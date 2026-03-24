Palermo, collettiva d’arte: “Primavera & Rinascita” 

“Primavera & Rinascita”, collettiva d’arte in scena dal 25 marzo al 2 aprile presso l’ex Real Fonderia Palermo, iniziativa del maestro internazionale Filippo Lo Iacono con la partecipazione di Fondazione Costanza e il contributo degli sponsor:

– Città di Palermo

– Costanza Foundation

– Edgar Mabboux

L’evento vedrà la partecipazione di numerosi artisti e professionisti tra cui:

– Elia Severino (avvocato);

– Marco Amato (critico d’arte);

– Angela Ganci; (psicoterapeuta/giornalista)

– Filippo Lo Iacono (artista e manager), il quale riveste un ruolo centrale come mente e figura di riferimento della mostra;

– Ninni Terminelli (avvocato);

Inoltre, sarà presente una reading poetico curata da Rosa Maria Chiarella, con i partecipanti:

– Ketty Tamburello;

– Francesca Luzio;

– Palma Civello;

– Ornella Mallo;

– Antonino Causi;

– Pia Amodeo;

– Maria Concetta Ucciardi;

– Gino Pantaleone;

– Giuseppe Bagnasco;

– Emanuela Mannino;

– Pietro Manzella;

– Lucia Lo Bianco;

– Billeci Francesco;

– Enrica Berna;

– Maniscalco Giusy;

– Gabriella Maggio;

Tra gli ospiti :

– Francesco Federico, esperto d’arte, storia e letteratura;

– Carmen Lupo;

– Sonia Contino;

– Maurizio Lucchese critico d’arte e scrittore;

Gli artisti in mostra sono:

– Florinda Alagna Tomasello;

– Rossella Spinuzza;

– Rossella Marino;

– Ernesto Butticè rinnomato maestro d’arte;

– Moreno Lonardi artista internazionale;

– Grazia D’Agata;

– Antonella Gatti;

– Orietta Blasizza;

– Serena Contino pittrice e poetessa;

– Claudio Sciacca;

– Gabriele De Biasio;

– Giusi Montante;

Un progetto sulle collezioni moda primaverili sarà curato dal brand Dalila Garofalo con le modelle Rosy Carta già molto nota nel suo settore, Serena Bommarito, Vittoria Martinelli, Miriam Vitale, Carla Salamó e Michelle Bellomonte. Le registrazioni di foto e video saranno realizzate da Alexandra Gavrilescu.

L’evento vede anche la collaborazione di Radio In.

A concludere il pomeriggio un dolce prodotto della pastry chef Rosalba Greco delizierà i presenti.