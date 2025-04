Una Primavera in Salute | 4 Woman Health, la Piattaforma digitale per la Salute & Benessere della Donna| INTERVISTA

di Roberta Cannata e Andrea Giostra

Oggi abbiamo il piacere di presentare ai nostri lettori 4Woman Health, la piattaforma digitale italiana indipendente e gratuita che pone al centro la Salute e il Benessere della Donna di ogni età, dai 15 ai 100 anni! Il vostro Staff guidato dalla dottoressa Daniela de Feo ha un obbiettivo ben preciso “Nessuna Donna deve vivere nel timore di una mancanza di ascolto e sostegno”. Ci raccontate del portale e del vostro lavoro?

4Woman Health nasce per colmare un vuoto. Ci siamo chiesti: “Dove può una donna trovare informazioni affidabili, gratuite e comprensibili sulla propria salute, in ogni fase della vita?” La risposta è diventata il nostro portale. Il nostro lavoro è guidato da una filosofia chiara: informare, sostenere e ispirare ogni donna, senza giudizio né barriere. Usiamo un linguaggio accessibile, basato su fonti scientifiche e su un’empatia autentica. Forniamo anche informazioni e/o servizi utili a chi non sa dove cercare. Ogni articolo, ogni consiglio, ogni iniziativa nasce con l’intento di migliorare il benessere e la salute femminile.

Sul vostro portale possiamo trovare molti Articoli sul Benessere, Tempo Libero, Amore, Maternità, Menopausa, Prevenzione e Cura. Informazione gratuita, attendibile e sempre aggiornata. Ci anticipate qualche novità su questi argomenti così interessanti per tutte le donne?

Certo, ecco qualche anteprima e consiglio:

Benessere : a breve pubblicheremo una guida pratica sulla “routine del sonno ormonale”, pensata per aiutare le donne a migliorare la qualità del riposo in base all’età.

a breve pubblicheremo una guida pratica sulla “routine del sonno ormonale”, pensata per aiutare le donne a migliorare la qualità del riposo in base all’età. Farmacista per te : una nuova rubrica in collaborazione con la dottoressa Myrym Mazza, farmacista presidente e cofondatrice dell’organizzazione onlus Ricomincio da me, che nasce dal ruolo, sempre più fondamentale, che svolge oggi il farmacista nell’area della salute e del benessere.

una nuova rubrica in collaborazione con la dottoressa Myrym Mazza, farmacista presidente e cofondatrice dell’organizzazione onlus Ricomincio da me, che nasce dal ruolo, sempre più fondamentale, che svolge oggi il farmacista nell’area della salute e del benessere. Alimentazione: stiamo finalizzando un diario specifico alimentare con esempi di dieta personalizzata, per le diverse fasce di età. Così come parleremo di disturbi del comportamento alimentare.

stiamo finalizzando un diario specifico alimentare con esempi di dieta personalizzata, per le diverse fasce di età. Così come parleremo di disturbi del comportamento alimentare. Amore : un nuovo articolo approfondisce l’amore maturo, con consigli su come vivere relazioni sane e appaganti dopo i 50 anni. E’ già pronto il decalogo per la prevenzione delle malattie sessualmente trasmesse.

un nuovo articolo approfondisce l’amore maturo, con consigli su come vivere relazioni sane e appaganti dopo i 50 anni. E’ già pronto il decalogo per la prevenzione delle malattie sessualmente trasmesse. Maternità : diventare genitori, essere madri è quanto di più meraviglioso ci sia. Esserlo al di là del cancro è oggi possibile grazie alle nuove frontiere della medicina e della branca di studio chiamata oncofertilità. Pubblicheremo presto anche approfondimenti sul post-partum invisibile: emozioni, identità e corpo dopo il parto.

diventare genitori, essere madri è quanto di più meraviglioso ci sia. Esserlo al di là del cancro è oggi possibile grazie alle nuove frontiere della medicina e della branca di studio chiamata oncofertilità. Pubblicheremo presto anche approfondimenti sul post-partum invisibile: emozioni, identità e corpo dopo il parto. Menopausa : teniamo molto al la salute delle donne in questa fase della vita, per questo che abbiamo una sezione apposita dove, tra l’altro, abbiamo recentemente messo a disposizione il “Diario della Menopausa”

teniamo molto al la salute delle donne in questa fase della vita, per questo che abbiamo una sezione apposita dove, tra l’altro, abbiamo recentemente messo a disposizione il “Diario della Menopausa” Prevenzione : stiamo lavorando a uno special sulla prevenzione dai 20 ai +70 anni, diviso per fasce d’età che permetterà di ricordare facilmente su come prendersi cura della propria salute.

stiamo lavorando a uno special sulla prevenzione dai 20 ai +70 anni, diviso per fasce d’età che permetterà di ricordare facilmente su come prendersi cura della propria salute. Cura: a breve sarà disponibile un “Diario della cura” scaricabile, per aiutare ogni donna a tenere traccia dei propri percorsi terapeutici e medici.

