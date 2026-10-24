Il libro: Nonostante l’amore di Claudia Belli, quando l’amore è più forte del dolore

Ci sono storie destinate a restare, altre che vorremmo dimenticare e altre ancora che meritano di essere lette. I libri fanno proprio questo: attraverso l’immaginazione ci accompagnano in mondi fantasy, storie romance e thriller, ma sanno anche raccontare vite reali, così vicine alle nostre da arrivare persino a spaventarci.

ConNonostante l’amore, Claudia Belli fa proprio questo: prende due vite, quelle di Sofia e Rebecca, e le intreccia in un unico racconto, dando voce a ferite, solitudini e desideri che, in modi diversi, appartengono a tutti noi.

Il dolore della consapevolezza

Nel libro, Sofia è un’orfana, mentre Rebecca ha una famiglia. Eppure, entrambe conoscono il dolore dell’abbandono.

Rebecca, infatti, pur avendo una casa in cui potrebbe sentirsi amata e protetta, non ha questa certezza. Le manca l’amore di cui avrebbe bisogno, quella sicurezza emotiva che dovrebbe permetterle di sentirsi accolta e riconosciuta. Ha un cuore immenso e sogna di amare ed essere amata, ma finisce per sentirsi invisibile proprio agli occhi delle persone che dovrebbero vederla più di chiunque altro.

Un padre severo e assente, una madre distante, quasi inesistente, e una famiglia in cui il fratello maggiore sembra avere la precedenza: Rebecca cresce con la sensazione di essere sola, trascurata e abbandonata.

Poi c’è Sofia. Anche lei è stata privata della propria famiglia, ma nell’orfanotrofio trova una forma di appartenenza. Un amico e alcune giovani suore diventano per lei punti di riferimento, capaci di offrirle, con semplicità e amore, quella vicinanza di cui ha bisogno.

Sono due storie diverse, eppure, fin dalle prime pagine, ci insegnano una verità dolorosa:la solitudine può nascondersi anche tra le mura di una casa, proprio nei luoghi in cui dovremmo sentirci più amati e protetti.

Spezzate, ma intere

Rebecca continua a inseguire il desiderio d’amore anche nella vita adulta, schiacciata da una realtà che sembra riproporre le ferite dell’infanzia. Restano le domande senza risposta, i ricordi che fanno male e quel bisogno di sentirsi finalmente abbastanza per qualcuno.

Anche Sofia cerca risposte. Ma ciò che le rimane del proprio passato non è una voce capace di raccontarle la verità, bensì un volto sbiadito e il profumo dei fiori: gli unici frammenti di memoria legati alla donna che avrebbe potuto chiamare mamma e che, invece, ha scelto di abbandonarla.

Entrambe sono segnate da un destino che sembra aver già deciso molto del loro futuro. Eppure, a un certo punto, qualcosa cambia. Dentro di loro si accende una nuova consapevolezza, quella che permette di trovare il coraggio di affrontare un viaggio difficile: il viaggio del cambiamento.

È una lotta personale, fatta di paure, insicurezze e passi incerti, ma anche di determinazione. Una lotta per riprendersi ciò che resta dei propri sogni, delle proprie speranze e della propria vita.

Perché essere spezzati non significa necessariamente essere perduti. A volte, proprio dalle ferite può nascere la forza necessaria per ricominciare.

Un libro che sa parlare al cuore

Mi piace pensare che Claudia Belli abbia infuso in queste pagine un amore immenso: quello per la vita e per la speranza, una delle parole più magiche e belle che conosciamo.

Lo fa con una schiettezza e una lucidità che ho apprezzato profondamente, riuscendo, attraverso una scrittura incisiva e capace di arrivare al punto, a trasmettere emozioni intense. Dolore, tristezza, rancore, delusione, gioia e speranza per il domani si alternano, lasciando spazio a qualcosa di ancora più importante: la forza, il coraggio e la possibilità di rinascere.

Durante la lettura, mi sono davvero allontanata dalla realtà che mi circondava. Ho abbandonato il mio letto per ritrovarmi tra le mura della casa di Rebecca, lungo una spiaggia sul mare, a dormire all’aperto o a parlare con i nonni, gli unici che le abbiano dimostrato affetto e amore.

Poi, quasi senza accorgermene, mi sono ritrovata a volare tra le nuvole e a entrare nella biblioteca dell’orfanotrofio insieme a Sofia e Marco.

È questa la sensazione che mi ha lasciato il racconto di Claudia: quella di aver potuto attraversare i luoghi, respirare le atmosfere e vivere le emozioni delle protagoniste, senza limitarmi a osservarle da lontano.

Ho assaporato questa storia, l’ho apprezzata e mi sono affezionata a Sofia e Rebecca, perché nelle loro sofferenze, nelle loro insicurezze e nel loro bisogno di essere amate ho riconosciuto qualcosa di profondamente umano.

Una parte di loro appartiene, in fondo, a ognuno di noi.

Forse è proprio questo il senso più profondo diNonostante l’amore: ricordarci che le ferite del passato possono continuare a farci male, ma non devono necessariamente decidere chi saremo. Che il bisogno di essere amati non è una debolezza e che, anche quando la vita ci mette alla prova, possiamo trovare dentro di noi il coraggio di ripartire.

Perché, a volte, la vera rinascita comincia quando impariamo a riconoscere il nostro dolore e a non lasciare che sia lui a scrivere il finale della nostra storia.