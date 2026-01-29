Massimiliano Ferro, lo sguardo che racconta Palermo e l’anima delle persone

Massimiliano Ferro è un fotografo professionista di Palermo, conosciuto anche a livello internazionale, che ha costruito la sua carriera osservando il mondo con pazienza e attenzione.

Niente effetti scenografici o costruzioni artificiose: la sua fotografia nasce dall’attesa, dall’osservazione e dal rispetto per i luoghi e per le persone. Ogni scatto è un incontro, un dialogo silenzioso che invita chi guarda a percepire e completare l’immagine con la propria esperienza e sensibilità. Ferro ha attraversato diversi generi fotografici, dalla street photography al reportage sociale, fino al ritratto, mantenendo sempre un filo comune: raccontare la vita reale, i gesti quotidiani e i momenti sospesi che spesso sfuggono a uno sguardo frettoloso.

La sua attenzione alla memoria, all’identità e al racconto della città e dei suoi abitanti lo ha reso uno dei protagonisti della fotografia contemporanea italiana. Tra i suoi lavori più noti c’è il volume Volti di Palermo, in cui Ferro interpreta la città attraverso i suoi protagonisti. Una galleria di ritratti che restituisce forza, storia e vita: personalità delle istituzioni, del mondo ecclesiastico, professionisti, artisti, sportivi e figure impegnate nella cultura. Ogni volto diventa così lo specchio di Palermo, una città complessa e viva.

Breve cenno biografico dell’autore

Massimiliano Ferro vanta una carriera brillante e un curriculum di rilievo. La sua passione per l’immagine nasce in tenera età, quando riceve dal padre la sua prima macchina fotografica, una Zenith, che lo introduce al mondo visivo e narrativo dello scatto. Inizialmente si dedica alla fotografia cerimoniale e di strada, per poi concentrarsi sulla fotografia documentaria e sociale, raccontando volti, gesti e scene della vita quotidiana con profondità e sensibilità. Si ispira alla tradizione della street photography e all’approccio dei grandi maestri della fotografia umanista, trasformando ogni immagine in una narrazione visiva capace di collegare la realtà all’esperienza emotiva di chi osserva.

Nel corso della sua carriera ha partecipato a numerose collettive e ha ricevuto riconoscimenti importanti: “Artista da Museo” nel 2017 al Museo Sciortino di Monreale, il Premio Internazionale Berlino per una fotografia di strada entrata nella collezione privata dell’Archivio Artistico di Villa Cavallini, il Premio Internazionale “Città di New York” per la fotografia Teatro Andromeda e il titolo di Ambasciatore della Fotografia Italiana in Cina durante l’International Art Photography Festival di Lishui. Ha esposto i suoi lavori in numerose occasioni, soprattutto in Italia.

Tra le mostre principali: Oltre l’Indifferenza (Palermo, 2019), Uomini e Mare (Travelexpo, 2019), Volti di Passione (Palazzo Jung, Palermo, 2019), Just a Moment (Palermo, 2020), In Rosso (Archivio Storico Comunale, Palermo, 2023), Sicilia in Festa: Gusti, Colori e Tradizioni (Palermo, 2025) e ITINERARIUM (Museo delle Confraternite, Enna, 2025).Tra i suoi libri più importanti: Volti di Palermo (Edizioni Ex Libris, 2021), una galleria di ritratti che racconta la città attraverso i suoi protagonisti, e Se son foto fioriranno. Vita, pensieri e distonie di un fotografo (Edizioni Ex Libris, 2022), un libro autobiografico in cui Ferro riflette sul proprio percorso umano e artistico, sulla fotografia come linguaggio di vita e memoria. Il suo stile predilige la narrazione visiva: la fotografia di Ferro non è mai fine a se stessa, ma diventa uno strumento per esplorare la realtà e trasmettere emozioni.

“Nel silenzio la luce”: il nuovo libro di Massimiliano Ferro

Il suo ultimo lavoro si intitola Nel silenzio la luce. Dove mi sono perso ho imparato a vedermi, pubblicato da Edizioni Ex Libris. Il libro raccoglie immagini e pensieri nati nello stesso momento dello scatto, raccontando luoghi apparentemente fermi ma ricchi di presenza.

