Notte di Capodanno: la strage degli innocenti

E’ Crans-Montana, il luogo che come in un film dell’orrore

Ha causato la piu’ grande carneficina la notte di Capodanno

Una tragedia difficile da accettare, è troppo grande il dolore

Perché il solo pensiero ci manda tutti quanti fuori di senno.

“Le Constellation”, il locale andato completamente distrutto

E c’è chi ha gridato: “fuoco” mentre l’incendio si diramava

In maniera impressionante, più veloce della luce e in un botto

Intrappolati senza un’idonea via di fuga, si piangeva e gridava.

La scintilla è partita da candeline scintillanti poste sulla testa

Fissate su bottiglie di champagne brandite da persona sollevata

Sulle spalle di un’altra, ma troppo vicine al soffitto ed è questa

La pericolosa tradizione e consuetudine della miccia innescata.

Quaranta sono i morti, e poi centodiciannove accertati i feriti

Tutti giovanissimi poiché il locale ai minorenni non era vietato

Sei nostri connazionali risultano ancora dispersi e siamo basiti

Nel leggere che il fumo era permesso e l’ingresso incontrollato.

Di quindici, sedici, diciassette anni i giovanissimi corpi bruciati

Asfissiati, calpestati, in pochissimi istanti in quell’infernale rogo

Una situazione drammatica di fronte alla quale si sono trovati

I soccorritori, e come nonna di minorenni il diritto d’ira m’arrogo.

Molti cadaveri sono irriconoscibili e non ancora identificati

Dettagli di riconoscimento la collanina d’oro con la Madonnina

E quelli che sono ancora vivi sono così gravemente ustionati

La speranza e la disperazione in questa tragedia immane caina.

Ho visto il video dell’inizio del devastante incendio nel locale

Con i ragazzi che provavano a spegnere le fiamme inutilmente

Ragazzi con tutta la vita davanti e magari con un sogno speciale

Ragazzi che l’ultimo dì hanno salutato i genitori frettolosamente.

Sono tante le giovani vite spezzate dell’assurdità di una tragedia

Che ha colpito al cuore le molte famiglie italiane e il mondo intero

Il brindisi con la morte è vita vera, non il titolo di una commedia

E quel soffitto di carta che brucia, in cielo è nuvola di colore nero.

Maria Rosa Bernasconi