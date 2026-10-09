Rockstar Fashion Show, la Milano Fashion Week parla al mondo

28 designer internazionali, 150 top model e oltre 700 ospiti: al Luxury Hotel Meliá la sesta edizione della manifestazione ideata da Prasanna Weerasooriya

A cura di Caradonna Lorenza

Dalla passerella milanese alle grandi capitali della moda, il progetto di Prasanna Weerasooriya continua a crescere e a mettere in dialogo creatività, culture e talenti internazionali.

Milano torna a essere il grande palcoscenico internazionale della moda e, tra gli appuntamenti che hanno caratterizzato la settimana dedicata al fashion, il Rockstar Fashion Show ha portato in passerella un vero mosaico di stili, culture e sensibilità creative.

Giunto alla sua sesta edizione, l’evento ideato e organizzato da Prasanna Weerasooriya ha riunito al Luxury Hotel Meliá Milano un pubblico di oltre 700 ospiti, tra rappresentanti del mondo della moda, personaggi dello spettacolo, giornalisti, operatori del settore, media partner e ospiti istituzionali.

Un appuntamento internazionale che ha visto protagonisti 28 fashion designer, provenienti da Paesi diversi e rappresentativi di più continenti.

Ventotto firme, un’unica passerella

La forza del Rockstar Fashion Show è stata ancora una volta nella sua dimensione internazionale. Sul catwalk milanese si sono alternate collezioni provenienti da Italia, India, Ucraina, Albania, Sri Lanka, Francia, Inghilterra, Germania, Kazakistan, Romania, Stati Uniti e Principato di Monaco.

Tra gli stilisti protagonisti figurano Robert Naorem, Maria Barmina, Ehame Matraxhi, Simona Span, Shara Bathik, Silva Coulure, Anna Vazzano, Waletty, Adelaide, Adriana Popescu, Juliette Dubois, Sara, Kathy Connolly, Lab 33, Shilpi Shelly, Mary Sieber, Claudio Greco, Anastasiaya Romanova, Silvana Monti Fashion School, Lucia, Lorena Russo, Meli Annino, Eriola Prifti, Nora Tole, Candy, Jonaki Ghodekar e Suzanne.

Una successione di collezioni che ha trasformato la passerella in un viaggio attraverso differenti interpretazioni dell’eleganza e della creatività contemporanea.

Una macchina organizzativa internazionale

Dietro lo spettacolo, una complessa macchina organizzativa. Ben 150 top model provenienti da tutto il mondo hanno indossato le creazioni dei designer, accompagnate dal lavoro di uno staff di circa 60 professionisti tra truccatrici e parrucchiere.

A supervisionare l’organizzazione insieme a Prasanna Weerasooriya era presente anche la moglie Patricia Aleman.

La conduzione del défilé è stata affidata alla presentatrice Stefania Pacchiega, che ha accompagnato il pubblico attraverso le diverse collezioni con professionalità e competenza.

Moda, spettacolo e istituzioni

Il parterre ha confermato la vocazione trasversale della manifestazione. Tra gli ospiti anche rappresentanti dei Consolati dello Sri Lanka e dell’Ecuador, oltre a personalità del mondo dello spettacolo e della televisione.

Tra le presenze ricordate dagli organizzatori anche l’attrice e presentatrice Susanna Messaggio.

Una partecipazione che ha contribuito a creare un’atmosfera nella quale la moda è diventata punto d’incontro tra mondi differenti: creatività, spettacolo, cultura, istituzioni e comunicazione.

Da Milano a Parigi, lo sguardo verso Colombo

Il Rockstar Fashion Show si inserisce in un progetto più ampio che vede Prasanna Weerasooriya impegnato nella costruzione di appuntamenti internazionali dedicati alla moda.

Dopo la partecipazione organizzativa alla Paris Fashion Week, il prossimo obiettivo guarda a Colombo, dove è prevista una Sri Lanka Fashion Weekdestinata a proseguire il percorso internazionale intrapreso negli ultimi anni.

Una strategia che porta il progetto oltre i confini di una singola manifestazione e che punta a creare una rete tra designer e professionisti della moda appartenenti a culture e mercati differenti.

Il grazie di Prasanna Weerasooriya

Al termine della sfilata, l’organizzatore ha voluto ringraziare le numerose figure che hanno contribuito alla realizzazione dell’evento. Tra queste Maurizio Nicchi, Hector Villanueva, esperto di integrazione multiculturale, la modella Sarajò Mariotti, la truccatrice Yoanna Coronel, il fotografo Tonino Galli e il Dott. Marino Parodi.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto anche ai fotografi, ai videoperatori e ai media partner, il cui lavoro ha permesso di dare visibilità internazionale alla manifestazione.

Una passerella senza confini

I numeri raccontano la dimensione della sesta edizione: 28 designer, 150 top model, circa 60 professionisti impegnati nel backstage e oltre 700 ospiti.

Ma al di là delle cifre, il Rockstar Fashion Show ha portato sulla passerella milanese un messaggio preciso: la moda può diventare uno spazio di incontro tra culture, Paesi e linguaggi differenti.

Ed è proprio questa vocazione internazionale a caratterizzare il progetto di Prasanna Weerasooriya, che da Milano guarda già alle prossime sfide, con Parigi alle spalle e Colombo all’orizzonte.