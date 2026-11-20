Ci sono artisti che non si limitano a creare ma invitano chi guarda a rallentare e osservare il mondo da un’altra prospettiva. Francesco Diotallevi è uno di questi. Abbiamo fatto quattro chiacchiere con lui per entrare nel suo studio, scoprire cosa muove la sua urgenza espressiva e capire come trasforma le suggestioni quotidiane in arte. Tra intuizioni catturate al volo, rigorosi studi preparatori e una colonna sonora irriverente e giocosa, ci siamo fatti raccontare cosa accade davvero dietro le quinte delle sue tele.

Fino a qualche anno fa la tua ricerca si muoveva nell’ambito dell’arte informale per poi virare verso una figurazione pop, narrativa e satirica. Cosa ha innescato quella frattura?

Nei periodi di difficoltà o di disagio si innesca una trasformazione nel modo di guardare il mondo, una sorta di catarsi che cambia il nostro approccio alla realtà. In uno di questi momenti ho abbandonato l’informale per lavorare in una direzione completamente nuova. Ho iniziato a ridere di me e a scherzare sulle mie difficoltà, capendo che non era il caso di prendersi troppo sul serio. Giocando con quelle che erano le problematiche, ho finito per reinventare anche la mia pittura: ho fuso ciò che avevo imparato alla Scuola del Libro di Urbino, nella sezione di disegno animato, con l’esperienza pittorica bolognese. È nato così uno stile più giocoso e divertente, capace di affrontare temi più leggeri. Però leggerezza, allegria, goliardia e soprattutto ironia non significano superficialità. Si può parlare di cose concrete con il sorriso e affrontare argomenti importanti scherzandoci su. Anzi, credo sia necessario vivere con meno “serietà” per riuscire a gestire la vita nel modo giusto. Questo cambiamento, prima ancora che artistico, è stato un nuovo sguardo sulla quotidianità e sulle relazioni umane. Da lì si è poi tradotto naturalmente in un altro modo di disegnare, dipingere e usare il colore: un linguaggio pensato per raccontare anche temi scomodi senza mai perdere la leggerezza.

L’uso di campiture piatte, contrasti netti e contorni marcati richiama immediatamente l’estetica del fumetto underground e della pop art. Usi questa tavolozza brillante come una sorta di “esca” per attirare l’osservatore prima di svelargli il lato più amaro del messaggio?

Lo stile nasce da un interesse per l’estetica del fumetto, della Pop Art e, soprattutto, del disegno animato, in particolare per quanto riguarda la definizione dei personaggi. Utilizzo quasi sempre colori vivaci e brillanti, stesi in campiture piatte, e un segno nero molto marcato. A una prima occhiata il lavoro deve apparire semplice, immediato, quasi istintivo da leggere. Mi interessa che chi guarda il quadro possa orientarsi subito, senza sforzo, e avere una percezione chiara dell’immagine. Questa è soltanto la superficie. Quello che mi piace davvero è usare quella estetica accattivante, piacevole e in qualche modo rassicurante come uno strumento per avvicinare l’osservatore. Mi diverte pensare a questa scelta visiva come a una sorta di cavallo di Troia: attraverso immagini apparentemente leggere e accessibili, cerco di creare le condizioni perché il pubblico si avvicini all’opera senza particolari difese.

Una volta catturata l’attenzione, entra in gioco il contenuto. Spesso i temi che affronto introducono elementi di ironia, contraddizione o tensione, che vanno a incrinare quella prima impressione di leggerezza. È in quel momento che l’opera rivela il suo significato più profondo e cerca di generare una reazione ulteriore, che non sia soltanto estetica ma anche emotiva e riflessiva. Non necessariamente un sentimento negativo ma qualcosa che lasci una traccia, che stimoli una domanda o una riflessione. In alcuni casi, mi è stato raccontato dagli stessi osservatori, questo processo può persino generare una lieve sensazione di disagio. E’ proprio in quello scarto tra attrazione iniziale e lettura successiva che riconosco il cuore del mio lavoro.

Come si sviluppa il tuo metodo di lavoro in studio? Passi attraverso molti bozzetti e studi su carta, oppure lasci spazio all’improvvisazione direttamente sul supporto finale?

Il lavoro nasce quasi sempre da un’intuizione improvvisa. Le idee arrivano nei momenti più impensati: mentre sono fermo a un semaforo, in coda alla cassa di un supermercato o durante qualsiasi momento di attesa. È proprio in queste pause, quando la mente non è occupata da altre attività, che affiorano immagini e associazioni inaspettate. Spesso prendono spunto dalla vita quotidiana, altre volte dalla letteratura, dal cinema o da suggestioni che emergono all’improvviso. Quando accade, cerco immediatamente di fissare quell’idea su carta, qualunque supporto abbia a disposizione in quel momento.

Da lì inizia un processo più strutturato di quanto possa sembrare. Il primo schizzo rappresenta soltanto il punto di partenza. Successivamente il bozzetto viene ripreso, corretto e ripetuto più volte, fino a trovare la forma definitiva. Da una stessa intuizione possono nascere diversi studi preparatori, perché non mi affido all’improvvisazione nella fase esecutiva. Poi il progetto si sviluppa su due binari paralleli. Il primo è quello compositivo: attraverso i bozzetti successivi studio la struttura dell’immagine per trovare la forma più esplicita e narrativa, perché è proprio nella composizione che prende vita il racconto dell’opera.

La fase immediatamente successiva riguarda l’aspetto cromatico. La scelta dei colori — caratterizzati da timbri sempre forti e contrastanti — ha una precisa funzione interpretativa: è il colore stesso a guidare l’osservatore nella lettura del quadro. Determinate tonalità vengono posizionate in punti strategici e poi riprese altrove per creare dei richiami visivi. In questo modo, la relazione e la ripetizione cromatica tracciano un vero e proprio percorso che suggerisce a chi guarda la corretta chiave di lettura del lavoro.

Il tuo immaginario ha un ritmo visivo molto marcato, quasi sincopato. Che ruolo hanno la musica o il silenzio mentre dipingi? Esiste un genere musicale o un brano che associ idealmente all’atmosfera delle tue tele?

Colgo l’occasione per manifestare la mia invidia nei confronti dei musicisti. La pittura e le arti visive sono stupende ma quasi nulla raggiunge la musica: forse perché la musica si svolge in diretta, si srotola e si racconta dal vivo di fronte alle persone che l’ascoltano. E così noi, che dipingiamo da soli dentro una stanza, da un certo punto di vista finiamo per invidiare chi ha questo rapporto diretto e immediato con il proprio pubblico.

La musica ha sempre fatto parte del mio percorso, mi accompagna, fin da quando ho memoria ho sempre dipinto con della musica di sottofondo. C’è un filo conduttore profondo: nella mia pittura si scherza, non è mai una pittura seria, ma giocosa, irriverente e spero divertente. Di conseguenza, anche la musica che ascolto ha esattamente le medesime prerogative e le stesse tematiche. Si crea così, in modo del tutto inevitabile, un dialogo costante tra ciò che ascolti e ciò che disegni, tra le note e la tela. È quasi come se l’occhio e l’orecchio lavorassero nella stessa lunghezza d’onda.

Amo tutta la musica irriverente e giocosa, direi affine al punk, anche se in determinati momenti non disdegno affatto l’estremo silenzio. Però, per un qualche motivo, le due cose camminano sempre in parallelo: chi fa un certo tipo di lavoro si ritrova inevitabilmente ad amare una determinata musica.