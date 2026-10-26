L’Autunno chiude l’estate

Foglie che prendono il posto dei fiori

Le vacanze ormai sono archiviate

Natura che ci regala nuovi colori.

Rosso, porpora e giallo

Verde mischiato al marrone

Frizzantina l’aria al canto del gallo

Ricordi e malinconia il tempo c’impone.

Stagione tutta da scoprire

Con i rumori che in letargo vanno

Promette cose che l’altre n’han l’ardire

Dolci bellezze colte senza inganno.

Ci sono autunni che paion primavere

Tono diverso del vento e grande quiete

Tramonti anticipati delle sere

Tristezza umida e nuvole segrete.

La partenza delle rondini ha inizio

Per la politica sarà un autunno caldo?

Quando in dicembre ci sarà il solstizio

Speriamo in un governo ancora saldo.

Natura che non tollera menzogne

Morire per rinascere di nuovo

Foglie che cadono insieme alle castagne

Del riccio sono i semi dentro il covo.

Maria Rosa Bernasconi