Viola! La perla della Valle Mongia (CN): attività ed eventi anno 2026

Viola è una località montana situata nell’alta valle Mongia rinomata per la stazione sciistica e il Bikepark di St. Gréé, dove la seggiovia è in funzione per tutta l’estate per servire gli amanti del downhill e free ride. Viola, la perla delle alpi marittime, è conosciuta anche per le gustosissime castagne bianche, i funghi, il grano saraceno e l’ospitalità degli esercenti.

Il paese ha origini molto antiche, come testimonia il toponimo che significa “piccola via” e potrebbe alludere a una via secondaria romana che, attraverso il valico del Mindino e Prato Rotondo, metteva in comunicazione con la Liguria. Secondo un’altra ipotesi, invece, si trattava di una via dell’olio (via olea) dalla Liguria al Piemonte, supportata dal fatto che figura in documenti antichi con il nome in latino Vehola.

ATTIVITÀ ED EVENTI ANNO 2026 ORGANIZZATI AL BAR SPORTING

Bar Sporting

piazza Marconi 29

12070 Viola CN

COME ARRIVARE A VIOLA (CN)

In autostrada: A6, uscita Ceva, percorrendo la SP 430 fino alla località Piani di Mombasiglio e proseguendo per la Via Provinciale Mongia, che attraversa i comuni di Lisio e Viola.

Strade Statali, Provinciali, Comunali: da Bagnasco percorrere Via Bongiovanni, attraversare Battifollo e Scagnello in direzione Viola.

In alternativa è possibile raggiungere Saint Gréé, e poi scendere a Viola, attraverso il passo del Colle di Casotto (1379 m).

27 – 28 GIUGNO APERI-CONFERENZA DI AROMATERAPIA CPTG CON OLI ESSENZIALI (Elisa Gallo Genova) orario 11.30-17.30;

19 LUGLIO e 23 AGOSTO ALLA SCOPERTA DELLE ERBE: ritrovo dal Bar Sporting ore 8.30 e partenza ore 9.00 per Madonna della Neve ove si svolgerà la ricerca delle erbe spontanee per uso sia di tisane che per cucinare (Luisa Saffioti);

9 AGOSTO APERITIVO con dj Set dalle ore 18 alle ore 24 (Gianni Canova);

10 11 12 AGOSTO GARA DI CALCIOBALILLA ore 16-18 nell’area verde (pista pattinaggio) premio di qualificazione;

13 AGOSTO MANGIA ANGURIA ore 17-18.30 gara di velocità nel mangiare le fette di anguria messe a disposizione, premio di qualificazione. Area verde (pista pattinaggio);

14 AGOSTO LE BOTTIGLIE NASCOSTE ore 17-18.30 gioco di memoria per posizionare bottiglie di plastica in linea con quella nascoste. Premio del più veloce e con più memoria. Area verde (pista pattinaggio).

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Irina +39 3478617925