La Primavera stagione importante per la prevenzione, il 22 aprile in calendario la Giornata Nazionale della Salute della Donna con programmi di screening gratuiti in tutta Italia. Qual è un percorso di prevenzione che ogni donna dovrebbe seguire?

Ogni donna dovrebbe costruire il proprio percorso di prevenzione su tre pilastri: visite regolari, consapevolezza del corpo e informazione corretta. Dalle visite ginecologiche agli screening senologici, fino al monitoraggio di stress e alimentazione. Sul nostro portale stiamo finalizzando una guida utile suddivisa per età che aiuti a capire “quando fare cosa” – perché “La prevenzione non è un evento ma deve diventare una abitudine, o meglio uno stile di vita!”.

Negli ultimi anni si parla molto di stereotipi generazionali standard, i Baby Boomers, la Generazione X, i Millenians e la famosa Generazione Z. Sul vostro portale ci sono diversi articoli che parlano di “Perennials, il segreto di un invecchiamento attivo e felice”, di cosa si tratta?

Perennials sono donne (e uomini) che non si fanno definire dall’età anagrafica. Vivono pienamente ogni fase della vita, con curiosità, energia e cura di sé. Parliamo di un mindset, non di età. Significa non rinunciare alla scoperta, restare attive socialmente, mantenere uno stile di vita vitale, anche grazie al digitale. Essere Perennials è una scelta ed un modo di vivere la propria vita. Sul portale condividiamo idee, strategie, stili di vita che siano di ispirazione per promuovere un invecchiamento davvero attivo, un invecchiamento da Perennials!

Se doveste consigliare ai nostri lettori 3 libri da leggere e 3 film da vedere, letture e film per la salute delle donne e anche degli uomini, quali sarebbero e perché?

Libri:

Il corpo delle donne di Lorella Zanardo – per riflettere sull’immagine femminile nei media.

Donne che corrono coi lupi di Clarissa Pinkola Estés – un viaggio nella psicologia femminile profonda.

La menopausa non è un tabù di Jen Gunter – pratico, diretto e liberatorio.

Ci sarebbero altri due libri che non sono da consigliare ma da fare propri, da tenere sul comodino.

Femminicidio e narcisismo patologico , quale correlazione e come prevenire relazioni pericolose di Andrea Giostra- un prezioso manuale che offre a tutte le Donne, le conoscenze di base per individuare e riconoscere il Narcisista Patologico e,

Andrea Giostra- un prezioso manuale che offre a tutte le Donne, le e, Oltre il masKio di Alessandro Cardente – un appello (agli uomini) per combattere la violenza di genere.

Film:

Still Alice con Julianne Moore –racconta con sensibilità il tema della memoria e della dignità femminile.

Erin Brockovich con Julia Roberts – una donna che lotta per la verità e la salute collettiva.

Inside Out un film di animazione – utile per adulti e ragazzi, insegna ad ascoltare e dare voce alle emozioni.

Ricordiamo alle nostre lettrici e lettori come chiedere una consulenza gratuita dal vostro Team di Esperti?

Basta accedere al portale www.4womanhealth.com e cliccare nell’area servizi alla sezione “Parla con l’Esperta”. Da lì è possibile inviare domande su benessere, prevenzione, ginecologia, nutrizione, menopausa, psicologia e altro ancora. Le risposte arrivano in modo personalizzato, gratuito, rigorosamente nel rispetto della privacy e in tempi brevi.Per noi ogni donna merita attenzione, ascolto e risposte serie.

4 Woman Health

4 WOMAN HEALTH

https://www.instagram.com/4womanhealth

https://www.facebook.com/4WomanHealth

Roberta Cannata

https://www.youtube.com/@RobertaCannataTV

https://www.facebook.com/roberta.cannata.9

https://www.instagram.com/robycannata1

Andrea Giostra

https://www.facebook.com/AndreaGiostraPsicologoECriminologo

https://andreagiostrafilm.blogspot.it

https://www.youtube.com/channel/UCJvCBdZmn_o9bWQA1IuD0Pg