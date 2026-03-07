Violenza Adolescenziale e Bullismo: a Montelepre una Conferenza organizzata dal Circolo AUSER F. Purpura e dall’Istituto Comprensivo Statale “A. MANZONI” di Montelepre-Giardinello

Lunedì 9 marzo con inizio alle ore 11:30, presso l’Auditorium Comunale di Montelepre, si terrà una Conferenza dal titolo “Bullismo e Violenza Giovanile”, che ha per tema la lettura scientifica ed esperienziale del fenomeno, la prevenzione e il fornire ai giovani scolari dell’Istituto Comprensivo Statale “A. MANZONI” di Montelepre-Giardinello strumenti per capire cosa fare e come intervenire in questi casi.

Il fenomeno della violenza adolescenziale e del bullismo tra i giovani e i bambini oggi è davvero molto diffuso e li vede talvolta carnefici altre volte vittime, con gravi conseguenze sociali e relazionali. Obiettivo dell’evento è quello di contrastare questo fenomeno cercando di rendere consapevoli e più responsabili i ragazzi e gli alunni della scuola di Montelepre e Giardinello sulle conseguenze sia psicologiche che penali di questi atti che sono dei veri e propri crimini.

La Conferenza è organizzata dal Circolo AUSER F. Purpura di Montelepre, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Statale “A. MANZONE” di Montelepre-Giardinello, e il gratuito patrocinio del Comune di Montelepre.

A confronto con gli studenti per approfondire il tema saranno:

– Prof.ssa Irene Casarrubea, docente della scuola.

– Dott. Andrea Giostra, psicologo clinico e criminologo.

– Dott. Salvatore Biondo, Vice Questore Agg. di PS a riposo.

Sono previsti i saluti del sindaco di Montelepre, Dott. Giuseppe Terranova e della Dott.ssa Maria Palazzolo dell’AUSER.

