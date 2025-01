Tanti auguri al Cineteatro Colosseum di Palermo che compie 15 anni!

Tanti auguri al Cineteatro Colosseum di Palermo. E, in occasione dei suoi 15 anni, in via Guido Rossa, 7 (Bonagia), è tutto pronto per festeggiare all’insegna del divertimento e della cultura. Appuntamento venerdì 7 febbraio, alle 21, con una serata all’insegna del divertimento e della cultura, che approfitterà di questi momenti di goliardia per consegnare i premi tanto attesi del Premio “Bagaglio Cultura – La Cultura In Movimento”, anno 2024. Ingresso gratuito.

Tanti auguri al Cineteatro Colosseum di Palermo. E, in occasione dei suoi 15 anni, in via Guido Rossa, 7 (Bonagia), è tutto pronto per festeggiare all’insegna del divertimento e della cultura. Appuntamento venerdì 7 febbraio, alle 21, con una serata all’insegna del divertimento e della cultura, che approfitterà di questi momenti di goliardia per consegnare i premi tanto attesi del Premio “Bagaglio Cultura – La Cultura In Movimento”, anno 2024, che promuove la cultura in ogni sua forma, premiando i soggetti che spesso in ombra promuovono e divulgano messaggi e valori.

L’ingresso alla serata è gratuito solo su prenotazione sino ad esaurimento posti.

Un’occasione per festeggiare insieme, non soltanto l’arte e la cultura in genere, ma anche i 15 anni di attività che svolge il CineTeatro Colosseum, luogo tanto amato e di grande rilievo del quartiere Bonagia di Palermo, nato nel lontano 2010 sulle ceneri del cinema Lubitsh.

Per maggiori informazioni, basta chiamare il numero 3926393204.