Centomilacarie si esibirà live in occasione del Gravità Exp allo Spazio Open dei Cantieri Culturali alla Zisa Il 13 giugno

Il 13 giugno Centomilacarie si esibirà live in occasione del Gravità Exp allo Spazio Open dei Cantieri Culturali alla Zisa. In apertura live di Kid Gamma.

Biglietti disponibili da oggi.

“Io nessuno” summer tour di Centomilacarie, la nuova scommessa di Maciste Dischi, l’etichetta che ha reso fenomeni pop Gazzelle e Fulminacci, il 13 giugno fa tappa a Palermo in occasione del Gravità Exp che si terrà allo Spazio Open dei Cantieri Culturali alla Zisa. In apertura si esibirà Kid Gamma, songwriter e producer siciliano che si è fatto conoscere per i suoi testi, la tecnica e la creatività e che ha aperto concerti di Angelina Mango e BNKR44. I biglietti dell’evento, organizzato da GoMad concerti in collaborazione con Pulp Eventi, sono disponibili da oggi su Dice (clicca qui) e Ticketone (clicca qui).

Dentro l’universo di Centomilacarie, talento varesino classe 2024, convivono cantautorato, uno spirito rock’n’roll e una scrittura viscerale, i suoi pezzi catturano con un linguaggio crudo. Il 23 aprile 2024 Centomilacarie entra a far parte di Radar 2024, il programma globale di Spotify nato per supportare i talenti emergenti e il suo brano “Non mi riconosco” è arrivato a più di 10 milioni di ascolti su Spotify. Non è un caso che Centomilacarie, lo scorso anno, sia stato scelto da come una delle due voci di “Non mi riconoscono”, uno dei brani del suo album “Maya”, accanto a Salmo.