Mostre: EQUILIBRIUM di Anna Kennel

Mostra online, in esclusiva su ARTSY Presentata da Nomad Art Collective. 21 marzo – 11 maggio 2026.

Nomad Art Collective è lieta di presentare EQUILIBRIUM, mostra personale online dell’artista italiana Anna Kennel, visibile dal 21 marzo all’11 maggio 2026, in esclusiva su ARTSY. La mostra riunisce una selezione curata di dipinti originali ad olio che riflettono sul rapporto tra l’essere umano e il mondo naturale.

Inaugurata in occasione dell’Equinozio di Primavera e in programma fino alla Giornata della Terra, EQUILIBRIUM esplora il fragile equilibrio che sostiene la vita. I dipinti di Kennel si sviluppano in spazi silenziosi e contemplativi, dove animali, elementi botanici e forme simboliche convivono. La presenza umana è suggerita, ma non centrale, permettendo alla natura di emergere come soggetto e forza attiva.

Piuttosto che rappresentare scenari di crisi, il lavoro di Kennel riflette sulla trasformazione e sull’adattamento. Le sue opere evocano ambienti in stato di cambiamento sottile, invitando a riflettere sulle condizioni necessarie per l’equilibrio, la rigenerazione e la coesistenza.

Nata e attiva a Palermo, Anna Kennel ha studiato presso l’Accademia di Belle Arti di Palermo e ha proseguito la sua formazione presso le Scuole Internazionali di Grafica di Venezia e Urbino. Attiva dai primi anni Settanta, la sua pratica è caratterizzata da rigore formale e da una costante attenzione ai temi ambientali. Lavorando principalmente con la pittura ad olio, Kennel esplora la capacità dei sistemi viventi di adattarsi al cambiamento.

La mostra è presentata da Nomad Art Collective, realtà a Sambuca di Sicilia (AG) impegnata nella promozione di artisti contemporanei il cui lavoro si confronta con memoria, paesaggio e identità culturale.

INFO:

Dettagli mostra EQUILIBRIUM – Anna Kennel 21 marzo – 11 maggio 2026

Mostra online in esclusiva su ARTSY: Equilibrium | Artsy Presentata da Nomad Art Collective