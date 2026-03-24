Palermo, collettiva d’arte: “Primavera & Rinascita” 

“Primavera & Rinascita”, collettiva d’arte in scena dal 25 marzo al 2 aprile presso l’ex Real Fonderia Palermo, iniziativa del maestro internazionale Filippo Lo Iacono con la partecipazione di Fondazione Costanza e il contributo degli sponsor:
– Città di Palermo
– Costanza Foundation
– Edgar Mabboux
L’evento vedrà la partecipazione di numerosi artisti e professionisti tra cui:
– Elia Severino (avvocato);
– Marco Amato (critico d’arte);
– Angela Ganci; (psicoterapeuta/giornalista)
– Filippo Lo Iacono (artista e manager), il quale riveste un ruolo centrale come mente e figura di riferimento della mostra;
– Ninni Terminelli (avvocato);
Inoltre, sarà presente una reading poetico curata da Rosa Maria Chiarella, con i partecipanti:
– Ketty Tamburello;
– Francesca Luzio;
– Palma Civello;
– Ornella Mallo;
– Antonino Causi;
– Pia Amodeo;
– Maria Concetta Ucciardi;
– Gino Pantaleone;
– Giuseppe Bagnasco;
– Emanuela Mannino;
– Pietro Manzella;
– Lucia Lo Bianco;
– Billeci Francesco;
– Enrica Berna;
– Maniscalco Giusy;
– Gabriella Maggio;
Tra gli ospiti :
– Francesco Federico, esperto d’arte, storia e letteratura;
– Carmen Lupo;
– Sonia Contino;
– Maurizio Lucchese critico d’arte e scrittore;
Gli artisti in mostra sono:
– Florinda Alagna Tomasello;
– Rossella Spinuzza;
– Rossella Marino;
– Ernesto Butticè rinnomato maestro d’arte;
– Moreno Lonardi artista internazionale;
– Grazia D’Agata;
– Antonella Gatti;
– Orietta Blasizza;
– Serena Contino pittrice e poetessa;
– Claudio Sciacca;
– Gabriele De Biasio;
– Giusi Montante;
Un progetto sulle collezioni moda primaverili sarà curato dal brand Dalila Garofalo con le modelle Rosy Carta già molto nota nel suo settore, Serena Bommarito, Vittoria Martinelli, Miriam Vitale, Carla Salamó e Michelle Bellomonte. Le registrazioni di foto e video saranno realizzate da Alexandra Gavrilescu.
L’evento vede anche la collaborazione di Radio In.
A concludere il pomeriggio un dolce prodotto della pastry chef Rosalba Greco delizierà i presenti.