Sold out per il “Rach 3” e la Quinta di Beethoven con Cilona, Borrow e l’Orchestra Rai

Venerdì 4 aprile a Torino. Replica sabato 5 aprile in diretta su Radio3 e in streaming su raicultura.it

Ha fatto registrare il tutto esaurito in entrambe le date il concerto dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai che segna il ritorno sul podio di Giulio Cilona – che sostituisce Fabio Luisi, impossibilitato a partecipare a causa di problemi familiari – e il debutto del pianista Tom Borrow. La prima serata è in programma venerdì 4 aprile alle 20 all’Auditorium Rai “Arturo Toscanini” di Torino. Replica sabato 5 aprile alle 20.30 anche in diretta su Radio3 e in live streaming sul portale di Rai Cultura, che trasmetterà poi il concerto giovedì 29 maggio alle 21.15 su Rai5.

Entrambi molto giovani – non ancora trentenne Cilona, venticinquenne Borrow – i due musicisti sono sempre più apprezzati a livello internazionale. Il direttore d’orchestra belga-americano Cilona, che ha debuttato sul podio dell’Orchestra Rai lo scorso 2 marzo in occasione del Concerto di Carnevale, è attualmente Kapellmeister alla Deutsche Oper di Berlino, ruolo che ha ricoperto fin da giovanissimo. L’israeliano Tom Borrowinvece, è stato chiamato nel 2019 a sostituire Khatia Buniatishvili in una serie di 12 concerti con la Israel Philharmonic Orchestra, ottenendo un sensazionale successo di pubblico e critica. Subito è stato nominato «One To Watch» dalla rivista “International Piano” e anche “Gramophone” lo ha segnalato come «giovane pianista entusiasmante». Da allora è invitato dalle più importanti orchestre del mondo e suona abitualmente nelle sale e nei festival più rinomati.

giulio_cilona_┬®barbara_rigon_2023-8-1920×1280

In apertura di serata Borrow propone il Concerto n. 3 in re minore per pianoforte e orchestra di Sergej Rachmaninov: forse il più complesso e impegnativo tra i quattro concerti del compositore russo. Il brano è contornato da un’aura di leggendaria difficoltà tecnica, grazie anche al film Shine, nel quale il protagonista Geoffrey Rush, che interpreta il pianista David Helfgott, sprofonda nella pazzia per la spasmodica tensione causata dall’esecuzione del “Rach 3”.

In chiusura invece Cilona interpreta la celebre Sinfonia n. 5 in do minore op. 67 di Ludwig van Beethoven, scritta tra il 1804 e il 1808. Nella sua aperta professione di eroismo, che raggiunge l’apice nella possente cellula ritmica iniziale, definita dallo stesso compositore «il destino che bussa alla porta», il brano lascia intravedere le vette in cui l’autore si avventurerà negli anni successivi.

INFO:

I biglietti per il concerto sono esauriti. Eventuali titoli di ingresso dovuti a rinunce saranno messi in vendita un’ora prima delle due serate. Informazioni:

011.8104653

biglietteria.osn@rai.it

www.osn.rai.it.