“DIARIO DI UN’ARTISTA”: QUANDO L’ARTE DIVENTA LINGUAGGIO DI TRASFORMAZIONE

Il documentario di Gabriel Cash tra arte contemporanea, arteterapia e fragilità. Presentazione e dibattito il 5 ottobre all’Università Roma Tre.

Ci sono esperienze che le parole non riescono a raccontare fino in fondo. È allora che intervengono un gesto, una linea, un colore, un suono o una materia da modellare: linguaggi differenti attraverso i quali ciò che appartiene alla dimensione più profonda dell’esperienza umana può trovare una forma visibile e condivisibile.

È questo il filo conduttore di“Diario di un’artista”, documentario dedicato all’arte contemporanea e all’arteterapia, diretto dal registaGabriel Cash, presentatolunedì 5 ottobre 2026presso ilDipartimento di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi Roma Tre, al Polo didattico divia Principe Amedeo 182/184, Aula 1.

Il progetto nasce dall’esigenza di esplorare il rapporto tracreatività, vissuto personale e trasformazione, attraverso le testimonianze e i percorsi di alcuni protagonisti del mondo dell’arte. Nel documentario sono intervenutiTeresa Coratella, artista e arte terapeuta,Tony Esposito, musicista e artista,Giancarlino Benedetti Corcos, artista e ceramista,Adelaide Innocenti, artista e performer, eRossana Coratella, poetessa e performer.

A completare il percorso narrativo un’intervista inedita ad Antonio De Crescenzo, storico battitore d’asta e figura di riferimento nel mercato dell’arte, chiamato a introdurre e approfondire il tema dei linguaggi artistici e il loro rapporto con l’esperienza individuale.

“Diario di un’artista”non si propone semplicemente come un racconto sull’arte, ma come un raccontoattraversol’arte. La macchina da presa entra nei luoghi della creazione, segue gli artisti nei loro gesti quotidiani e raccoglie parole, testimonianze e riflessioni. Pittura, musica, ceramica, performance e poesia diventano così differenti modalità espressive attraverso cui dare forma a emozioni, fragilità ed esperienze difficili da comunicare con il solo linguaggio verbale.

In questa prospettiva, l’arte viene osservata non soltanto nella sua dimensione estetica, ma anche per la sua capacità di accompagnare processi diascolto, consapevolezza e trasformazione personale. Il documentario mette quindi in relazione la pratica artistica con il vissuto interiore, mostrando come il processo creativo possa diventare uno spazio nel quale elaborare esperienze, affrontare momenti di fragilità e attribuire nuovi significati alla propria storia.

Realizzato dall’Associazione Aurea Roma, il progetto è promosso daRoma Capitale, in collaborazione conZètema Progetto Cultura,CeStReF – Centro Studi, Ricerca e Formazione in ambito didattico e pedagogico sociale e speciale,Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università Roma Tre,Accademia EsquilinoeITIS Galileo Galilei di Roma.

La presentazione a Roma Tre.

L’appuntamento del 5 ottobre si è articolato in due momenti: laproiezione del documentario “Diario di un’Artista”e, a seguire, undibattito di approfondimentodedicato al rapporto tra arte, educazione, cultura e arteterapia.

Ad aprire l’incontro sono stati isaluti istituzionali della professoressa Paola Perucchini, Direttrice del Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università Roma Tre.

Ha introdotto i lavori laprofessoressa Gabriella Aleandri, Professoressa Ordinaria di Pedagogia generale e sociale, Direttrice del Master in Arteterapie e Direttrice del CeStReF del Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università Roma Tre.

La conduzione del dibattito è stata affidata alla giornalistaCarmela Piccione, del Dipartimento Cultura e Spettacolo diAdnkronos.

Al confronto hanno preso parteCristina Costarelli, Presidente ANP Lazio,Irene Manzi, Deputata parlamentare e componente della Commissione Cultura e Istruzione,Yuri Trombetti, Consigliere dell’Assemblea Capitolina di Roma Capitale, insieme agli artisti protagonisti del documentario.

L’iniziativa si è configurata come un momento di incontro traarte, pedagogia, cultura ed esperienza personale, e ha offerto al pubblico l’opportunità di approfondire il valore dei processi creativi anche nella lettura e nell’elaborazione delle dimensioni più fragili dell’esistenza.

INFO

Evento tenuto lunedì 5 ottobre 2026

Università degli Studi Roma Tre

Dipartimento di Scienze della Formazione – Polo didattico

Via Principe Amedeo 182/184– Aula 1

“Diario di un’artista” – 2026

Regia diGabriel Cash

Documentario di arte contemporanea e arteterapia

Backstage:ITIS Galileo Galilei, Roma

Con la collaborazione promozionale di Lisa Bernardini, giornalista e Presidente Associazione culturale Occhio dell’Arte (occhiodellarte@gmail.com)