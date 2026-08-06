Vela: la terza generazione dei campioni Bruni nel team del Club Lauria alla Palermo-Montecarlo

Con South Kensington il Lauria ha vinto già il Campionato italiano assoluto d’altura 2025 e il Campionato Italiano Offshore 2025

La 21ª’edizione dellaPalermo-Montecarlo, una delle più prestigiose regate d’altura del Mediterraneo, organizzata dalCircolo della Vela Siciliain collaborazione con loYacht Club de Monacoe loYacht Club Costa Smeralda, prenderà il via il prossimo 18 agosto per concludersi il 23. Anche quest’anno, ilClub Canottieri Roggero di Lauria, presieduto daAndrea Vitale, sarà presente e prenderà parte alla competizione con l’imbarcazioneSouth Kensington – First 35 Performance, dell’armatoreMassimoLicata D’Andrea, che sarà anche il timoniere, comandanteMassimiliano Passariello, skipperTommaso Bruni, appartenente ad una dinastia di velisti siciliani.

A completare il teamDomenico Campo,Marco Cipriano,GiovanniSanfilippo,Armando CaronnaeFrancesco Benfratello, unico atleta che non fa parte del Lauria. Alla presentazione ufficiale dell’equipaggio alla Palermo-Montecarlo erano presenti anche il direttore sportivo del Club Lauria,Giuseppe Minà,Stefano Tortorici, deputato alla Vela,Armando Udine, direttore tecnico. Durante l’incontro sono stati dati dei riconoscimenti per il sostegno all’attività sportiva del Club aFrancesco Orlandidella Banca del Fucino e aVincenzo Rappadi Nuova Sport Car, Massimo Cataldo di Old River. Presenti il presidente del Circolo della Vela,Agostino Randazzo, il direttore generale della Gesap,Carmelo Scelta, l’assessore comunaleMaurizioCartaeBeppe Tisci, presidente della VII Zona FIV (Sicilia) della Federazione Italiana Vela.

Il commento del presidente del Club Lauria, Andrea Vitale

“Per noi partecipare allaPalermo-Montecarloè importante – ha commentato il presidente delClub Lauria,Andrea Vitale– perché organizza ilCircolo della Velaa cui siamo vicini e perché è una delle più belle regate delMediterraneo. Siamo orgogliosi del nostro team che grazie al deputato alla Vela,Stefano Tortorici, ha scelto di valorizzare il nostro vivaio. La collaborazione con l’imbarcazioneSouth Kensingtonrappresenta da anni il punto di riferimento dell’attività di altura del Lauria e vanta un palmarès di assoluto prestigio, tra cui la vittoria del Campionato Italiano Assoluto d’altura 2025 e del Campionato Italiano Offshore 2025”.

La tradizione della famiglia Bruni legata al Club Lauria

Tommaso Bruni, 22 anni, studente alla facoltà di Economia ha la vela nel sangue. Il nonnoUbaldo Bruni, è stato campione d’Italia dinghy ed esperto navigatore, il padreGangaBruni, formatore di talenti olimpionici, attualmente allenatore della squadra di Nacra17 dellaFederazione Italiana Velae lo zioChecco Bruniè stato timoniere diLuna Rossaalle ultime due edizioni dellaCoppa America, più volte campione del mondo, e ancora oggi importante componente delTeam Prada. Anche l’altro zio,Marco Bruni, è skipper del Lauria e con la barca Cochina, ha vinto la Palermo Montecarlo e il Trofeo Angelo Randazzo. ‎

“Per questaPalermo-Montecarlo,ilLauriami ha dato l’opportunità di guidare un gruppo di ragazzi cresciuti tutti nelle squadre giovanili del Club– ha spiegatoTommaso Bruni-, in modo da farci fare esperienza nel mondo delle regate offshore. Con lo stesso gruppo quest’anno abbiamo partecipato alla Regata dei 5 fari, a giugno, classificandoci al secondo posto di categoria e quarti overall, con l’imbarcazione Extra1. Da alcuni anni, faccio regate su barche d’altura e questa sarà la mia quarta partecipazione alla Palermo-Montecarlo, sempre con ilClub Lauria. ConSouth Kensington, quest’anno ho partecipato alla 151 miglia e al Campionato Italiano Assoluto a Gaeta”.

DIDASCALIA/E:(foto libere per la stampa)

1 Giuseppe Minà, Stefano Tortorici, Massimo Licata D’Andrea, Andrea Vitale, Massimiliano Passariello, Giovanni Sanfilippo, Armando Udine

2 L’imbarcazione South Kensington

3 L’armatore Massimo Licata D’Andrea

4 Lo skipper Tommaso Bruni

INTERVISTE VIDEO:

al presidente del Club Lauria, Andrea Vitale

allo skipper Tommaso Bruni