Azione 1.1.3), promosso dal Dipartimento regionale delle Attività Produttive e cofinanziato da Unione europea (FESR), Stato italiano e Regione Siciliana.Il progetto è realizzato daGATE Real Estate Innovation S.r.l. SB(capofila),CRESM– Centro di Ricerche Economiche e Sociali per il Meridione eImpact Hub Srl, con il sostegno delGAL Valle del Belìcee delComune di Partanna, nella cornice diINNsula, piattaforma territoriale che vuole connettere startup, imprese, pubbliche amministrazioni, università, scuole e comunità locali per fare del Belìce un territorio che genera e attrae innovazione.

Cuore del progetto INN-SO è larealizzazione diun programma di accelerazione rivolto a 15 startup innovativeselezionate tramite Avviso pubblico. Il programma si rivolge a startup innovative che hanno già un MVP, un prodotto validato dal mercato, o hanno già fatturato dimostrabile e vogliono sviluppare il proprio mercato e crescere a partire dalla Sicilia.

Il percorso dura quattro mesi, in modalità ibrida, e unisce formazione, networking, Demo Day e soprattutto consulenza personalizzata,per un valore di circa 21.000 euro per impresa(aiuti ai sensi dell’art. 28 del Reg. UE 651/2014). Si chiude con un piano di investimento validato dal Polo.

Chi completa il percorso potrà chiedere alla Regione Siciliana un contributo a fondo perduto fino a 50.000 euro(de minimis) per realizzare il piano e per accedere ad ulteriori servizi avanzati, con la possibilità di connettersi anche ad ecosistemi dell’innovazione all’estero (San Francisco, Singapore, Nairobi).

L’ambito prioritario èl’agroalimentare sostenibile, con apertura agli altri ambiti della Strategia di Specializzazione Intelligente (S3), tra cuibioeconomia, energia, turismo e cultura. Possono candidarsi anche imprese di altre regioni o dall’estero, impegnandosi ad aprire una sede operativa in Sicilia.L’Avviso per la selezione delle startup è stato pubblicato il 12 ottobre 2026 al link: Sicilia Startup L INN-SO:anding — GATE REIe le candidature saranno aperte fino al 15 novembre 2026. Tutti i dettagli sono disponibili suwww.innsula.it. Maggiori informazioni:info@innsula.it.

INNsula, un percorso costruito nel tempo

INNsula si inserisce in una traiettoria avviata a Partanna già nel 2018attorno alG55 Coworking e FabLab,un centro comunale dedicato all’innovazione tecnologica, al coworking, alla formazione e al sostegno all’imprenditorialità. L’esperienza è stata poi rafforzata su scala territoriale attraverso la Strategia del GAL Valle del Belìce e il Living Lab Valle del Belìce, facendo del G55uno dei luoghi di sperimentazione dell’open innovation applicata ai bisogni e alle filiere del territorio.

Negli anni successivi il GAL ha ampliato questa rete con i programmi di facilitazione digitale e “Dritto al Punto”. Da settembre 2025,la collaborazione tra Comune di Partanna e GAL Valle del Belìce è stata estesa anche a GATE REI e CRESMdando vita alla partecipazione congiunta a bandi, alla realizzazione di laboratori STEAM per le scuole e di uno Start-Up Creation Lab, un percorso di pre-incubazione per aspiranti imprenditori.

Con INN-SO il percorso compie oggi un ulteriore salto di scala: GATE REI, capofila, insieme a CRESM e Impact Hub, mette a sistema competenze specialistiche e reti dell’innovazione con il lavoro territoriale maturato nel Belìce,dando vita a un programma strutturato di accelerazione per nuove imprese innovative.

Il progetto “INN-SO – Polo di Innovazione della Sicilia Occidentale” (CUP G61F25000800006) è finanziato nell’ambito dell’Azione 1.1.3 del PR FESR Sicilia 2021-2027 del Dipartimento Regionale delle Attività Produttive, con risorse del FESR, dello Stato italiano e della Regione Siciliana.