“Palermo in Arte” , esposizione dedicata all’artigianato

da | 13 Marzo 2026 | Arte, Eventi, Mostre

L’Hotel Casena dei Colli di Palermo ospiterà l’evento “Palermo in Arte”, una manifestazione dedicata all’artigianato artistico e alle creazioni artigianali, che si terrà nei giorni 14 e 15 marzo 2026, con orario dalle 10 alle 20 ad ingresso gratuito.

L’evento rappresenta un’importante vetrina per artigiani locali e creativi, offrendo l’opportunità di scoprire pezzi unici, consolidare reti di contatto e promuovere il valore dell’artigianato tradizionale e contemporaneo. Durante le due giornate, i visitatori avranno la possibilità di ammirare esposizioni, partecipare a workshop e vivere un’esperienza immersiva tra arte, tradizione e innovazione.

“Palermo in Arte” si propone come un’occasione di valorizzazione del patrimonio creativo della città, favorendo il dialogo tra artisti, artigiani e pubblico, e promuovendo un percorso di scoperta delle eccellenze artistiche locali.

Articoli correlati

Mostre: EQUILIBRIUM di Anna Kennel

| | , , ,

Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Mostra online, in esclusiva su ARTSY Presentata da Nomad Art Collective. 21 marzo – 11 maggio 2026. Nomad Art Collective è lieta di presentare EQUILIBRIUM, mostra personale online dell’artista italiana Anna Kennel, visibile dal 21 marzo all’11 maggio 2026, in esclusiva su ARTSY. La mostra riunisce…

Pin It on Pinterest

Share This