La presentazione si terrà venerdì 6 febbraio alle 18:00 alla Libreria Feltrinelli di via Cavour a Palermo, con Agata Privitera, autrice della prefazione, e Massimo Brizzi, autore della postfazione. L’ingresso è libero.

Intervista a Massimiliano Ferro

Quando ha capito che la fotografia sarebbe diventata il suo linguaggio?

«Non c’è stato un momento preciso. Da bambino guardavo mio padre lavorare in camera oscura e quella magia mi è rimasta dentro. Poi, quando ho avuto la mia prima macchina fotografica, ho scoperto che attraverso le immagini potevo ascoltare un silenzio particolare, qualcosa che non riuscivo a spiegare a parole. Fotografare è diventato il modo per capire quello che mi stava intorno e, col tempo, anche me stesso.»

Nel suo ultimo lavoro torna spesso il tema del silenzio. Cosa rappresenta per lei?

«Il silenzio è il luogo dove le cose si mostrano per quello che sono. Non mi interessano scene rumorose o spettacolari. Mi attraggono le strade vuote, i campi fermi, i binari dimenticati, quei luoghi sospesi. Lì senti che qualcosa esiste anche se non si muove. È un invito a fermarsi e guardare davvero.»

Nei suoi scatti spesso sembra non accadere nulla, eppure si percepisce una presenza forte. Come nasce questa scelta?

«Perché anche quando sembra non succedere niente, in realtà succede tutto. Basta fermarsi abbastanza a lungo. Fotografare per me significa stare dentro il tempo, non corrergli dietro. Aspettare che il luogo si riveli senza forzarlo. Spesso proprio nel vuoto si manifesta qualcosa di molto personale.»

Che ruolo ha la ricerca interiore nel suo percorso fotografico?

«È centrale. Ogni fotografia è anche un modo per incontrarmi. A volte mi sono perso e proprio in quei momenti ho imparato a vedermi meglio. Le immagini diventano tracce di questo percorso, piccoli segni di una ricerca che continua.»

Nel suo ultimo libro immagini e parole convivono. Che rapporto c’è tra le due?

«Le parole non spiegano le fotografie. Nascono nello stesso momento dello scatto, come un respiro o un pensiero che affiora mentre guardo. Sono frammenti interiori, non didascalie. Non vogliono guidare chi osserva, ma suggerire un passo più lento.»

Chi guarda le sue fotografie cosa dovrebbe cercare?

«Non deve cercare nulla di preciso. Ognuno può sentire qualcosa di diverso. Le immagini non hanno una sola lettura. Io racconto ciò che ho sentito in quel momento, ma chi guarda completa la fotografia con la propria esperienza e sensibilità. È lì che l’immagine diventa viva.»

C’è un filo comune che attraversa i suoi lavori?

«Sì, il desiderio di raccontare ciò che resta in disparte: luoghi, persone, momenti che spesso passano inosservati. Mi interessa la vita quotidiana, quella che scorre senza clamore ma contiene storie profonde.»

A chi sente di parlare con le sue immagini?

«A chi ama camminare piano, a chi non ha paura delle pause. A chi riesce a trovare conforto anche in un paesaggio fermo. A chi sa che esistono luoghi dove il tempo non corre, ma respira.»

Che cosa spera resti a chi incontra il suo lavoro?

«Forse solo la voglia di fermarsi un momento in più davanti a ciò che normalmente si attraversa di fretta. E magari scoprire che anche il silenzio ha molto da dire.»

Nel silenzio delle fotografie di Massimiliano Ferro c’è una luce che si coglie senza fretta. Ogni scatto è un momento unico, una rivelazione che non si ripete, capace di rivelare un mondo tutto da decifrare con la propria sensibilità. Le sue foto sono attimi di lenta determinazione, eterni negli occhi di chi li osserva, piccoli pezzi di storia capaci di dire più di mille parole.