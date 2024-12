“Per favore ascoltami”: i bambini della Scuola Primaria di Cefalù incontrano gli autori del Saggio “Femminicidio e Narcisismo Patologico…”

Cefalù, mercoledì 27 novembre 2024 ore 9:00

Anche a Cefalù un bellissimo evento con oltre 100 bambini della Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo Nicola Botta della bellissima cittadina siciliana, in presenza delle massime autorità cittadine rappresentate dal Sindaco Prof. Daniele Tumminello, dal Presidente del Consiglio Comunale Avv. Francesco Calabrese, e dagli assessori elencati a seguire. Sono intervenuti i rappresentanti delle Forze dell’Ordine di Cefalù, il Comandante della Stazione dei Carabinieri di Cefalù e il Commissario della Polizia di Stato del Comando di Cefalù.

Tutti i partecipanti sono rimasti incantati dagli interventi e dalle domande dei bambini presenti, e tutti i relatori partecipanti abbiamo risposto con emozione e grande riconoscenza per come questi bambini si erano preparati alla Giornata Internazionale di Contrasto alla Violenza sulle Donne, ponendo questioni e riflessioni che hanno molto sorpreso noi adulti relatori, che abbiamo risposto per quella che è la nostra esperienza e la nostra professione.

Sento il dovere di ringraziare tutti gli organizzatori: la Presidente Angela Madonia della FIDAPA di Cefalù che, insieme ai suoi soci, ha pensato all’evento e lo ha reso possibile, al Comune e al Sindaco di Cefalù che ha immediatamente sposato questo convegno e ha messo a disposizione la bellissima Sala delle Capriate dove si riunisce il Consiglio Comunale di Cefalù, alle Forze dell’Ordine che hanno partecipato con attenzione e che hanno risposto alle domande dei bambini con parole semplici e con grande competenza che però non è riuscita a nascondere la grande emozione scatenata da questi piccoli alunni.

Voglio poi ringraziare le insegnanti della Scuola Primaria di Cefalù che hanno dimostrato di aver fatto un eccellente lavoro, di avere contribuito a far crescere questi bambini in un modo che ha impressionato noi adulti presenti, rendendoli capaci di porre la giusta attenzione e di avere la corretta informazione sui grandi temi sociali del nostro tempo quale, nella fattispecie, la Violenza di Genere e la Violenza sulle Donne.

Ma sopra ogni cosa voglio ringraziare tutti i bambini presenti che mi hanno colpito positivamente, che mi hanno insegnato tanto e mi hanno trasmesso emozioni potenti e incancellabili che mi aiutano a continuare a fare il mio lavoro e a partecipare ai tantissimi eventi ai quali nell’ultimo anno, dall’uscita del nostro Saggio, noi autori del libro siamo invitati, soprattutto da studenti e dagli alunni di tantissime scuole siciliane e italiane.

Grazie a tutti e alla prossima occasione con grande piacere di poter partecipare,

Andrea Giostra

L’EVENTO:

L’evento si è tenuto mercoledì 27 novembre presso la Sala delle Capriate del Comune di Cefalù con inizio ore 9:00.

PARTECIPANTI:

– Prof. Daniele Tumminello, Sindaco di Cefalù

– Avv. Francesco Calabrese, Presidente del Consiglio

– Dott.ssa Laura Modaro, Assessora alle Pari Opportunità

– Prof. Antonio Franco, Assessore alle Politiche Culturali

Presentazione del progetto della FIDAPA Sez. di Cefalù “PER FAVORE ASCOLTAMI”

– Prof.ssa Rosaria Fiumara, Dirigente Scolastico dell’istituto Comprensivo Nicola Botta

– Degli alunni delle quinte classi della Scuola Primaria

Presentazione del Saggio “Femminicidio e Narcisismo Patologico…” a cura dei coautori:

– Dott. Andrea Giostra,

– Avv. Rosa Maria Sciortino

– Avv. Luigi Spinosa

– Dott.ssa Viviana Canova

Il Convegno è stato moderato dalla FIDAPA Sezione di Cefalù

ENTI COINVOLTI:

Partecipazione di: Fidapa Cefalù, Le Onde ETS, Nati per Vincere-in volo come aquile, NEXT-Nuove Energie X il Territorio, UNIGENS, Progetto LILLI.

LA SCUOLA:

Istituto Comprensivo Nicola Botta

https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/PAIC8AJ008/ic-cefalu-nicola-botta

I partecipanti al Convegno di Cefalù_Ph. Salvatore Ciano

Convegno Cefalù 27-11-2024

CREDIT:

Le foto del Convegno sono di Salvatore Ciano.

LINK:

DOVE SCARICARLO GRATUITAMENTE:

LINK DELLA CARTELLA GOOGLE DRIVE DALLA QUALE SCARICARE GRATUITAMENTE IL PDF DEL SAGGIO:

https://drive.google.com/file/d/1jUETHGwqwYVuEBhlNUCprfYU1YU7u4_0/view?usp=drive_link

LINK DI GOOGLE BLOGSPOT DAL QUALE LEGGERE GRATUITAMENTE IN DIGITALE IL SAGGIO:

https://andreagiostrafilm.blogspot.com/2023/12/FemminicidioeNarcisismoPatologico.html

IL SAGGIO SU AMAZON:

Formato cartaceo (copertina rigida):

https://amzn.eu/d/hukRtej

Formato cartaceo (copertina flessibile):

https://amzn.eu/d/2O9pGD4

Formato Kindle:

https://amzn.eu/d/15qhYcr