“Sapori, Musica e Mare” a Terrasini: grande concerto benefico di Sikania Eventi 

L’appuntamento è per sabato 17 ottobre alle ore 21 a Villa a Mare, Terrasini. Una serata di spettacolo e solidarietà a sostegno dell’Associazione Autismile, accompagnata da un’Area Street Food attiva per tutta la giornata.

Musica, spettacolo, cultura e solidarietà si fondono in un unico grande appuntamento nel cuore di Terrasini. Sabato 17 ottobre 2026, a partire dalle ore 21, la splendida cornice di Villa a Mare ospiterà “Sapori, Musica e Mare”, un grande concerto musicale nato con finalità interamente benefiche a sostegno dell’Associazione Autismile.

L’organizzazione dell’evento è affidata a Roberto Bruno, direttore artistico e socio fondatore della Sikania Eventi ETS insieme al presidente Carmelo Comandè, con la collaborazione istituzionale e il patrocinio del Comune di Terrasini e dell’Assessorato ai Beni Culturali della Regione Siciliana.

L’obiettivo della manifestazione è trasformare una serata di gioia e condivisione in un gesto concreto di solidarietà, offrendo supporto alle attività dell’Associazione Autismile presieduta da Linda La Corte che si occupa di soggetti con disturbo dello spettro autistico.

Il programma della serata

Il palco di Villa a Mare vedrà come protagoniste due straordinarie voci del panorama musicale: l’artista Daria Biancardi e la cantante Soraya.

Ad accompagnare le esibizioni sarà la band guidata dal Maestro Beppe Zito, insieme alle performance del coro diretto dalla vocal coach Marzia Molinelli.

La conduzione e la presentazione dell’intera serata saranno affidate a Cinzia Gizzi.

Non solo musica: l’Aria Street Food

Il programma della manifestazione non si limita alle sole esibizioni serali.

Per coniugare la grande musica con le eccellenze del territorio, all’interno di Villa a Mare sarà allestita per tutta la giornata un’area “Street Food”, dove i visitatori potranno degustare specialità locali a partire dalle prime ore del giorno fino a sera.

Un appuntamento che si preannuncia significativo non soltanto per il suo valore artistico, ma soprattutto per il messaggio sociale che porta con sé: trasformare lo spettacolo in un’occasione concreta di aiuto e vicinanza a chi ne ha bisogno.

La Sikania Eventi ETS è una realtà da sempre impegnata nell’organizzazione di eventi che uniscono intrattenimento e beneficenza, con l’obiettivo di mettere la cultura, la musica e lo spettacolo al servizio di importanti cause sociali.

Sikania Eventi ETS, reduce dallo straordinario successo ottenuto allo stadio Renzo Barbera di Palermo in occasione dell’evento legato all’addio al calcio di Fabrizio Miccoli, questa volta, accenderà i riflettori su Terrasini, dove la musica diventerà ancora una volta uno strumento di solidarietà. L’obiettivo è contribuire a dare visibilità a una realtà che opera in un ambito di grande importanza sociale, sensibilizzando il pubblico e promuovendo una cultura fondata sull’inclusione, sull’attenzione e sul sostegno alle persone e alle famiglie coinvolte.

La Sikania Eventi ETS conferma così la propria vocazione: promuovere iniziative in cui lo spettacolo non rappresenti solo svago ma diventa un’occasione per costruire relazioni, creare consapevolezza e sostenere chi opera quotidianamente nel sociale.

Terrasini sabato 17 ottobre si prepara quindi a vivere una serata in cui musica e solidarietà cammineranno insieme, dimostrando ancora una volta che lo spettacolo può diventare un ponte tra le persone e un’opportunità per sostenere cause che meritano attenzione e partecipazione.

Un evento che ambisce a trasformare l’emozione della musica in un gesto di solidarietà e che sicuramente riscuoterà grande adesione, nel segno dell’inclusione e dell’impegno sociale.