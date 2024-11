Mostre: a Palermo “Rosalia: Donna e Santa” a cura di Giuseppa Pellegrino

La mostra “Rosalia: donna e santa” si propone di esplorare la figura della patrona di Palermo, attraverso un percorso espositivo che ne evidenzia la vita, il culto e l’impatto culturale che hanno rappresentato una fonte di ispirazione per le contemporanee.

Santa Rosalia, vissuta nel XII secolo, è storicamente conosciuta per il suo

intervento salvifico durante la peste che colpì la città. A una vita di agi e

ricchezza preferì una vita di isolamento e preghiera rifiutando le

convenzioni sociali del suo tempo. Questa scelta può essere interpretata

come un atto di ribellione contro le aspettative patriarcali, rendendola un

simbolo di autonomia femminile.

La storia di Rosalia rappresenta un richiamo alla necessità di riconoscere e

celebrare le conquiste delle donne, affrontando al contempo le ingiustizie

che persistono. In un contesto storico in cui il femminismo sta acquisendo

sempre maggiore visibilità è fondamentale riflettere su come figure

storiche come quella rosaliana possano servire da fonte di ispirazione per

le nuove generazioni.

Nell’arte, Santa Rosalia è spesso rappresentata con elementi che

richiamano la natura e la spiritualità che possono essere letti come

un’affermazione della connessione tra donna e ambiente, di cui diviene

simbolo.

La mostra si svolge presso la cripta di San Giorgio dei Genovesi, sede

dell’associazione Ucai, un luogo simbolico che rappresenta la storia e la

cultura di Palermo e propone di esplorare la figura della nostra santa

patrona attraverso un percorso che ne evidenzia sia la dimensione

religiosa che quella sociale.

Nella presente esposizione, artisti contemporanei e storici dell’arte

entrano in dialogo tra loro offrendo nuove narrazioni che ne mettono in

risalto il ruolo come icona di speranza e resilienza e reinterpretando la sua

figura in un’ottica moderna senza mai disconnettersi dal passato.

In estrema sintesi “Rosalia: donna e santa” intende celebrare non solo la

santità rosaliana ma anche la forza e il ruolo delle donne nella storia,

portando a riflettere su temi di fede, identità e resilienza; un omaggio a

coloro che hanno avuto il coraggio di combattere per le proprie scelte di

vita.

Invitiamo tutti a questo viaggio attraverso l’arte e la storia alla scoperta di

come Rosalia possa diventare un simbolo di empowerment e di lotta per

un futuro migliore.

A nome di tutta l’associazione Ucai vi ringraziamo per la vostra presenza e

per condividere con noi questa esperienza. Siamo certi che la mostra

“Rosalia: donna e santa” offrirà spunti di riflessione e ispirazione.



Curatrice: Dott.ssa Giuseppa Pellegrino