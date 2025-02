Loredana Cella e Dario Albertini intervistano Andrea Giostra nel salotto de “La Clessidra” per “Caffè Italia”

La Clessidra (2024/2025): Andrea Giostra (Femminicidio e Narcisismo Patologico: quale correlazione e come prevenire relazioni pericolose) 📚✨ Andrea Giostra è lo scrittore ospite del ventisettesimo incontro della stagione nel salotto de La Clessidra a Caffè Italia! ☕📖 🎙️ Al microfono di Loredana Cella e Dario Albertini, ha 10 minuti esatti per presentarci il suo libro: 📖 "Femminicidio e Narcisismo Patologico: quale correlazione e come prevenire relazioni pericolose". 🔥 Un saggio corale su un tema di scottante attualità. 💔 La relazione con un Narcisista Patologico segue sempre lo stesso copione: 🔹 Il partner diventa prigioniero 😢 🔹 Il narcisista cala la maschera 🎭 🔹 L’aguzzino si mostra per quello che è: spietato e anaffettivo! ⚠️ 📌 A chi è destinato questo libro? Non solo a esperti del settore (psicologi, criminologi, magistrati…), ma a chiunque voglia riconoscere, affrontare e difendersi da una relazione tossica prima che sia troppo tardi. 📖 Vuoi leggerlo? 💾 Download gratuito: https://andreagiostrafilm.blogspot.com/2023/12/FemminicidioeNarcisismoPatologico.html 📚 Copertina flessibile: https://amzn.to/3PZav65 📱 eBook: https://amzn.to/4hl0vQI 🎧 Tutti gli episodi de La Clessidra 2024-2025: 🔗 Spotify: https://open.spotify.com/playlist/2f10NtS4Kx8Psz1TUbtmo8?si=Sewu-sKTTV6glQCp5lz4xQ 🎥 YouTube: https://www.youtube.com/playlist?list=PLgVBD25A_BmBhbh80QHySUT4hVK4ZfN2C 📣 Segui Caffè Italia per nuove interviste e approfondimenti! 🎤📚 #AndreaGiostra #Femminicidio #NarcisismoPatologico #ViolenzaDiGenere #RelazioniTossiche #Psicologia #Libri #Romanzo #Saggio #CaffeItalia #LaClessidra #LibriDaLeggere #EducazioneEmotiva #NarciAbuso #MentalHealth #Cultura #Consapevolezza #Podcasts #RelazioniPericolose #libridaleggere