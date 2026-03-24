Palermo, collettiva d’arte: “Primavera & Rinascita” 

da | 24 Marzo 2026 | Arte, Eventi, Mostre, Pittura

“Primavera & Rinascita”, collettiva d’arte in scena dal 25 marzo al 2 aprile presso l’ex Real Fonderia Palermo, iniziativa del maestro internazionale Filippo Lo Iacono con la partecipazione di Fondazione Costanza e il contributo degli sponsor:

– Città di Palermo  

– Costanza Foundation  

– Edgar Mabboux

L’evento vedrà la partecipazione di numerosi artisti e professionisti tra cui:  

– Elia Severino (avvocato); 

– Marco Amato (critico d’arte);  

– Angela Ganci; (psicoterapeuta/giornalista)  

– Filippo Lo Iacono (artista e manager), il quale riveste un ruolo centrale come mente e figura di riferimento della mostra;

– Ninni Terminelli (avvocato);

Inoltre, sarà presente una reading poetico curata da Rosa Maria Chiarella, con i partecipanti:  

– Ketty Tamburello;  

– Francesca Luzio;  

– Palma Civello;

– Ornella Mallo;  

– Antonino Causi; 

– Pia Amodeo;

– Maria Concetta Ucciardi; 

– Gino Pantaleone; 

– Giuseppe Bagnasco;

– Emanuela Mannino;  

– Pietro Manzella;  

– Lucia Lo Bianco; 

– Billeci Francesco;

– Enrica Berna;  

– Maniscalco Giusy;  

– Gabriella Maggio;  

Tra gli ospiti :

– Francesco Federico, esperto d’arte, storia e letteratura;  

– Carmen Lupo;

– Sonia Contino; 

– Maurizio Lucchese critico d’arte e scrittore;

Gli artisti in mostra sono:

– Florinda Alagna Tomasello;  

– Rossella Spinuzza;  

– Rossella Marino; 

– Ernesto Butticè rinnomato maestro d’arte; 

– Moreno Lonardi artista internazionale;  

– Grazia D’Agata;  

– Antonella Gatti; 

– Orietta Blasizza;  

– Serena Contino pittrice e poetessa;  

– Claudio Sciacca;  

– Gabriele De Biasio;  

– Giusi Montante;

Un progetto sulle collezioni moda primaverili sarà curato dal brand Dalila Garofalo con le modelle Rosy Carta già molto nota nel suo settore, Serena Bommarito, Vittoria Martinelli, Miriam Vitale, Carla Salamó e Michelle Bellomonte. Le registrazioni di foto e video saranno realizzate da Alexandra Gavrilescu.

 L’evento vede anche la collaborazione di  Radio In.

A concludere il pomeriggio un dolce prodotto della pastry chef Rosalba Greco delizierà i presenti.

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