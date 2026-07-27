Sagra del Raccolto a Cianciana: showcooking d’autore con Peppe Giuffrè, Il Pastaio Matto, chef Mangiapane, concerti e tante novità

Torna a Cianciana l’atteso appuntamento con la Sagra del Raccolto – Grani Antichi, Cereali e Legumi, giunta quest’anno alla sua VI edizione e in programma dal 31 luglio al 2 agosto 2026.

Con il ritorno alla location della prima edizione, la centralissima e suggestiva Piazza Largo Convento, la manifestazione si candida a vivere una stagione di straordinaria crescita e maturazione. L’evento ha lo scopo di valorizzare le straordinarie risorse, le tradizioni e la biodiversità di un territorio che si conferma meta d’elezione per un turismo multiculturale ed enogastronomico unico. Un impegno corale guidato dall’Amministrazione comunale — con il sindaco Francesco Martorana e l’assessore all’Agricoltura Paolo Manzullo — insieme al Movimento Terra è Vita di Pino D’Angelo.

Il cuore pulsante del programma si accende anzitutto con lo straordinario showcooking del 1° agosto firmato da Peppe Giuffrè, cuciniere eretico e re delle cassate. L’appuntamento vedrà anche la straordinaria partecipazione in collegamento con Il Pastaio Matto (Salvo Terruso), già protagonista delle scorse edizioni e grande amico della sagra e dei ciancianesi. In questa occasione speciale verrà ufficialmente istituita “l’ora mondiale dei ceci rossi” (ore 21:00). Lo spettacolo si preannuncia come un momento di autentica arte, ironia, cultura delle tradizioni e quell’estro eccentrico e visionario che caratterizza Giuffrè, a maggior ragione nella sua esilarante collaborazione con il Pastaio Matto. Giuffrè, da buon trapanese, guiderà il pubblico in un viaggio sensoriale tra busiate di grani siciliani, pistacchio della Valle del Platani, olio di “piricuddara”, fave, ceci rossi, ricotta e croccante salsiccia, accompagnato dal celebre proclama: «Signore e signori, com’è facile in questo modo apprezzare e scoprire l’identità di un meraviglioso territorio siciliano!».

Le novità: la colazione proteica, eventi mattutini per bambini e band iconiche

La kermesse, condotta dalla giornalista Rosy Abruzzo, offre un calendario ricchissimo di appuntamenti. Tra le novità assolute spiccano gli eventi mattutini: la mattina dell’1 agosto si terrà l’appuntamento con la Colazione Proteica a base di eccellenze del territorio, mentre la mattina del 2 agosto spazio ai laboratori “Mani in Pasta con i Bambini” a cura del Maestro Carlo Pedalino.

Grande risalto viene dato anche al secondo grande showcooking del 2 agosto, che vede protagonista lo chef Salvo Paolo Mangiapane, ambasciatore del gusto DOC Italy, ponendo l’accento sul pregiato tartufo di Cianciana, al quale è dedicato nel pomeriggio l’atteso convegno ufficiale.

Il calendario musicale e culturale unisce tradizione e grandi spettacoli dal vivo:

· Venerdì 31 luglio: apertura con la tradizionale “Manciata di Ciciri e Favi”, antico rito contadino di ringraziamento, condivisione e forte valore culturale. A seguire, il grande concerto dei Neri a Metà, tribute band abruzzese dedicata a Pino Daniele che porterà in scena l’inconfondibile sound partenopeo e un repertorio indimenticabile del cantautore napoletano, icona del blues-rock italiano.

· Sabato 1 agosto: dopo il convegno per il 380° anniversario della nascita del Comune di Cianciana e lo showcooking di Giuffrè, la serata vedrà l’atteso concerto de I Teppisti dei Sogni, storica band agrigentina della musica leggera italiana, famosa per le sue romantiche melodie e i grandi successi melodici che hanno emozionato generazioni.

· Domenica 2 agosto: la chiusura della manifestazione, dopo il convegno sul Tartufo e lo showcooking di Mangiapane, sarà affidata all’energia sul palco dei Pops Live Band, dinamico gruppo musicale noto per i suoi coinvolgenti show di cover e musica pop da ballare.

Tre giorni intensi per vivere Cianciana come capitale siciliana del gusto, della bellezza e della grande accoglienza. A vantaggio dei visitatori è stata, inoltre, predisposta un’area gratuita per i camperisti, collocata in Piazza Alessio di Giovanni.

Info e aggiornamenti sulla pagina Facebook Sagra Del Raccolto Dei Grani Antichi, Cereali e Legumi