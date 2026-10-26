L’Autunno chiude l’estate
Foglie che prendono il posto dei fiori
Le vacanze ormai sono archiviate
Natura che ci regala nuovi colori.
Rosso, porpora e giallo
Verde mischiato al marrone
Frizzantina l’aria al canto del gallo
Ricordi e malinconia il tempo c’impone.
Stagione tutta da scoprire
Con i rumori che in letargo vanno
Promette cose che l’altre n’han l’ardire
Dolci bellezze colte senza inganno.
Ci sono autunni che paion primavere
Tono diverso del vento e grande quiete
Tramonti anticipati delle sere
Tristezza umida e nuvole segrete.
La partenza delle rondini ha inizio
Per la politica sarà un autunno caldo?
Quando in dicembre ci sarà il solstizio
Speriamo in un governo ancora saldo.
Natura che non tollera menzogne
Morire per rinascere di nuovo
Foglie che cadono insieme alle castagne
Del riccio sono i semi dentro il covo.
Maria Rosa Bernasconi