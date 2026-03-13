“Palermo in Arte” , esposizione dedicata all’artigianato

L’Hotel Casena dei Colli di Palermo ospiterà l’evento “Palermo in Arte”, una manifestazione dedicata all’artigianato artistico e alle creazioni artigianali, che si terrà nei giorni 14 e 15 marzo 2026, con orario dalle 10 alle 20 ad ingresso gratuito.

L’evento rappresenta un’importante vetrina per artigiani locali e creativi, offrendo l’opportunità di scoprire pezzi unici, consolidare reti di contatto e promuovere il valore dell’artigianato tradizionale e contemporaneo. Durante le due giornate, i visitatori avranno la possibilità di ammirare esposizioni, partecipare a workshop e vivere un’esperienza immersiva tra arte, tradizione e innovazione.

“Palermo in Arte” si propone come un’occasione di valorizzazione del patrimonio creativo della città, favorendo il dialogo tra artisti, artigiani e pubblico, e promuovendo un percorso di scoperta delle eccellenze artistiche locali.