Qual è il fine politico delle pene?

Una crudeltà, consacrata dell’uso della maggior parte degli Stati, è la tortura del reo durante il processo, ma nessuno può chiamarsi “reo” prima della sentenza di condanna, né la società può togliergli la pubblica protezione, se non quando sia stato deciso ch’egli abbia violato la legge.

Infatti, ciascun delitto può essere certo o incerto: se è certo gli verrà applicata la pena per il delitto commesso, al contrario, se è incerto, non potrà essere tormentato un innocente, perché tale è, secondo la legge, un individuo i cui delitti non sono provati.

Quindi qual è il fine della pena? Secondo l’illuminista Cesare Beccaria nel suo saggio “Dei delitti e delle pene”, pubblicato nel 1764, la risposta la troviamo in quella situazione più temuta da tutti, ossia “il terrore degli altri uomini”.

Perché una pena ottenga il suo effetto, basta che il male della pena ecceda il bene che nasce dal delitto e, in questo eccesso di male, deve essere calcolata l’infallibilità della pena e la perdita del bene che il delitto produrrebbe. Non è l’intenzione della pena, che fa il maggior effetto sull’animo umano, ma l’estensione di essa, perché secondo Beccaria, la nostra sensibilità è più facilmente e stabilmente mossa da minime, ma replicate impressioni, che da un forte, ma passeggero movimento. In effetti, il concetto sul quale si fonda la dottrina sociale dell’illuminismo è il “contratto sociale”.

La storia della violenza è ancora più contraddittoria della storia della solidarietà ed è significativo considerare i loro rapporti reciproci e vedere come il concetto di “prossimo” si trovi alla base delle leggi e degli istituti di giustizia. L’ umanità ha scoperto che il “nemico” non era soltanto colui che minacciava dall’esterno l’esistenza di una data comunità, annientando persone e distruggendone i beni, ma anche chi metteva a repentaglio verità e valori più preziosi della vita stessa.

Pertanto, l’ordine sociale deriva da un contratto originario, ossia da una sorta di rinuncia imposta all’individuo dalle ferree necessità della convivenza, a favore della collettività, nel senso che l’individuo sacrifica una parte della sua libertà e l’insieme dei sacrifici costituisce la “sovranità” di cui è detentore ed amministratore lo Stato.

E come tale, lo Stato è tenuto a difendere il deposito costituente, quella sovranità contro le usurpazioni dei singoli che tentano di riprendere la propria parte di libertà e di usurpare quella degli altri individui. Per questo, secondo Beccaria, il delitto non sarebbe altro che un attentato contro la società. E, in proporzione al delitto, deve variare la pena che deve essere impartita in modo eguale per tutti, al di fuori di ogni distinzione di casta e di ogni singolo privilegio. Di conseguenza, il suo scopo non sarebbe quello di punire il reo, ma di “impedire il reo di fare nuovi danni ai suoi concittadini e di rimuovere gli altri dal farne uguali”. Non dunque uno scopo “punitivo” , bensì semplicemente “preventivo”.

La funzione della pena sarebbe, dunque, quella di tutelare la Società, anche se la difesa della Società deve trovare un limite nella difesa dell’individuo. E l’efficacia della difesa sociale, contestualmente alla sicurezza individuale, potrà essere garantita solo con il principio che la legge e la legge soltanto, deve stabilire la pena. “Le sole leggi possono decretare le pene sui delitti: e questa autorità non può risiedere se non presso il legislatore, che rappresenta tutta la società, unita per contratto sociale”. Ecco dunque che l’intero procedimento giudiziario non deve essere ostinata ricerca della colpa, bensì una onesta ricerca della verità.

Avv. Aurora d’Errico