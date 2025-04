Cinema: “L’amore che ho”, un film di Paolo Licata 

L’AMORE CHE HO un film di PAOLO LICATA con LUCIA SARDO, DONATELLA FINOCCHIARO, TANIA BAMBACI, ANITA POMARIO, VINCENZO FERRERA, musiche di CARMEN CONSOLI.

DALL’8 MAGGIO 2025 AL CINEMA.

Dopo essere stato presentato con successo al 42° Torino Film Festival, arriva in sala L’amore che ho, il film di Paolo Licata (autore nel 2020 del pluripremiato Picciridda – Con i piedi nella sabbia) che ripercorre i drammi e le gioie di un’autentica leggenda della canzone popolare siciliana, Rosa Balistreri.

Lucia Sardo, Donatella Finocchiaro, Anita Pomario e Martina Ziami interpretano Rosa nelle diverse fasi della sua vita, mentre Carmen Consoli, che da sempre la considera un’ispirazione e una guida, oltre ad apparire nel film nel ruolo di Alice, firma le musiche originali dell’opera.

Nel cast anche Tania Bambaci nel ruolo di Angela, figlia di Rosa, il cui rapporto conflittuale con la madre alimenta il filo narrativo del film e Vincenzo Ferrera che dà il volto a Emanuele, padre di Rosa, un personaggio figlio del suo tempo in cui l’amore filiale è impregnato di cultura patriarcale.

L’amore che ho (titolo di una canzone della Balistreri), è liberamente tratto dalla biografia dell’omonimo romanzo di Luca Torregrossa, nipote dell’artista e Licata ne firma anche la sceneggiatura insieme a Maurizio Quagliana, Heidrun Schleef e Antonio Guadalupi.

Il film offre uno sguardo nell’anima e nell’incredibile destino di questa artista, che è stata non solo simbolo del Mezzogiorno ma anche una cantautrice che ha lottato in prima linea per i diritti dei lavoratori, contro la mafia e a favore dell’emancipazione femminile, in un periodo storico cruciale per l’Italia e per il mondo intero. L’amore che ho è una produzione Dea Film e Moonlight, con il contributo della Sicilia Film Commission, e arriverà nelle sale l’8 maggio 2025.

SINOSSI

Nel 1990, Rosa Balistreri è nota a tutto il mondo dello spettacolo, dell’arte e della politica ma è già anziana e alla fine della sua carriera. Dopo tante occasioni mancate, decide di recuperare, prima che sia troppo tardi, il rapporto con la figlia Angela, adesso quarantenne, che ha sempre visto la madre come una nemica dedita soltanto alla carriera. Pur di avere un’altra chance Rosa è disposta a tutto, persino a vivere nella sporca e buia cantina di casa della figlia e ad andare in giro nei piccoli paesini dell’entroterra siciliano per guadagnarsi i soldi che le servono. E intanto riaffiorano le memorie della sua intera esistenza: dalle lunghe giornate da bambina trascorse a lavorare nei campi con il padre a quel matrimonio forzato e consumato a suon di botte, fino al successo conquistato nonostante gli innumerevoli ostacoli. Ma la sua indole è guerriera e così “la cantatrice del sud” decide di fare i conti con il passato e di combattere i suoi demoni.